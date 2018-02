ผู้แทนยูเอ็นเผย อองซานซูจีอาจผิดฐาน 'อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ' จากการสังหารหมู่และการเหยียดเชื้อชาติ

Published on Fri, 2018-02-16 16:09

ยังฮี ลี ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนจากสหประชาชาติเปิดเผยว่าอองซานซูจีอาจจะถูกนับเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดฐาน "อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ" จากกรณีการสังหารหมู่โรฮิงญา และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบผ่านการเหยียดและเลือกปฏิบัติ รวมถึงการจำกัดเสรีภาพกลุ่มคนก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นกัน

16 ก.พ. 2561 ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติประจำเมียนมาร์กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อรายการโทรทัศน์แชนแนล 4 ของอังกฤษว่าอองซานซูจีอาจจะมีความผิดฐาน "อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ" จากการที่เธอใช้กำลังปราบปรามชาวโรฮิงญาอย่างเป็นระบบจนอาจจะเรียกเหตุการณ์นั้นได้ว่าเป็นรูปแบบของ "การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์"

ยังฮี ลี เป็นศาตราจารย์ตัวแทนจากยูเอ็นผู้ที่ในปัจจุบันถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในเมียนมาร์แล้ว เธอบอกว่าเธอได้รับคำขู่ฆ่าจำนวนมากและถึงขั้นถูกเตือนว่าจะถูกลอบสังหารโดยวางแผนไว้ก่อน

ลีกล่าวให้สัมภาษณ์อีกว่านอกจากการใช้ความรุนแรงทางกายภาพเหล่านี้แล้ว ต้องไม่ลืมว่ามีการเหยียดและเลือกปฏิบัติเชื้อชาติมาเป็นเวลาหลายสิบปี ทั้งจากกฎหมายและจากการกระทำ ที่มีปฏิบัติการในลักษณะที่ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เป็นเหมือน "วัวที่ถูกต้อน" ให้ไปอยู่ในพื้นที่เล็กๆ แล้ว "ล้อมคอก" จำกัดอาณาเขตพวกเขาไม่ให้ไปไหนได้ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การพยายามขจัด "อัตลักษณ์" ของคนกลุ่มนี้ทิ้งยังนับเป็น "แบบอย่างของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์"

ลีให้สัมภาษณ์อีกว่ารัฐบาลเมียนมาร์พยายามบ่ายเบี่ยงเรื่องการสังหารชาวโรฮิงญา และมองอีกว่าคนอย่างอองซานซูจีไม่ได้ใส่ใจเรื่องสิทธิมนุษยชน และตัวเธอเองก็ควรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนฐานะผู้ร่วมกระทำผิด (complicity) ลีมองว่าอองซานซูจีเป็นแบบอย่างสำหรับทุกคนรวมถึงตัวลีเองด้วย รวมึงเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างของเอเชียจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เธอต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์

ในการสัมภาษณ์ยังมีการพูดถึงเรื่องที่รัฐบาลเมียนมาร์จำกัดเสรีภาพสื่อ ซึ่งลีมองว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กองทัพเมียนมาร์กดดันรัฐบาลให้ต้องบีบเค้นสื่อและการแสดงความคิดเห็นในระดับประเทศ ทำให้ผู้คนกลัวการวิจารณ์รัฐบาล

ลีกล่าวอีกว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลเมียนมาร์จะมีมากกว่านี้ และบอกว่าอยากให้ประเทศอย่างรัสเซียและจีนช่วยมายืนอยู่ฝั่งเดียวกับสิทธิมนุษยชนและกดดันเมียนมาร์ด้วย โดยเฉพาะจีนที่มีความอยากเป็นหนึ่งในประเทศที่ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้นำโลก

เรียบเรียงจาก

UN Special Envoy claims Aung San Suu Kyi could be guilty of crimes against humanity, Channel 4, 14-02-2018