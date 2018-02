เดินมิตรภาพ: ความมั่นคงทางอาหารกับร่างพ.ร.บ.คุ้มครองเมล็ดพันธุ์ฉบับใหม่

ข้อกังวลต่อร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเมล็ดพันธุ์ฉบับใ หม่ เสี่ยงถูกผูกขาด-เอื้อประโยชน์ กับบรรษัทขนาดใหญ่ ลดความหลากหลายทางชีวภาพ อาจเก็บพันธุ์ที่ได้รับความคุ้ม ครองมาปลูก-จำหน่าย-แจก ไม่ได้ เสี่ยงพันธุ์พืชใหม่ผสมกับพันธุ์ ทั่วไปชาวบ้านอาจมีความผิด

กิจกรรม “We Walk เดินมิตรภาพ” โดยเครือข่ายประชาชน People Go Network มีเป้าหมายการเดินทาง 800,000 ก้าว 450 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ถึงขอนแก่น เพื่อเชื่อมร้อยประชาชนที่มีควา มคิดเห็นแตกต่าง ร่วมกันแสดงความคิดเห็นสะท้อนปั ญหา สร้างความเข้าใจกัน ยืนยันสิทธิของประชาชนทุกด้านใน การมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศโดยประ เด็นหลักที่ต้องการบอกเล่าเรื่อ งราวและรณรงค์ มี 4 ประเด็นคือ 1. หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและรัฐ สวัสดิการ 2. ความมั่นคงทางอาหาร 3. สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชุน 4. รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย

ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหา ร หากลองคิดดูง่ายๆ ว่าในข้าวหนึ่งจานที่เรากินทุกวั นนี้ มีที่มาจากเมล็ดพันธุ์หลากหลายช นิด ทั้งเมล็ดข้าวและเมล็ดผักต่างๆ ซึ่งเราไม่เคยรู้ที่มาที่ไป ไม่รู้ขั้นตอนและวิธีการ ไม่รู้จักคนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ในร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชฉบั บใหม่ อาจทำให้เราต้องหันมาตั้งคำถามกั บที่มาที่ไปของอาหารให้มากขึ้น

เนื่องมาจากข้อกังวลของหลายฝ่าย ต่อร่างกฎหมายนี้ ที่อาจทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็ บรักษาพันธุ์ไว้ปลูกต่อและพัฒนา พันธุ์ได้ เนื่องจากร่างกฎหมายนี้ให้สิทธิ แก่ผู้คิดค้น พัฒนาหรือนักปรับปรุงพันธุ์พื ชซึ่งอาจหมายถึงบริษัทเมล็ดพั นธุ์ ทำให้เกิดการผูกขาดพันธุ์จากบริ ษัทเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ ซึ่งหมายถึงความหลากหลายของพั นธุ์พืชที่จะลดลง ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร

ความมั่นคงทางอาหาร คือการที่ทุกคนมีความสามารถเข้า ถึงอาหารทั้งในทางกายภาพและเศรษ ฐกิจอย่างเพียงพอ ปลอดภัย มีเสถียรภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อการมีชีวิตที่ดีและสุ ขภาพที่แข็งแรง

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นส่วนห นึ่งที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางอ าหาร เพราะทำให้เรามีทางเลื อกในการบริโภคอาหารที่หลากหลาย และอาหารเหล่านั้นไม่ได้ถูกผูกข าดจากระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ ผลิตโดยไม่สนใจผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของความ หลากหลายทางชีวภาพของทั้ง 3 แหล่ง จากอินเดีย มลายู และตอนใต้ของจีน ไทยจึงมีความหลากหลายมาก ไทยมีจุดแข็งที่ความหลากหลายทาง ชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธร รมด้วย เช่น วัฒนธรรมอาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ จากพันธุ์พืชและระบบเกษตรกรรม

ระบบพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่งของร ะบบการเกษตร เมล็ดพันธุ์จึงเป็นเรื่องใหญ่ เมล็ดพันธุ์เหล่านี้สูญหายไปอย่ างรวดเร็วในช่วง 2 ทศวรรษมานี้ จากเดิมที่ไทยเคยมีพันธุ์กว่า 100,000 ชนิดพันธุ์ที่เก็บตัวอย่างพันธุ์ ได้ โดยปัจจุบันในพื้นที่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ปลูกข้าวเพียง 5 สายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์พื้นเมืองที่เคยแพร่ หลายในหมู่เกษตรกรรายย่อยค่อยๆ ลดความหลากหลายลงเรื่อยๆ ขณะที่เมล็ดพันธุ์ที่บริษัทการเ กษตรขนาดใหญ่เป็นผู้ผลิตกลับครอ งตลาดอยู่ไม่กี่ราย

