บริษัทรถเบนซ์ขอโทษจีน หลังโพสต์ภาพคำคมของทะไลลามะ

Published on Sun, 2018-02-11 01:01

เมอร์ซิเดซ-เบนซ์ ลบภาพคำคมของทะไลลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณของทิเบตที่จี นมองเป็นศัตรูพร้อมแถลงขอโทษ จากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาโพสต์ ภาพคำคมดังกล่าวไว้ในอินสตาแกรม ทำให้ทางการจีนไม่พอใจและมีสื่ อโฆษณาชวนเชื่อรัฐบาลจี นออกบท บก.โจมตี สื่อฮ่องกงฟรีเพรสส์มองว่าเป็ นท่าทีล่าถอยของบรรษัทข้ามชาติ ที่ไม่อยากมีปัญหากับประเด็นอ่ อนไหวในจีนอย่างประเด็นทิเบตหรื อฮ่องกง

10 ก.พ. 2561 บริษัทยานยนต์สัญชาติเยอรมนี เมอร์ซิเดซ-เบนซ์ ออกมาขอโทษหลังจากที่ พวกเขาโพสต์รูปภาพผ่านอิ นสตาแกรมที่มีข้อความคำพู ดของทะไลลามะ จากข้อหา "ทำร้ายความรู้สึก" ของชาวจีน เนื่องจากทะไลลามะเป็นผู้ นำทางจิตวิญญาณของทิเบตที่จี นบอกว่าเป็นพวกแบ่งแยก

รูปภาพดังกล่าวเป็นรูปรถเบนซ์ที่ อยู่บนชายหาดที่มีคลื่นน้ำ ทะเลพร้อมกับข้อความคำพู ดของทะไลลามะที่บอกว่า "มองสถานการณ์จากทุกมุม แล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่เปิ ดใจมากขึ้น" บริษัทเบนซ์โพสต์รูปนี้ในโซเชี ยลมีเดียอินสตราแกรมของบรรษั ทเองพร้อมข้อความประกอบภาพว่า "เริ่มต้นสัปดาห์ของคุณ ด้วยมุมมองชีวิตสดใหม่ จากทะไลลามะ"

หลังจากมีการโพสต์รูปภาพนี้ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตจีนก็พากันวิ พากษ์วิจารณ์เบนซ์ทันที จากที่ทางการจีนเคยบอกว่ าทะไลลามะเป็น "หมาป่าในชุดจีวรพระ" ผู้พยายามเรียกร้องเอกราชให้ทิ เบตผ่าน "การก่อการร้ายทางจิตวิญญาณ" โดยที่ทะไลลามะไม่เคยเรียกร้ องให้ทิเบตเป็นเอกราช แค่ขอให้มี อิสระในการปกครองตนเองมากขึ้ นเท่านั้น

ขณะที่โซเชียลเน็ตเวิร์กอิ นสตาแกรมถูกบล็อกในจีนและชาวจี นส่วนใหญ่เข้าถึงไม่ได้ แต่เบนซ์ก็ทำการลบรูปดังกล่าวทั นทีหลังจากที่มีการวิพากษ์วิ จารณ์ผ่านทางเว่ยป๋อ โซเชียลมีเดียของจีน รวมถึงแถลงขอโทษว่า "ถึงแม้ว่าพวกเราลบข้อมูลที่เกี่ ยวข้องนี้โดยเร็วที่สุดเท่าที่ จะเป็นไปได้ พวกเราก็รับรู้ว่าสิ่งนี้ทำร้ ายความรู้สึ กของประชาชนในประเทศนี้ (จีน)"

ในถ้อยแถลงของเบนซ์ระบุอีกว่า พวกเขานำเสนอ "ข้อมูลที่ผิดไปจากความจริงอย่ างมาก" และ "ขอโทษจากใจจริง" ในเรื่องนี้ รวมถึงสัญญาว่าจะทำความเข้าใจกั บ "คุณค่าและวัฒนธรรมจีน" จริงจังมากขึ้นและปรับพฤติ กรรมของพวกเขา

สื่อฮ่องกงฟรีเพรสส์มองว่ าการขอโทษในครั้งนี้เป็นการล่ าถอยของบรรษัทต่างชาติที่ อาจจะมองว่าเป็นการล่วงเกินผู้ บริโภคชาวจีนผ่านการโฆษณาหรือข้ อมูลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อจุดยื นทางการเมืองของทางการจีน

ถึงแม้เบนซ์จะขอโทษแล้วแต่ ปากกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิ สต์จีนอย่างสื่อพีเพิลเดลีก็ยั งคงกล่าวโจมตีเบนซ์ผ่ านทางบทบรรณาธิการ ด้วยพาดหัวที่หวือหวาอย่าง "เมอร์ซิเดนซ์-เบนซ์ คุณทำให้ตัวเองกลายเป็นศัตรูกั บประชาชนชาวจีนแล้ว!" ในบทบรรณาธิการของพวกเขาระบุว่ าบริษัทต่างชาติบางแห่งเข้ ามาหาผลประโยชน์ในจีนแต่ก็ "ทำร้ายประชาชนจีน"

ในขณะที่มีบริษัทต่างประเทศเข้ าไปพยายามตีตลาดในจีนมากขึ้น แต่พวกเขาก็ถูกรัฐบาลจีนวิพากษ์ วิจารณ์โดยกล่าวหาว่าไม่เข้ าใจเรื่องที่อ่อนไหวสำหรับรั ฐบาลจีน เช่น มีหลายแบรนด์ที่ถูกรัฐบาลวิ จารณ์เรื่องเนื้อหาออนไลน์ ของพวกเขาที่แยกทิเบตกับฮ่ องกงเป็นประเทศต่างหากแทนที่ จะรวมเป็นจีน แบรนด์อย่างโรงแรมแมริออตถูกจี นบล็อกแอพพลิเคชันไปหนึ่งสั ปดาห์เพื่อโต้ตอบเรื่องนี้

และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่โพสต์ เกี่ยวกับทะไลลามะทำให้จี นออกมาโต้ตอบ เมื่อปีที่แล้ววงดนตรี Placebo จากอังกฤษมีแผนเล่นคอนเสิร์ ตในเทศกาลซัมเมอร์โซนิคเฟสติวั ลที่เซียงไฮ แต่หลังจากที่ Placebo โพสต์รูปของทะไลลามะในอิ นสตาแกรมของพวกเขา รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของจี นก็สั่งแบนวง Placebo ตลอดชีวิต จนทำให้ Placebo ออกโพสต์ว่าพวกเขาคงไม่ได้ ไปแสดงที่จีนอีกแล้ว พวกเขาไม่ได้ขอโทษรัฐบาลจีน แต่ขอโทษแฟนๆ ที่หวังว่าจะได้รั บชมการแสดงของพวกเขา

เรียบเรียงจาก

Mercedes apologises for ‘hurting the feelings’ of Chinese people after quoting the Dalai Lama, Hong Kong Free Press, 07-02-2018