หญิงข้ามเพศอังกฤษอดอาหารประท้วง หลังถูกขังรวมเรือนจำชาย

Published on Mon, 2018-01-29 18:26

นักโทษหญิงข้ามเพศที่เรือนจำเอชเอ็มพีเพรสตัน แลงคาเชียร์ ประเทศอังกฤษ พูดถึงสภาพเหมือน "ฝันร้าย" ที่เธอต้องเผชิญในเรือนจำชาย ทำให้เธอเริ่มอดอาหารประท้วง เธอบอกว่าเธอเตรียมใจตายไว้แล้วถ้าหากรัฐบาลไม่ยอมรับเพศสภาพที่เธอนิยามตัวเอง

29 ม.ค. 2561 มารี ดีน เป็นผู้ต้องขังหญิงข้ามเพศอายุ 50 ปี ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำชายล้วนของทัณฑสถานเอชเอ็มพี เธออดอาหารประท้วงกระทรวงยุติธรรมที่ไม่ยอมรับว่าเธอเป็นผู้หญิงโดยบอกว่ามันทำให้เธออยู่ในสภาพ "ฝันร้าย"

ในจดหมายของดีนลงวันที่ 17 ม.ค. ส่งออกจากคุกไปถึงเพื่อนๆ ของเธอระบุว่าเธอรู้สึกถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้เธอยังอ้างอิงถึงกรณีของ บ็อบบี แซนด์ นักโทษไออาร์เอที่อดอาหารประท้วงเสียชีวิตในปี 2524 โดยบอกว่าเธอยอมตายดีกว่าถูกปฏิเสธไม่ยอมรับเพศสภาพของเธอ โดยที่ในปีที่แล้วมีหญิงข้ามเพศอย่างน้อย 3 ราย ที่ฆ่าตัวตายในเรือนจำชายล้วน

จดหมายของดีนระบุว่า "ฉันตัดสินใจแล้วเมื่อวานนี้ว่าฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป ฉันหยุดกิน หยุดดื่ม ฉันควรจะตายภายในประมาณ 3 หรืออาจจะ 4 สัปดาห์ ฉันคิดว่ามีหญิง(ข้ามเพศ) 3 รายแล้วที่ฆ่าตัวตายไป ฉันคิดว่าพวกเธอทำมันเร็วเกินไป ฉันจำเรื่องบ็อบบี แซนด์ ได้หลายปีมาแล้ว ไม่กินไม่ดื่มจนกระทั่งเขาตาย ความเชื่อของเขาผลักดันให้เขาทำสำเร็จได้"

ดีนได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะไม่พอใจในเพศของตัวเอง (Gender dysphoria) ซึ่งในเชิงจิตเวชยุคปัจจุบันควรเน้นการบำบัดด้วยการให้ผู้ป่วยได้สามารถแสดงออกทางเพศสภาพที่ตนเองต้องการได้ ดีนถูกสั่งให้จำคุกด้วยข้อกล่าวหา "บุกรุก" และสิ่งที่ทางการอังกฤษตัดสินว่าเป็น "การถ้ำมอง" จากการที่เธอบุกเข้าไปในบ้านคนอื่นแล้วถ่ายภาพตัวเองสวมชุดชั้นในของผู้หญิง

ดีนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำไม่ยอมให้เธอได้รับเครื่องหนีบผม เครื่องถอนผม หรือเครื่องสำอางใดๆ จดหมายของเธอยังทำให้มีการเปิดเผยเรื่องที่หญิงข้ามเพศกลุ่มหนึ่งในเรือนจำชายล้วนของเอชเอ็มพีร่วมใจกันฆ่าตัวตายเพราะการปฏิบัติเลวร้ายจากในเรือนจำ ไม่ว่าจะเป็นการถูกข่มเหงรังแกจากเจ้าหน้าที่เรือนจำและการที่ไม่มีใครยอมรับฟังพวกเธอ หนึ่งในนั้นคือเจนนี สวิฟต์ ผู้ผูกคอตายในห้องขังของตนเอง

อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้รับจดหมายฉบับล่าสุดจากดีนแล้วเพื่อนของดีนก็บอกว่าไม่ได้รับการติดต่อจากเธออีกเลยทำให้เพื่อนของดีนกังวลเรื่องสวัสดิภาพของเธอ

เพื่อนของดีนออกแถลงการณ์เรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมเคารพในสิทธิของคนข้ามเพศเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าขึ้นอีก ในแถลงการณ์ระบุว่า "พวกเราเรียกร้องเจาะจงให้มารี ดีน สามารถกลับมานิยามตัวเองเป็นหญิงได้โดยทันที และควรได้รับการเคารพในความเป็นมนุษย์จากเจ้าหน้าที่ทุกคน การคืนเสื้อผ้าและเครื่องสำอางให้เธอถือเป็นการคืนเกียรติยศศักดิ์ศรีให้กับเธอและขอให้เธอถูกย้ายไปอยู่ในพื้นที่เรือนจำหญิงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การปล่อยให้เธออยู่ในพื้นที่เรือนจำชายต่อไปจะทำให้เธอถูกข่มเหงรังแกหนักขึ้นไปอีก รวมถึงต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและพฤติกรรมเหยียดคนข้ามเพศหนักขึ้น"

แถลงการณ์จากเพื่อนของดีนยังวิพากษ์วิจารณ์กระทรวงยุติธรรมของอังกฤษที่ไม่ยอมรับเพศสภาพของผู้คนตามนิยามของพวกเขาเอง ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในเพศสภาพนั้นมานานแค่ไหนก็ตาม และในกรณีของดีนเธอต้องเผชิญกับความบอบช้ำมานานแล้วจนถึงขั้นทำให้เธอเลิกล้มและอยากตาย

เมื่อปี 2560 ทางกระทรวงยุติธรรมของอังกฤษเริ่มออกแนวทางวิธีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เป็นคนข้ามเพศโดยระบุว่าควรมีการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของปัจเจกบุคคลและในทุกกรณีควรจะมีการพิจารณา 3 วันก่อนการนำตัวเข้าไปเป็นผู้ต้องขัง โดยจะมีการพิจารณาว่าพวกเขาควรจะไปอยู่ในสถานที่ใดถึงจะดีที่สุดเว้นแต่สถานที่นั้นๆ จะเสี่ยงทำให้เกิดอันตราย