เรื่องนี้เป็นผลจากการดำเนินนโย บายอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ที่สอดคล้องไปบรรษัทอุตสาหกรรมเ กษตรและอาหารที่ต่างมุ่งผูกขาดวั ตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต จนถึงช่องทางจัดจำหน่าย โดยการพยายามทำให้พฤติกรรมผู้ บริโภคเหมือนกันในระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีแต่อุตสาหกรรมเกษตรและอ าหารขนาดใหญ่เท่านั้นที่ทำได้ ในขณะที่เกษตรกรรายย่อยต้องออกจ ากระบบตลาดและถูกกีดกันการเข้าถึ งพันธุกรรมสัตว์และพืชโดยใช้ระเ บียบการค้าควบคุมและเทคโนโลยีกำ หนด

ถึงที่สุดแล้วความต้องการวัตถุ ดิบจำนวนมหาศาลแต่เพียงไม่กี่ ชนิดอย่างต่อเนื่องตามหลั กความประหยัดต่ออุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้ทำลายความหลากหลายของพันธุกร รมพืชและสัตว์อย่างต่อเนื่อง กระบวนการผลิตและแปรรูปก็มักไม่ คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่ งแวดล้อมแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันแนวโน้มต้นทุนการผ ลิตสินค้าเกษตรและอาหารแบบอุตสา หกรรมก็สูงขึ้นตามราคาน้ำมันจนก ารขึ้นราคาปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ทำให้อาหารแพงขึ้นมาก นอกเหนือไปจากนั้นปัญหาการขนส่ง สินค้าเกษตรและอาหารที่รวมศูนย์ การจัดการก็ก่อวิกฤตแก่ผู้บริโภ คและเกษตรกรมาแล้วในช่วงพิบัติ ภัย

ดังนั้นหากปล่อยให้เกิดการผูกขา ดชนิดพันธุ์จากบรรษัทขนาดใหญ่จึ งมีแนวโน้มที่เราจะบริโภคอาหารที่ มีราคาสูงขึ้น มีสารเคมีส่งผลต่อสุขภาพ ทำลายสิ่งแวดล้อม และทำให้เรามีทางเลือกในการบริโ ภคน้อยลง

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาบรร ษัทข้ามชาติและบริษัทเมล็ดพันธุ์ยักษ์ใหญ่ได้ผลักดันให้ประเทศไท ยยอมรับระบบกฎหมายผูกขาดพันธุ์ พืชตามระบบ UPOV (ยูปอฟ)1991 ทั้งที่เป็นการผลักดันโดยตรงและ ผ่านการทำเขตการค้าเสรีหรือเอฟที เอไทย-สหรัฐอเมริกา ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้ นแปซิฟิค (TPP) ความตกลงเอฟทีเออาเซียน-ยุโรป เป็นต้น แต่ก็ไม่เคยประสบผลสำเร็จ

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่ โดยกรมวิชาการเกษตร ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการร่างก ฎหมายเพื่อให้เป็นไป ‘ตามแนวทางของอนุสัญญาระหว่างปร ะเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พื ชใหม่ (อนุสัญญายูปอฟ 1991)’ และรองรับ ‘การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็น ภาคีสมาชิกอนุสัญญายูปอฟ 1991’

ยูปอฟ 1991 คืออะไร?

UPOV (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants) คือสหภาพเพื่อคุ้มครองพันธุ์พืช ใหม่ เป็นการตกลงเพื่อให้สิทธิผูกขาด พันธุ์พืชใหม่แก่บริษัทและนักปรั บปรุงพันธุ์พืช โดยให้เหตุผลว่าเป็นการปกป้องสิ ทธิ สร้างแรงจูงใจในการค้นพบพันธุ์ พืชใหม่ สายพันธุ์ดี และจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรและผู้บ ริโภค บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อปี 1961 และต่อมามีการปรับปรุงแก้ไขในปี 1972, 1978 จนในที่สุดความตกลง UPOV1991 ก็ใกล้เคียงกับการผูกขาดโดยระบบ สิทธิบัตร เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิกคือ จะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ แต่การถอนออกจากการเป็นสมาชิกทำ ได้ยาก และอาจมีผลทำให้ประเทศที่ต้องสู ญเสียค่าชดเชยในภายหลัง

ในปี 2557 มีการสัมมนาที่สนับสนุนโดยกรมกา รค้าเมล็ดพันธุ์กั บกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่องการเข้าภาคีอนุสัญ ญาระหว่างประเทศการคุ้มครองพั นธุ์พืชใหม่ UPOV 1991 ดีอย่างไร และผู้สนับสนุนซึ่งประกาศอยู่ใน เว็บไซต์ http://www.thasta.com ได้แก่บริษัทเกี่ยวกับพันธุ์พืช ขนาดใหญ่ที่มีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลก เช่น มอนซาโต้ ไพโอเนีย แปซิฟิก อีสต์เวสต์ซีด ซินเจนทรา รวมทั้ง เจียไต๋ ศรแดง และอื่นๆ