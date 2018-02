ไชยันต์ รัชชกูล-กุลลดา เกษบุญชู มี้ด | "รัฐ" กับการศึกษารัฐไทย [คลิป]

Published on Fri, 2018-02-16 15:02

ไชยันต์ รัชชกูล และกุลลดา เกษบุญชู-มี้ด ร่วมเสวนาหัวข้อ "รัฐ" กับการศึกษารัฐไทย ตั้งข้อสังเกตต่อแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับ "รัฐไทย" โดยเป็นการเสวนาวิชาการชุด “สะท้อนย้อนคิดสังคมศาสตร์ ศาสตร์สังคม” ครั้งที่ 1 ตอน “รัฐ” กับการศึกษารัฐไทยวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสีฟ้า ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคณะสังคมศาสตร์

จัดโดย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไชยันต์ รัชชกูล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เขียน "อาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์" (The Rise and Fall of the Thai Absolute Monarchy) ตั้งข้อสังเกตต่อแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับ "รัฐไทย"

ช่วงการอภิปรายของกุลลดา เกษบุญชู คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อภิปรายเรื่องเหตุใดคนที่อยู่ในสาขาวิชาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงต้องศึกษาเรื่องรัฐ ประการที่สอง ใช้วิธีการศึกษาอย่างไร และประการที่สาม ความเป็นรัฐสมัยใหม่สมบูรณ์แล้วหรือยัง หรืออยู่ที่ไหน โดยจะอภิปรายถึงกรณีของรัฐไทย