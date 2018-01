องค์กรสิทธิฯ ส่งข้อเสนอต่อ กก.ต้านทรมาน UN ชี้หลังรัฐประหารเพิ่มโอกาสลอยนวลพ้นผิด

Published on Wed, 2018-01-31 16:50

กก.นักนิติศาสตร์สากล-ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุ ษยชนยื่นข้อเสนอต่ อ กก.ต่อต้านการทรมานแห่ งสหประชาชาติ ชี้รัฐประหาร 22 พ.ค. 57 รธน.-กรอบกฎหมายไทยเพิ่มโอกาสให้เกิดการช่องว่างในการได้รับการยกเว้นความรับผิด

31 ม.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists หรือ ICJ) และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุ ษยชน (Thai Lawyers for Human Rights หรือ TLHR) ได้ยื่นข้อเสนอแนะร่วมต่ อคณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่ งสหประชาชาติ

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า คณะกรรมการต่อต้านการทรมานฯ จะทำการพิ จารณาประเด็นก่อนการรายงาน (List of issues prior to reporting หรือ LoIPR) สำหรับประเทศไทยในการประชุมครั้ งที่ 63 ช่วงวันที่ 23 เม.ย.- 18 พ.ค. นี้ และเมื่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน รับรอง LoIP R แล้ว ประเด็นดังกล่าวจะถูกส่งไปยั งประเทศสมาชิก โดยรายงานสถานการ ณ์ของประเทศไทยตามประเด็นที่ ระบุใน LoIPR จะถือเป็นรายงานความก้าวหน้าของ ประเทศไทยตามวาระในครั้งที่ 2 ตามพันธกรณีในมาตรา 19 ของอนุสัญญาต่อต้ านการทรมานและการประติบัติหรื อการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment หรือ CAT)

สำหรับข้อเสนอแนะร่วมของ ICJ และ TLHR ต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน นี้ ได้เน้นย้ำถึงความกั งวลบางประการต่อการปฏิบัติตามพั นธกรณีของประเทศไทย โดยข้อเสนอแนะได้ แนะคำถามและเสนอแนะให้ คณะกรรมการต่อต้านการทรมานฯ รวมข้อคำถามเหล่านี้ ไปใน LOIPR เพื่อส่งต่อให้รัฐบาลประเทศไทย ซึ่งรวมถึงประเด็นดังต่อไปนี้: