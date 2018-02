'คิมจองอึน' เป็นคนแบบไหน เปิดโปรไฟล์เผด็จการจอมก่อปัญหาแห่งเกาหลีเหนือ

Published on Sun, 2018-02-18 12:06

มีการศึกษาประวัติและลักษณะนิสั ยของเผด็จการป่วนโลกอย่าง 'คิ มจองอึน' โดย 'จุง เอช ปัก' นักวิเคราะห์ผู้เขียนบทความให้ บรูคกิงส์ในสหรัฐฯ ที่วิเคราะห์นิสัยใจคอแบบเด็กที่ ได้รับอภิสิทธิ์ ถูกตามใจ แพ้ไม่เป็น เมื่อได้อำนาจแล้วก็แสดงความเหี้ ยมโหดแบบฆาตกรต่อเนื่องภายใต้ ฉากหน้าที่แสดงตัวเหมือนคนทั นสมัยทันแฟชั่น ลักษณะนิสัยแบบนี้ของคิมจองอึ นจะส่งผลกระทบต่อวิกฤตนิวเคลี ยร์ระดับโลกหรือไม่ และประเทศผู้นำโลกควรทำอย่ างไรกับ 'เด็กเจ้าปัญหา' คนนี้

18 ก.พ. 2561 สถาบันวิจัยบรูคกิงส์ในสหรัฐฯ นำเสนอบทความศึกษาประวัติชีวิ ตและจิตใจของ คิมจองอึน ผู้นำจอมเผด็จการของเกาหลีเหนือ ที่ขึ้นมามีอำนาจต่อจากพ่ อของเขาคิมจองอิลเมื่อปั 2554 ในช่วงนั้นเองที่คิมจองอึนเริ่ มประกาศปิ ดพรมแดนประเทศและประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน ขณะเดียวกันก็มีสัญญาณมานานตั้ งแต่ก่อนหน้าปี 2554 แล้วว่ามีการเตรียมการให้คิ มจองอึนขึ้นเป็นผู้นำ

ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่ านอำนาจสู่คิมจองอึน ทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ก็ประชุมรับมือวิกฤตที่อาจจะเกิ ดขึ้นและสหรัฐฯ ก็แสดงท่าทีกระชับพันธมิ ตรเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นผ่านถ้ อยแถลง และท่ามกลางความไม่แน่นอนว่ าจะเกิดอะไรขึ้นนั้นก็ทำให้มี การพยายามเก็บรวบรวมข้อมู ลจากหน่วยข่าวกรองว่าคิมจองอึ นเป็นคนอย่างไรกันแน่ รวมถึงว่าชาวเกาหลีเหนือเองจะมี ท่าทีแบบใดกับผู้นำคนใหม่นี้ ผู้ที่อายุยังน้อยอยู่ในวั ยระหว่าง 20-30 ปี ที่ไม่มีทักษะความเป็นผู้นำอยู่ เลย

มีการคาดการณ์ไปต่างๆ นานา รวมถึงเรื่องที่ว่าอาจจะมี การโค่นล้มคิมลองอึนโดยภายใน แต่ผ่านมา 6 ปีแล้ว คิมจองอึนยังคงอยู่ และทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ 4 ครั้ง ทำให้เกาหลีเหนือทดลองนิวเคลี ยร์ทั้งหมดรวมแล้ว 6 ครั้ง รวมถึงมีการทดลองอาวุธอื่นๆ อีกหลายครั้ง และมีปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์ ขนานใหญ่รวมถึงบงการให้ใช้อาวุ ธเคมีทำลายระบบประสาทสังหารพี่ ชายต่างมารดาของตน

