'ท่องเที่ยวเกาหลี' ยกเลิก 'ห้องละหมาดเคลื่อนที่' ในโอลิมปิกฤดูหนาว หลังมีกลุ่มประท้วง

Published on Tue, 2018-02-13 11:00

สื่ออัลจาซีรารายงานเรื่องโอลิมปิกฤดูหนาว 2561 ในเกาหลีใต้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเข้าถึงสำหรับทุกคน (accessibility) โดยระบุว่าองค์การการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ยกเลิกการติดตั้งห้องละหมาดเคลื่อนที่ไว้รองรับชาวมุสลิมในงานโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองคังนึง หลังจากที่มีการประท้วงจากกลุ่มต่อต้านชาวมุสลิมในเกาหลีใต้

ถึงแม้ว่าจะมีประชากรชาวมุสลิมอยู่เพียงร้อยละ 0.2 จากประชากรเกาหลีใต้ 51 ล้านคน แต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวมุสลิมก็มีเพิ่มขึ้น ทำให้ก่อนหน้านี้องค์การการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ตัดสินใจติดตั้งห้องละหมาดเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมให้เกาหลีกลายเป็นประเทศที่ "เป็นมิตรกับชาวมุสลิม"

แต่แผนการดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปในที่สุด จากที่ คังซุกโฮ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวของเมืองคังนึงกล่าวว่ามีกลุ่มศาสนาบางกลุ่มที่ต่อต้านการติดตั้งห้องละหมาดเคลื่อนที่อย่างหนักและขู่ว่าจะประท้วง หลังจากที่มีการหารือกับกลุ่มที่ว่าแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจยกเลิกห้องละหมาดดังกล่าวโดยไม่คาดหวังมาก่อนว่าจะมีกระแสต่อต้านจากกลุ่มดังกล่าวหนักขนาดนี้และเป็นเรื่องน่าเสียดายที่มีการต่อต้านแผนการนี้

เกาหลีใต้เล็งเห็นว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลจากองค์การการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ระบุว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจดทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ในปี 2559 และมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมรวบยอดจากปีก่อนๆ จนถึงสิ้นปี 2560 รวมได้ 1.2 ล้านราย

เรื่องนี้ทำให้มีการประเมินศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จนมีการเพิ่มร้านอาหารที่มีตราฮาลาลและห้องละหมาด รวมถึงองค์กรการท่องเที่ยวกรุงโซลก็ออกวิดีโอนำเสนอเกี่ยวกับร้านอาหารสำหรับชาวมุสลิมในที่ต่างๆ ของเมืองหลวงด้วย แม้กระทั่งในปีที่แล้วการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ก็ประกาศเป้าหมายว่าจะสร้างความสะดวกสะบายเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการอีก

สหพันธ์มุสลิมเกาหลี (KMF) แสดงความผิดหวังต่อการตัดสินใจของการท่องเที่ยวเกาหลีในครั้งนี้ โดยระบุว่า "กีฬาโอลิมปิกควรไปให้ไกลกว่าความเป็นชาติเดียว เชื้อชาติเดียว วัฒนธรรมเดียว และศาสนาเดียว เพื่อให้เกิดความประสานกลมกลืนกันอย่างแท้จริง"

ลีจูฮวาตัวแทนจาก KMF แถลงต่อสื่ออัลจาซีราว่าการตัดสินใจของเกาหลีใต้ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าขาดความรู้ความเข้าใจในฐานะประเทศเจ้าภาพ แทนที่จะอ้างว่าการจัดให้มีห้องละหมาดเป็นการปฏิบัติแบบลำเอียงต่อศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ควรจะมีการสร้างความตระหนักรู้ว่าผู้คนควรจะคำนึงถึงความแตกต่างทางความเชื่อและศาสนามากกว่า

คิมยังจู ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การการท่องเที่ยวเกาหลีใต้กล่าวว่าเดิมทีแล้วจงใจจะจัดหาห้องสวดภาวนาทางศาสนาของหลายๆ ศาสนาใช้ร่วมกัน แต่ก็มีกลุ่มต่อต้านชื่อ "สมาคมพลเมืองวางมาตรการต่อต้านอิสลามในงานเปียงชางโอลิมปิกคังวอน" ประท้วงต่อต้านศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ มีการล่ารายชื่อได้ 56,000 รายชื่อ และอ้างว่ามีมุสลิมบางกลุ่มที่ละเว้นการละหมาดได้ในบางช่วง ทำไมถึงละเว้นในช่วงกีฬาโอลิมปิกไม่ได้

แต่ครอบครัวชาวมุสลิมที่เดินทางเข้าชมกีฬาโอลิมปิกในเกาหลีใต้ก็บอกว่าการตัดสินใจตัดห้องละหมาดออกไปนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าเป็นห่วงสำหรับการยอมรับความหลากหลาย พวกเขาบอกอีกว่าพวกเขาสามารถละหมาดกันที่มุมใดมุมหนึ่งหรือที่โรงแรมที่พวกเขาพักได้จึงอยากให้รู้ว่าการเรียกร้องของกลุ่มที่กีดกันพวกเขาไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักต่อการละหมาด



