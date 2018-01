จีนขยายวีซ่า 'คนจีนโพ้นทะเล' เป็น 5 ปี หวังดึงกลับประเทศอีกครั้ง

Published on Wed, 2018-01-31 11:15

ทางการจีนพยายามดึงดูดให้คนจีนโพ้นทะเลเข้าไป 'มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจจีน' อีกครั้ง ซึ่งรวมถึงคนที่บรรพบุรุษมีสัญชาติจีนมาก่อนแล้วอพยพไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ โดยจะปรับการให้วีซ่าแก่บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าออกจีนได้ 5 ปี





31 ม.ค. 2561 สื่อเซาท์ไชนามอร์นิงโพสต์รายงานว่าทางการจีนจะเปิดให้วีซ่าสำหรับคนต่างชาติเชื้อสายจีนตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 ซึ่งจะเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้อาศัยอยู่ในจีนหรือเดินทางเข้าออกประเทศได้เป็นเวลา 5 ปี แต่ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้

นโยบายนี้เป็นการขยายขอบเขตวีซ่าจากเดิมที่เป็นวีซ่าเข้าประเทศได้หลายครั้งภายใน 1 ปี กลุ่มคนต่างชาติเชื้อสายจีนจะสามารถขยายเวลาอยู่ในประเทศจากวีซ่าแบบเดิมที่ให้อยู่ได้ 3 ปี เป็น 5 ปีได้

ทางกระทรวงความมั่นคงของประเทศจีนประกาศการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการเรียกให้ชาวจีนโพ้นทะเลกลับไปใช้ชีวิตและทำธุรกิจในประเทศจีนอีกครั้ง

ทางการจีนระบุนิยามของชาวต่างชาติผู้มีพื้นเพจีนว่าต้องเคยเป็นพลเมืองจีนมาก่อนแต่ได้รับสัญชาติของต่างประเทศในภายหลัง หรือเป็นลูกหลานของคนที่เป็นพลเมืองจีนปัจจุบันหรือคนที่เคยเป็นพลเมืองจีนมาก่อน โดยอาศัยเพียงแค่มีพ่อหรือแม่ ปู่ย่าตายาย หรือบรรพบุรุษ เพียงคนเดียวเท่านั้นที่เคยมีสัญชาติจีน ซึ่งทางการจีนไม่ระบุจำกัดว่าจะนับย้อนไปได้ถึงรุ่นไหน

อย่างไรก็ตามทางการจีนก็ระบุว่าผู้ชอวีซ่าชนิดนี้ต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ว่าตนมีพื้นเพเชื้อสายจีนจริง หลักฐานดังกล่าวจะต้องมาจากรัฐบาลจีนหรือมาจากของทางการในประเทศที่มีการยื่นขอ ซึ่งจะประกอบด้วยหนังสือเดินทางจีนหรือบัตรประจำตัวของญาติผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ต้องการขอวีซ่า รวมถึงมีการเปิดรับใบประกาศรับรองจากรัฐบาลของประเทศต้นทางหลังจากที่หลักฐานเหล่านี้ได้รับการพิจารณาจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลจีนในประเทศนั้นๆ แล้ว

เซาท์ไชนามอร์นิงโพสต์ ระบุว่านโยบายใหม่ทำให้การยื่นของ่ายขึ้นจากการที่คนเชื้อสายจีนไม่ต้องมีข้อจำกัดเรื่องเหตุผลในการเข้าประเทศจีน ทางกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติจีนเปิดเผยว่าชาวจีนโพ้นทะเลสามารถเข้าจีนได้เพื่อเยี่ยมญาติ ทำธุรกิจ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม หรือทำธุระส่วนตัว สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่นานกว่านั้นเพื่อเรียนหรือทำงานหรือธุระอื่นๆ สามารถขอวีซ่าแบบอาศัยอยู่ 5 ปี ได้

ชวียุนไห หัวหน้าสำนักงานคนเข้าออกประเทศกล่าวว่านโยบายนี้มีเป้าหมายอยากให้ชาวจีนโพ้นทะเล "มีส่วนร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน" พวกเขาทำการทดลองเรื่องนี้ในเขตการค้าเสรีและเขตปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายมณฑลรวมถึงเซียงไฮ้และกวางตุ้ง ชวียุนไหบอกอีกว่าทางการจีนจะพัฒนาระบบการให้ชาวต่างชาติเป็นผู้อาศัยถาวรในจีนด้วย

ข้อมูลจากทางการจีนระบุว่ามีผู้คนเข้าออกจีน 59 ล้านรายในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 4.76 ครึ่งหนึ่งของผู้ที่เดินทางเข้าออกนี้เป็นพลเมืองของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 6.73



เรียบเรียงจาก

Ethnic Chinese and want to live in China? Find out if you qualify for new five-year visa, South China Morning Post, 30-01-2018

http://www.scmp.com/news/china/society/article/2131030/ethnic-chinese-and-want-live-china-find-out-if-you-qualify-new