ภาพลักษณ์ของคิมจองอึ นในประเทศอื่นๆ มักจะถูกนำเสนอออกมาให้ดูเหมื อนตัวการ์ตูนตลกๆ พร้อมฉายาเชิงเย้ยหยัน ทำให้เขาดูเป็น "เด็ก" ที่กำลังเล่นกับอาวุธต่างๆ ในความเป็น "เด็ก" นั้นก็พยายามจะสื่อให้เห็นว่าดู เป็นคนที่พฤติกรรมเอาแน่ เอานอนไม่ได้ และเอาแต่ใจตัวเอง ลากคนอื่นไปเจอปัญหา แต่กระนั้นก็มีส่วนผสมของความน่ าหวั่นใจในเรื่องสมรรถนะทางอาวุ ธและการโจมตีไซเบอร์ของเกาหลี เหนือในยุคของคิมจองอึน

อะไรทำให้คิมจองอิลเลือกคิ มจองอึนขึ้นเป็นผู้นำแทนลูกคนอื่ นๆ

คิมจองอิลมองว่าลู กชายคนโตของเขาคิมจองนัมไม่ เหมาะแก่การขึ้นเป็นผู้นำประเทศ ซึ่งน่าจะเป็นเพราะมองว่าเขา "แปดเปื้อน" ด้วยอิทธิพลของต่างประเทศมากเกิ นไป และเคยเสนอให้เกาหลีเหนือปฏิรู ปเปิดรับตะวันตกมากขึ้นซึ่ งทำให้พ่อของเขาไม่พอใจ ส่วนอีกคนหนึ่งคือคิมจองชูลก็ถู กมองว่า "เป็นหญิง" มากเกินไป เพื่อนของจองชูลเคยบอกว่าเขาเป็ นคนที่จะไม่ทำร้ายคนอื่น เป็นคนที่น่าคบหาเกินกว่าจะเป็น "ตัวร้าย" แต่ก็ดูเหมือนว่าคิมจองชูลก็มี บทบาทสนับสนุนรัฐบาลของน้ องชายตัวเองอย่างไม่เปิ ดเผยตำแหน่ง

คิมจองอึนเติบโตมาอย่างไร

จากข้อมูลของเคนจิ ฟูจิโมโตะ อดีตพ่อครัวทำซูชิของคิมจองอิ ล บอกว่าจองอิลเลือกลูกชายคนสุดท้ องของเขาเองให้เป็นคนสืบทอดมาตั้ งแต่ปี 2535 แล้ว ดูจากลักษณะการจัดงานวันเกิดปี ที่ 9 ที่ให้คนเล่นเพลงในทำนองว่าคิ มจองอึนจะเป็นผู้นำชาติเกาหลี เหนือเดินหน้าต่อในอนาคตต่อไป

คิมจองอึนเป็นคนที่โตมาท่ ามกลางการเปลี่ยนแปลงระดั บโลกหลายอย่าง เช่นการล่มสลายของสหภาพโซเวี ยตที่ทำให้การช่วยเหลือใหญ่ๆ จากโซเวียตนยุคนั้นหายไป ความสัมพันธ์กับจีนที่ดูน่าสงสั ยตลอดเวลาและดูเหมือนจะอยากเชื่ อมสัมพันธ์กับเกาหลีใต้มากกว่ าเกาหลีเหนือ เหตุการณ์เจรจากับสหรัฐฯ อย่างตึงเครียดในเรื่ องโครงการนิวเคลียร์ นอกจากนี้ยังมีเหตุ ความอดอยากแร้นแค้นและภัยแล้ง รวมถึงการถูกคว่ำบาตรหนักขึ้น

อย่างไรก็ตามคิมจองอึนเติ บโตมาในแบบที่เต็มไปด้วยอภิสิ ทธิ์และห่อหุ้มปกป้องให้ เขาทำอะไรตามอำเภอใจ เขาไม่ได้อยู่ในประเทศในช่วงที่ มีวิกฤตจาดแคลนอาหาร แต่ใช้ชีวิตอยู่ในสวิตเซอร์ แลนด์ด้วยความหรูหราโอ่อ่า มีทั้งม้า ลานโบว์ลิง สระว่ายน้ำ อาศัยอยู่ในรีสอร์ทส่วนตั วของครอบครัวช่วงฤดูร้อน มีรถหรูๆ ขับตั้งแต่เด็ก ไปเที่ยวเล่นสกีว่ายน้ำในแหล่ งหรูๆ ของยุโรปได้ ในด้านอารมณ์ของคิมจองอึนดู จะเป็นคนโมโหง่าย ไม่ยอมพ่ายแพ้ มีรสนิยมชอบภาพยนตร์ฮอลลิวู ดและนักกีฬาบาสเก็ตบอลอย่ างไมเคิล จอร์แดน

