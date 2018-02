'ทาริค รอมฎอน' นักวิชาการออกซ์ฟอร์ดถูกจับในฝรั่งเศสหลังถูกเปิดโปงกรณีข่มขืน

Published on Fri, 2018-02-02 16:02

ทางการฝรั่งเศสจับกุมตัว ทาริค รอมฎอน นักวิชาการสายหนุนอิสลามอนุรักษ์นิยมในฐานะผู้ต้องสงสัยก่อเหตุข่มขืน หลังจากที่มีสตรีมุสลิมสายโลกวิสัยเปิดโปงเรื่องนี้มาตั้งแต่หลายเดือนที่แล้ว รวมถึงมีคนอื่นที่ออกมาพูดเรื่องนี้ โดยรอมฎอนประกาศฟ้องกลับบุคคลที่กล่าวหาเขาในเรื่องนี้

2 ก.พ. 2561 ทาริค รอมฎอน นักวิชาการด้านอิสลามจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดถูกทางการฝรั่งเศสจับกุมเมื่อวันที่ 31 ม.ค. จากกรณีที่เขาถูกกล่าวหาในเรื่องข่มขืน หลังจากที่หลายเดือนก่อนหน้านี้มีผู้หญิงสองคนที่ฟ้องร้องเขาในเรื่องนี้

รอมฎอนเป็นนักวิชาการสัญชาติสวิส ผู้ที่เป็นศาสตราจารย์ด้านอิสลามร่วมสมัยศึกษาและสอนวิชาเกี่ยวกับเทววิทยาและศาสนาในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ปู่ของเขาเป็นผู้ก่อตั้งขบวนการภราดรภาพมุสลิมในอียิปต์

คนที่กล่าวหาเขาคือ เฮนดา อยารี อดีตมุสลิมสายซาลาฟีซึ่งเป็นสายอนุรักษ์นิยมจัดจนกระทั่งต่อมาเธอก็ละทิ้งอัตลักษณ์เดิมกลายเป็นนักเขียน นักสตรีนิยม และนักกิจกรรมสายโลกวิสัย (secular) เธอยังก่อตั้ง "สมาคมลิเบอราทริกซ์" เพื่อคุ้มครองผู้หญิงและป้องกันไม่ให้มีการกล่อมเกลาผู้คนให้สุดโต่งทางศาสนา

อยารีเคยยื่นฟ้องร้องรอมฎอนเมื่อเดือน ต.ค. 2560 โดยกล่าวว่ารอมฎอนเคยล่วงละเมิดทางเพศเธอในโรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงปารีสเมื่อปี 2555 อยารีบอกว่าสิ่งที่ทำให้เธอออกมาพูดถึงเรื่องนี้ต่อสาธารณะมาเพราะได้รับแรงบันดาลใจจากกระแสการเปิดโปงการล่วงละเมิดทางเพศที่เรียกว่า #MeToo โดยที่เธอเปิดโปงผ่านทางเฟสบุ๊คในเดือนเดียวกันกับที่เธอฟ้องร้องด้วยแฮชแท็ค #balancetonporc ซึ่งเปรียบเสมือน #MeToo ของฝรั่งเศส ก่อนหน้านี้เธอเคยระบุถึงเรื่องที่เธอเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในหนังสือของตัวเองที่ออกมาในปี 2559

อยารีระบุว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากสำหรับเธอในการกล่าวหารอมฎอน เธอเล่าว่ารอมฎอนเคยบีบคอเธอแรงมากจนเธอคิดว่าจะตายเสียแล้ว นอกจากนี้จากคำบอกเล่าของอยารี รอมฎอนยังพูดกับเธอไว้ในตอนนั้นว่า "เธอควรจะสวมผ้าคลุมศีรษะหรือไม่เช่นนั้นก็ถูกข่มขืน"

หลังจากที่อยารีเปิดโปงในเรื่องนั้นก็มีคนพิการอายุ 45 ปีอีกรายหนึ่งที่เปิดเผยว่ารอมฎอนล่อลวงเธอเข้าไปในห้องของเขาในโรงแรมแล้วจากนั้นก็ใช้กำลังข่มขืนเธอ เหตุเกิดขึ้นในปี 2552

อย่างไรก็ตามรอมฎอนโต้ตอบด้วยการฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาทกลับโดยระบุในเฟสบุ๊คของเขาว่าเพื่อเป็นการโต้ตอบ "การโฆษณาโกหก" ที่มาจากศัตรูของเขา รอมฎอนปฏิเสธว่าข้อกล่าวหาของเขาเป็นเท็จและขัดแย้งต่ออุดมคติที่เขาใฝ่หาและขัดต่อความเชื่อของเขา

สื่อเดอะโลคัลของฝรั่งเศสระบุว่ารอมฎอนเป็นที่นิยมของกลุ่มมุสลิมสายอนุรักษ์นิยม แต่ก็ถูกสายโลกวิสัยวิจารณ์ว่าเขาเป็นคนส่งเสริมอิสลามในทางการเมือง

