วิวาห์ล่มเพราะ 'เผด็จการ' ชายกัมพูชาถูกจับในวันแต่งงานหลังวิจารณ์รัฐบาลทางเฟสบุ๊ค

Published on Wed, 2018-02-14 12:16

ชาวกัมพูชาชื่อสัน โรธา ถูกจับกุมในวันแต่งงานเพราะเขาเคยโพสต์วิดีโอวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกัมพูชาว่าเป็น "เผด็จการ" และเรียกร้องให้ผู้คนลุกขึ้นสู้ โดยที่มีการคุมขังเขาแล้วแม้ว่าจะยังไม่มีการตั้งข้อหาใดๆ

14 ก.พ. 2561 สัน โรธา ชายอายุ 29 ปี จากจังหวัดกำปงจามของกัมพูชาถูกจับกุมในวันแต่งงานของเขาตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. และถูกส่งตัวไปคุมขังก่อนการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ผ่านมา จากการที่เขาอัพวิดีโอคลิปขึ้นเฟสบุ๊ควิจารณ์รัฐบาลกัมพูชาว่าเป็น "เผด็จการ"

การจับกุมตัวสันในครั้งนี้ทำให้นักสิทธิมนุษยชนวิจารณ์ว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังทำตัวเป็นภัยต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และถือเป็นกรณีล่าสุดที่ทางการปราบปรามการต่อต้านรัฐบาลในโลกออนไลน์

หัวหน้าเรือนจำประจำจังหวัดกำปงจามกล่าวว่าเขาได้รับตัวสันแล้วแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเขาจะถูกฟ้องร้องข้อหาอะไร เจ้าหน้าที่ทางการรายอื่นๆ ของกำปงจามไม่ว่าจะเป็นโฆษกศาล ปลัดอัยการ หรือผู้อำนวยการศาล ต่างก็ปฏิเสธจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ต่อสื่อพนมเปญโพสต์ บ้างบอกให้ไปถามคนอื่น ขณะที่มีน พรม โมนี เจ้าหน้าที่สืบสวนเฉพาะกิจสำหรับกรณีนี้ก็บอกว่าเขายังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้อย่างจำกัด แต่ก็ยืนยันว่ามีการส่งตัวสันเข้าคุกแล้วแม้ว่าจะยังไม่มีการตั้งข้อหาใดๆ

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการควบคุมตัวสันไปสอบสวนโดยอัยการและผู้พิพากษาในข้อกล่าวหาเบื้องต้นคือ "การหมิ่นประมาทในที่สาธารณะ" และ "ยุยงปลุกปั่น"

ในวิดีโอดังกล่าวสันเรียกร้องให้ประชาชนและผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้าน CNRP ของกัมพูชาที่เพิ่งถูกรัฐบาลกัมพูชาสั่งแบนไปเมื่อไม่นานมานี้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับรัฐบาลและอย่าได้กลัว "การกระทำและการข่มขู่คุกคามจากพวกเผด็จการบางคน"

"ถ้าหากพวกเราไม่ลุกขึ้นและรวมตัวสู้ไปด้วยกัน พวกเราจะไม่มีทางพ้นไปจากเงื้อมมือของปีศาจได้" สันกล่าวไว้ในคลิป

"พวกเรารู้อยู่แล้วว่าพวกเผด็จการต้องการชัยชนะ พวกเขาใช้ยุทธวิธีและเกมจิตวิทยาทั้งหลาย และกระทำการทุกรูปแบบในการที่จะทำลายจิตใจของผู้สนับสนุนพรรค CNRP" สันกล่าว

โฆษกศาลประจำจังหวัดกำปงจามกล่าวว่าหลังจากมีการสืบสวนสันแล้วยังไม่รู้ว่าจะมีการตั้งข้อหาใดๆ หรือไม่

ขณะที่วิดีโอต้นฉบับในเฟสบุ๊คของสันหาไม่พบแล้ว แต่วิดีโอดังกล่าวก็มีการเผยแพร่ไปทั่วตั้งแต่ช่วงเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว

พี่สะใภ้ของสันกล่าวว่าสันเพิ่งกลับจากทำงานในไทยและกำลังเตรียมตัวแต่งงาน แต่ก็ถูกสารวัตรทหารมาจับตัวใส่กุญแจมือขึ้นรถไปในขณะที่แม่ของเขาร้องไห้

ฟิล โรเบิร์ตสัน รองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของฮิวแมนไรท์วอทช์กล่าวว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของกัมพูชาตกอยู่ในอันตรายภายใต้ "ฮุนเซนและลูกสมุน" โรเบิร์ตสันเปิดเผยอีกว่ามีพวกเกรียนสนับสนุนรัฐบาลคอยตามดูคนวิจารณ์รัฐบาลบนเฟสบุ๊คและตามกระทู้ออนไลน์ต่างๆ เพราะมันเป็นช่องทางการสื่อสารที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้เบ็ดเสร็จ เขาจึงเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติประณามเทคนิควิธีการเช่นนี้อย่างเปิดเผย

เรียบเรียงจาก

Man held after calling government 'authoritarian' on Facebook, The Phnom Penh Post, 13-02-2018

Man arrested on wedding day for criticising government on Facebook, The Phnom Penh Post, 12-02-2018