ชี้หลักประกันสุขภาพต้องสร้างการมีส่วนร่วมรูปธรรมและสมดุลเพื่อความยั่งยืน

Published on Wed, 2018-01-31 19:44

สปสช.จับมือมูลนิธิมิตรภาพบำบั ดจัดประชุมย่อยเวทีวิชาการเจ้ าฟ้ามหิดลประจำปี 2561 การเสริมพลังของผู้ป่วยและการมี ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อระบบหลั กประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยื น ที่ประชุมชี้ การมีส่วนร่วมต้องเป็นรู ปธรรมเพื่อให้ประชาชนร่วมจั ดการระบบให้เกิดความยั่งยืนได้

31 ม.ค. 2561 รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 (Price Mahidol Award Conference 2018) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) ร่วมกับมูลนิธิมิตรภาพบำบัด จัดประชุมย่อยคู่ขนานเพื่ อการรำลึกถึง นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของผู้ป่ วยและการมีส่วนร่ วมของประชาชนเพื่อความยั่งยื นของระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้า หรือ In Memory of Dr. Sanguan Nittayaramphong: Patient Empowerment & People Engagement for Sustainable UHC”

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า หัวข้อการจัดประชุมย่อยคู่ ขนานครั้งนี้เป็นหนึ่งในหั วใจสำคัญของระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า นั่นคือการเสริมพลังให้กับผู้ป่ วยและการสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนเพื่อสร้างความยั่ งยืนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้า สิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุ ขภาพ โดยเฉพาะในโรคค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรคเอดส์ ส่วนสำคัญคือการรณรงค์ จากภาคประชาชนผลักดันให้อยู่ ในสิทธิประโยชน์ของระบบเพื่อเป็ นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ แท้จริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ าของไทยมีการเติบโตมาตามลำดับ ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่ งสำคัญของระบบนี้และสอดคล้องกั บเจตนาอันแรงกล้าของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ที่ผลักดันระบบนี้ภายใต้การมีส่ วนร่วมของประชาชนที่เป็นเจ้ าของระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้าอย่างแท้จริง

อารีย์ คุ้มพิทักษ์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวถึงผลความสำเร็จของการมีส่ วนร่วมของเครือข่ายผู้ติดเชื้ อเอชไอวีต่อการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาว่า ประสบการณ์ของเครือข่ายผู้ติ ดเชื้อนั้น รวมตัวกันเนื่องจากผู้ติดเชื้ อไม่มีข้อมูลที่จะรักษาตัวเอง เข้าไม่ถึงยาต้านไวรัส และความไม่เข้าใจของสังคม ณ เวลานั้น เป็นการรวมตัวในลักษณะการช่ วยเหลือกัน เพื่อนช่วยเพื่อน เริ่มจากในชุมชน ระดับภาค และส่งตัวแทนแต่ละภาคเจ้าร่ วมเป็นคณะกรรมการระดับชาติ มีตัวแทนของผู้ติดเชื้อเพื่อเป็ นปากเสียงแทนผู้ป่วย

อารีย์ กล่าวต่อว่า การรวมตัวของผู้ติดเชื้อมีเป้ าหมาย 2 ข้อ คือ การเข้าถึงการรักษาที่ได้ มาตรฐาน ซึ่งการรักษาเป็นสิทธิพื้นฐานที่ ประชาชนทุกคนควรได้รับเท่ากั นอย่างถ้วนหน้า และต้องเข้าถึงยาจำเป็น พร้อมทั้งระบบการดูแลรักษาที่ผู้ ป่วยเข้าไปมีส่วนร่วมได้โดยไม่ มีการรังเกียจหรือการเลือกปฏิบั ติ

“การมีส่วนร่วมจัดระบบบริการมี ความสำคัญมาก เครือข่ายผู้ติดเชื้อรณรงค์เรื่ องเอดส์รักษาได้ จากที่คนเชื่อว่าเป็นแล้วตาย ทำให้ไม่คิดถึงการรักษา เราเปลี่ยนความคิดใหม่ เพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ติดเชื้ อในการมีส่วนร่วมดูแลรักษา เพราะการดูแลรักษาไม่ใช่แค่ แพทย์ พยาบาลเท่านั้น ปรับใหม่เป็นสุขภาพเป็นเรื่ องของเราทุกคน ผู้ป่วยมีส่วนร่วมด้วย ตรงนี้คือการพลิกบทบาทจากผู้รั บบริการมาเป็นผู้ร่วมจัดบริ การกับบุคลากรสาธารณสุข ร่วมออกแบบระบบบริการที่เหมาะกั บผู้ติดเชื้อควรเป็นอย่างไร เราเรียกว่าตรงนี้ว่า ศูนย์บริการแบบองค์รวม เริ่มต้นใช้งบสนับสนุนจากกองทุ นโลก เมื่อระยะเวลาการสนับสนุ นจากกองทุนโลกสิ้นสุด สปสช.ก็รับความคิดนี้แล้วสนั บสนุนต่อ จนปัจจุบันไทยมีศูนย์บริ การแบบองค์รวมนี้ 367 ศูนย์ทั่วประเทศ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื อข่ายผู้ติดเชื้อและ รพ. ซึ่งรูปแบบนี้ได้รับรางวัลระดั บโลกที่ยกย่องเป็นต้ นแบบการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขที่จั ดระบบการรักษาพยาบาลร่วมกัน” อารีย์ กล่าว

ด้าน แสงศิริ ตรีมรรคา กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า สำหรับประชาชนแล้ว ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคื อสมบัติของประชาชน คำว่าการมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่พูด แต่ต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรมด้ วย ซึ่งจะทำให้เกิดความผูกพันกั บระบบ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ าเกิดขึ้นได้เพราะประชาชนส่ วนหนึ่งมีความทุกข์จากการเข้ าไม่ถึงการรักษาพยาบาล มีหลายคนต้องยากจนเพราะความเจ็ บป่วย สถานการณ์นี้ทำให้ประชาชนลุกขึ้ นมาเรียกร้องว่าเราต้องอะไร ดังนั้นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ าจึงเป็นนโยบายที่ประชาชนสร้ างและผลักดันจนทำให้ระบบนี้เกิ ดขึ้นได้จนสำเร็จ ความผูกพันตรงนี้ทำให้ประชาชนรู้ สึกเป็นเจ้าของ

“การมีส่วนร่วมต้องทำให้เกิดเป็ นรูปธรรมจริงๆ ไม่ใช่แค่พูดลอยๆ จับต้องไม่ได้ การเกิดขึ้นของกลุ่มคนรักหลั กประกันสุขภาพเป็นรูปธรรมหนึ่ง การมีตัวแทนผู้ป่วย ตัวแทนประชาชนในคณะกรรมการระดั บต่างๆ จนถึงคณะกรรมการระดับชาติอย่าง คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ ก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปธรรมนั้น เพราะคนเหล่านี้เป็นตั วแทนของประชาชนที่เข้าไปเป็ นปากเสียงแทนพวกเรา เป็นคณะกรรมการที่ไม่ใช่มีเพี ยงตัวแทนหน่วยงานรัฐเท่านั้น” แสงศิริ กล่าว