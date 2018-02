มรณกรรมของ 'ยีน ชาร์ป' นักสันติวิธีผู้สั่นสะเทือนเผด็จการทั่วโลก

Published on Sat, 2018-02-03 20:58

ยีน ชาร์ป นักวิชาการอเมริกันผู้ศึ กษาและเผยแพร่แนวทางยุทธศาสตร์ ต่อต้านเผด็จการแบบสันติวิธี เสียชีวิตแล้วย่างสงบในช่วงสั ปดาห์ที่ผ่านมา ผลงานขอเขาส่งผลทั้งความรู้ และแรงบันดาลใจให้กับการเคลื่ อนไหวต่อต้านอำนาจด้วยการไม่ใช้ ความรุนแรงหลายที่ในโลกช่ วงหลายสิบปีที่ผ่านมา





3 ก.พ. 2561 สถาบันอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ประกาศว่า ยีน ชาร์ป นักวิชาการอเมริกันผู้มีชื่อเสี ยงเกี่ยวกับการทำงานด้านสันติวิ ธีเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อช่วงสั ปดาห์ที่แล้วในบ้านพักของตั วเองด้วยอายุรวม 90 ปี

ชาร์ปเป็นผู้ที่เขียนหนังสือเกี่ ยวกับการต่อสู้กับการกดขี่ด้ วยสันติวิธีจนกลายเป็นแรงบั นดาลใจให้กับการเคลื่อนไหวอาหรั บสปริง บทมรณกรรมเกี่ยวกับชาร์ประบุว่ าเขาเป็นคนที่อุทิศชีวิตให้กั บการค้นคว้าและเขียนงานเกี่ยวกั บการต่อสู้กับอำนาจ โดยมีข้อเสนอหลักคือการโยกย้ ายการยินยอมของประชาชนและสถาบั นที่สนับสนุนอำนาจเหล่านั้นให้ หันเหออกมาสู่หนทางแบบประชาธิ ปไตยให้ได้จะทำให้ผู้ปกครองสู ญเสียอำนาจลงได้

ชาร์ปเกิดเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2471 เขาได้รับปริญญาตรีและโทด้านรั ฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรั ฐโอไฮโอก่อนที่จะย้ายไปนิวยอร์ กแล้วเขียนหนังสือเล่มแรกที่นั่ นเกี่ยวกับแนวทางอหิ งสาของมาหตมะคานธี ในปี 2496 เขาแสดงจุดยืนอารยะขัดขืนต่ อการเกณฑ์ทหารอเมริกันไปร่ วมรบในสงครามเกาหลีทำให้เขาถู กลงโทษจำคุก 2 ปี ก่อนหน้าที่เขาจะถูกพิจารณาคดี ในเรื่องนี้เขาเคยเขียนจดหมายถึ งอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งตอนนั้นอยู่ปรินสตันพูดถึ งจุดยืนของตัวเองในกรณี สงครามเกาหลีและขอให้เขี ยนคำนำหนังสือเกี่ยวกับคานธี ไอน์สไตน์ตอบกลับโดยทันทีว่ าจะเขียนคำนำให้หนังสือเขาและให้ อนุญาตนำจดหมายของเขาไปใช้ ในกระบวนการพิจารณาคดีได้

ไอน์สไตน์เขียนถึงชาร์ปว่า "ผมชื่นชมคุณจากใจจริงในเรื่ องความเข้มแข็งทางจริยธรรมของคุ ณและได้แต่หวัง ถึงแแม้ว่าผมไม่รู้จริง ๆ ว่าผมจะทำแบบเดียวกับคุณหรือไม่ ถ้าผมต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดี ยวกัน" ไอน์สไตน์ยังเขี ยนจดหมายปลอบใจแม่ของชาร์ปหลั งจากที่มีคำตัดสินออกมาแล้วด้วย

หลังจากที่ชาร์ปได้รับการปล่ อยตัว เขาก็ทำงานร่วมกับ เอเจ มุสเต นักสันตินิยมที่มีชื่อเสียงที่ สุดในอเมริกา ก่อนที่จะเดินทางไปยังกรุ งลอนดอนเพื่อที่จะเป็นผู้ช่ วยบรรณาธิการของสื่อพีชนิวส์แล้ ววางแผนจัดการชุมนุมอัลเตอร์ มาสตันต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ เป็นครั้งแรกในปี 2501 โดยมีการแจกใบปลิวที่เรียกร้ องให้ผู้เดินขบวนอยู่ภายใต้ แนวทางไม่ใช่ความรุนแรง ในเวลาต่อมาชาร์ปได้เดินทางไปศึ กษาต่อที่สถาบันแห่งไอเดี ยในออสโล ทำให้เขาได้ปริญญาเอกสำหรับวิ ทยานิพนธ์ที่ได้รับคำชื่ นชมมากที่สุดคือ "การเมืองของปฏิบัติการสันติวิ ธี" (The Politics of Nonviolent Action)

