หมายเหตุประเพทไทย #195 ภูมิศาสตร์และสังคมของภาพยนตร์ LGBT

Published on Sun, 2018-02-04 18:39

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ชานันท์ ยอดหงษ์ พูดคุยกับภาวิน มาลัยวงศ์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงภูมิศาสตร์และสังคมของภาพยนตร์ LGBT จาก 2 เรื่องคือ "Call Me by Your Name" และ"มะลิลา (Malila The Farewell Flower)" ผลงานกำกับของอนุชา บุญยวรรธนะ ที่เพิ่งได้รับรางวัลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน 2017 และกำลังจะเข้าฉายกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้

กรณีของ "มะลิลา" ไม่ใช่ภาพยนตร์ไทยแนว LGBT เรื่องแรกที่ใช้ฉากหลังเป็นพื้นที่ชนบท แต่ก่อนหน้านี้ "สัตว์ประหลาด (Tropical Malady)" ในปี 2004 ผลงานของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ก็ใช้พื้นที่ชนบทเล่าเรื่องเช่นกัน

ทั้งนี้แต่เดิมมักเชื่อกันว่าสังคมเมืองเป็นพื้นที่เหมาะกับการเปิดเผยอัตลักษณ์แบบ LGBT อีกทั้งการอยู่ห่างจากครอบครัวก็ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างเปิดเผยยิ่งกว่า แต่ในระยะหลังภาพยนตร์แนว LGBT เริ่มเปลี่ยนฉากดำเนินเรื่องราวจากสังคมเมืองไปสู่สังคมชนบท ทำให้เห็นว่าพื้นที่ชนบทยังเป็นพื้นที่ปลอดภัย สามารถมีปฏิสัมพันธ์และต่อรองกับวิถีชีวิตแบบ LGBT ได้เช่นกัน