ฟูจิโมโตะบอกว่าแม่ของจองอึนไม่ เคร่งเรื่องการศึกษาของเขามากนั ก เขาไม่เคยถูกสั่งให้ต้องไปเรี ยนเลย เพื่อนร่วมชั้นของคิมจองอึนก็ พากันบอกว่าจองอึนเป็นคนที่ไม่ ได้สนใจผลการเรียนตัวเองนัก ครูที่เห็นผลการเรียนแย่ๆ ของจองอึนแล้วก็ได้แต่ปล่อยให้ เขาอยู่ในสภาพนั้น คิมจองอึนไม่สนใจผลการเรียนในห้ องเรียนเลยแต่สนใจฟุ ตบอลและบาสเก็ตบอลมากกว่า

และด้วยการที่คิมจองอึนรู้ โชคชะตากำหนดของตัวเองอยู่แล้ วว่าจะได้เป็นผู้นำคนถัดไป ทำให้เขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองสู งมาตั้งแต่เยาว์วัย และครอบครัวเผด็จการของคิมจองอึ นเองก็สร้าง "ลัทธิบูชาตัวบุคคล" ที่ขึ้นกับตัวเขาไว้อย่ างบรรจงแบบเดียวกับที่เคยทำกั บผู้นำก่อนหน้านี้ผ่านการเน้นย้ำ การแสดงอำนาจข่มขู่คุกคามให้ผู้ คนหวาดกลัว ได้รับการติดยศและเดินใส่ชุ ดทหารพร้อมปืนโคลท์เดินไปมาตั้ งแต่อายุ 11 ขวบ

มาร์ค โบว์เดน นักเขียนอเมริกันเคยเขียนไว้ว่ าในวัย 5 ขวบของเด็กทุกคน มักจะเริ่มเห็นว่าพวกเขาเป็นศู นย์กลางของจักรวาลแล้วก็มีทุ กอย่างทั้งครอบครัว บ้าน เพื่อนบ้าน โรงเรียน ประเทศ หมุนรอบตัวเขา และคนส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆ เรียนรู้เรื่อยๆ ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่บน "บัลลังก์" ศูนย์กลางจักรวาล แต่กับคิมจองอึนไม่เป็นเช่นนั้น กลุ่มคนรอบตัวเขาทำให้เขารู้สึ กว่าตัวเองมีฐานันดรศักดิ์พร้ อมทั้งกั้นไม่ให้เขาเห็ นสภาพความเป็นจริงของเกาหลีเหนื อและโลกภายนอกตั้งแต่เด็กๆ ขณะที่โฆษณาชวนเชื่อของรัฐก็สร้ างการยกยอปอปั้นให้เขาดูเหนื อคนอื่นไปทุกด้าน

นอกจากนี้ยังมีการเตรียมพร้ อมสำหรับการขึ้นเป็นผู้นำของคิ มจองอึนด้วยการวางเครื่องมื อในการกดขี่ปราบปรามคนอื่ นทางการเมืองไว้พร้อมสรรพ ไม่ว่าจะเป็นคุกหรือค่ายกักกั นแรงงานที่เต็มไปด้วยการละเมิ ดสิทธิมนุษยชนทั้งการข่มขืน ทุบตี ทารุณกรรม จนหน่วยงานของสหประชาชาติเคยสรุ ปไว้ในปี 2557 ว่าเกาหลีเหนือมีการละเมิดสิทธิ มนุษยชนอย่างกว้างขวางเป็ นระบบและร้ายแรง เพื่อพยายามครอบงำชีวิตทุกส่ วนของผู้คนโดยการสร้ างความหวาดกลัวจากภายใน