หลังจากที่ชาร์ปศึกษาเรื่ องการหยุดงานประท้วงของครูเพื่ อแสดงการต่อต้านเผด็จการทหารควิ สลิงในนอร์เวย์ช่วงสงครามโลกครั้ งที่ 2 เขาก็เป็นผู้บุกเบิกการศึกษายุ ทธศาสตร์การต่อสู้แบบสันติวิธี เพื่อยับยั้งการรุ กรานของสหภาพโซเวียต โดยเชื่อว่าถ้าหากประชาชนได้รั บการฝึกฝนในการต่อสู้แบบสันติวิ ธีก็จะทำให้พวกเขาไม่สามารถถู กปกครองได้และทำให้ชนะได้โดยไม่ ต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ แนวคิดของเขาถูกนำมาใช้อย่ างประสบความสำเร็จในช่วงที่ ประเทศแถบบอลติคต่อต้านขัดขื นกองกำลังของโซเวียตเมื่อปี 2534 และการต่อต้านการรัฐประหารยึ ดอำนาจมิคาอิล กอร์บาชอฟ ผู้นำรัสเซียในยุคสมัยนั้ นในเวลาต่อมา จนทำให้รัฐมนตรี กระทรวงกลาโหมของลิทีวเนีย ออเดรียส บุตเควิเซียส บอกว่า "ผมขอหนังสือของเขา (ชาร์ป) ดีกว่าอาวุธนิวเคลียร์"

หนึ่งในสิ่งที่ผู้คนรู้จักกั นในนามของชาร์ปคือ 198 วิธี ของการต่อสู้แบบสันติวิธี (198 nonviolent methods) ที่มาจากการศึกษากรณีการต่อสู้ โดยสันติในประวัติศาสตร์หลายร้ อยปีที่ผ่านมา หลักการของเขายังมีการนำไปปฏิบั ติจริง ทั้งจากการที่ชาร์ปเคยเข้าพบยั สเซอร์ อาราฟัต โน้มน้าวให้เขาและชาวปาเลสไตน์ ใช้หลักการสันติวิธีต่อสู้กับอิ สราเอล ชาร์ปยังเคยเข้าไปศึกษาการประท้ วงรัฐบาลจีนที่จัตุรัสเทียนอั นเหมินในปี 2532 ด้วย

ในปี 2535 ชาร์ปยังเคยลอบเข้าไปในพม่าเพื่ อจัดสอนวิธีการต่อต้านอย่างไม่ ใช้ความรุนแรงกับผู้สนับสนุ นประชาธิปไตยในพม่าและชนกลุ่ มน้อย หลังจากที่มีการสั่งคุมขั งอองซานซูจี จากนั้นเขาจึงเรียบเรียงหนังสื อบทความเกี่ยวกับการต่อสู้กั บเผด็จการชื่อ "จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย" (From Dictatorship to Democracy) ที่ฝากไว้เป็นแนวทางการต่อสู ของชาวพม่าโดยที่ใช้ภาษาเรียบง่ ายและไม่ยาวทำให้มีการแปลส่งต่ อให้กับผู้คนที่ประสบปั ญหาแบบเดียวกันอยู่ได้

"จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย" ของยีน ชาร์ป มีการแปลออกไปมากกว่า 34 ภาษา มีการนำไปใช้ต่อสู้กับเผด็ จการในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพม่า เซอร์เบีย, จอร์เจีย รวมถึงอาหรับสปริง ในหลายปีหลังจากที่หนังสือเล่ มนี้เผยแพร่ออกมา และมีการใช้อยู่แม้กระทั่งในปั จจุบัน ไม่ว่าจะเป็นขบวนการคนหนุ่ มสาวในอียิปต์หรือนซีเรีย การเคลื่อนไหวในฮ่องกง เวเนซุเอลา และที่อื่น ๆ

ชาร์ปเคยได้รับการเสนอชื่อเข้ าชิงรางวัลโนเบลถึง 3 ครั้งเป็นอย่างน้อย และเคยได้รับรางวัลระดั บนานาชาติหลายรางวัล เช่น รางวัลไรท์ลิฟลิฮู้ด ในปี 2555 มีภาพยนตร์ชีวประวัติของเขาชื่อ "How to Start a Revolution" ชนะรางวัล BAFTA และมีการฉายทั่วโลกรวมถึงในที่ ชุมนุมออคคิวพายที่เรียกร้องทั้ งความเป็นธรรมทั้งทางการเมื องและทางเศรษฐกิจ

