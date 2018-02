'ดูเตอร์เต' ขู่ไล่นักศึกษาที่วอล์กเอาท์ บอกจะเอาชนกลุ่มน้อยมาเรียนแทน

Published on Fri, 2018-02-02 19:28

ในการปราศรัยเมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ของฟิลิปปินส์ขู่ว่าจะไล่นักศึกษาที่ประท้วงเขาออกจากมหาวิทยาลัย แล้วจะเอาชาวลูมาดซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในมินดาเนามาเรียนแทน

โรดริโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โต้ตอบการประท้วงของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ดิลลิมานหรือ UP หลังจากที่นักศึกษาประท้วงด้วยการเดินออกจากชั้นเรียนเพื่อแสดงออกเป็นส่วนหนึ่งของ "วันวอล์กเอาท์แห่งชาติเพื่อต่อต้านทรราชและเผด็จการ" ซึ่งเป็นวันที่จัดโดยกลุ่มก้าวหน้าในฟิลิปปินส์

ดูเตอร์เตโต้ตอบกลุ่มคนเหล่านี้โดยบอกว่าพวกเขาไม่ยอมเข้าเรียนแม้ว่าทางรัฐบาลจะเป็นผู้ให้งบประมาณสนับสนุนการศึกษา "พวกเขาอยากจะออกไป พวกเขาไม่อยากจะมาโรงเรียนอีกแล้ว นั่นมันเป็นเงินประชาชนนะ" ดูเตอร์เตยังบอกอีกว่าถ้านักศึกษาเหล่านี้ไม่อยากจะเข้าเรียนก็ควรจะออกจากมหาวิทยาลัยไป แล้วเขาจะเอานักศึกษาที่เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองที่ "ดูมีอนาคตสดใส" มาเข้าเรียนแทน

ดูเตอร์เตบอกอีกว่าเขาจะอนุญาตให้คนที่ประท้วงไม่ต้องมาเรียนเป็นเวลา 1 ปี แล้วให้คนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาแต่อยากได้รับความเป็นเลิศเข้ามาเรียนแทน เพราะการศึกษาที่นั่นฟรี จากนั้นจึงอ้างว่าจะนำชาวลูมาด ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในมินดาเนาที่ "เก่งคณิตศาสตร์" มาเรียนแทนเพื่อเอาเข้าโรงเรียนเตรียมทหารของฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ ดูเตอร์เตยังเสนอว่าจะให้ชาวลูมาดได้รับการศึกษาในสถานศึกษาแพงๆ อย่างมหาวิทยาลัยอันเตนีโอเดอมะนิลา และมหาวิทยาลัยเดอลาซาล โดยได้ทุนจากรัฐบาล

การประท้วงเดินออกจากห้องเรียนของนักศึกษา UP เมื่อวันที่ 1 ก.พ. เป็นการเรียกร้องให้ประชาชน "ต่อสู้กับระบอบเผด็จการของดูเตอร์เต" พวกเขาพากันถือป้าย "ไม่เอาเผด็จการดูเตอร์เต" "ปกป้องเสรีภาพสื่อ" "ต่อสู้กับการเก้กฎหมาย" "ดูเตอร์เตออกไป" และ "ดำรงไว้ซึ่งเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพพลเมือง"

เรียบเรียงจาก

Duterte threatens to kick out protesting UP students, Inquirer, 02-02-2018