การสร้างภาพของเผด็จการแห่งคริ สตศตวรรษที่ 21

จุง เอช ปัก นักวิเคราะห์ผู้เขียนบทความให้ บรูคกิงส์มองว่าขณะที่คิมจองอึ นได้สถานะดั่งสมมุติเทพจากพ่ อและปู่ ตัวเขาเองก็ พยายามจะทำอะไรในแบบของตั วเองอยู่บ้าง มีบางส่วนที่เขาโหยอดีตจากยุคปู่ ที่ยังได้รับการสนับสนุ นจากโซเวียต และเคยพูดต่อหน้าประชาชนว่ าจะเน้นนโยบายสนับสนุนกองทั พเกาหลีเหนือมาก่อนอย่างอื่ นแบบรุ่นพ่อ แต่ขณะที่พ่อของเขาปกปิดตั วเองมากกว่า คิมจองอึนดูจะแสดงตั วเองออกมาให้เห็นและเข้าถึงได้ มากกว่า มีการเปิดเผยตัวภรรยารีโซลจูที่ ดูนำแฟชั่น อีกทั้งยังแสดงภาพลักษณ์ของตั วเองออกมาในทำนองเข้าหา "เป็นมิตร" กับผู้คนรวมถึงเด็กๆ ขณะที่รัฐบาลที่ดูเปิดเผยมากขึ้ นมีการยอมรับว่าปล่อยดาวเทียมผิ ดพลาดในปี 2555

ในเรื่องของการสร้างภาพผู้นำนั้ น เราจะเห็นคิมจองอึนอยู่ ในภาพทำท่าเชิงให้การอบรมทั้ งในด้านเศรษฐกิจ, การทหาร สังคม และวัฒนธรรม แบบเดียวกับที่พ่อและปู่ ของเขาเคยทำมาก่อน แต่สิ่งที่ต่างออกไปคือคิมจองอึ นยังเปิดเผยภาพตัวเองในเชิงไลฟ์ สไตล์อย่างการนั่งรถไฟเหาะ และพยายามแสดงให้เห็นว่าเขาใช้ เทคโนโลยีได้ รวมถึงมีภาพกำลังมองการทดลองนิ วเคลียร์

จากการที่คิมจองอึนเป็นคนที่มี อภิสิทธิ์มาโดยตลอดเลยมีความคิ ดว่าจะทำอะไรก็เป็นไปได้จึ งพยายามกำหนดนโยบายที่คิดว่ าจะพัฒนานิวเคลียร์ไปพร้อมๆ กับส่งเสริมความมั่งคั่ง ทั้งนี้ก็ไม่วายพยายามรั กษาแบรนด์ตัวเองด้วยการสร้ างภาพว่ามี "ด้านอ่อนโยน" ดูมีสไตล์และมีอารมณ์ขันเพื่ อปกปิดความโหดร้ายและความทนทุ กข์อดอยากของผู้คน

สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคื อการนำเสนอภาพลักษณ์ของภรรยารี โซลจู ที่ทำให้เธอดูเป็นตัวแทนของวั ฒนธรรมบริโภคสัญญะและให้ ความสำคัญกับวัตถุ เพราะตัวคิมจองอึนเองก็ เคยแสดงความคิดเห็นช่ วงพาภรรยาไปทัวร์โรงงานผลิตเครื่ องสำอางค์ว่าอยากให้อุ ตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ ของเกาหลีเหนือ "แข่งขันในระดับโลก" ได้ นอกจากนี้คิมจองอึนยังพยายามพู ดถึงการพัฒนาแบบเดียวกันกับอุ ตสาหกรรมอื่นๆ เช่น รีสอร์ทสกี, ลานสเก็ต, สวนสนุก, สนามบินใหม่ และสวนสัตว์น้ำ อาจจะเป็นเพราะมองเรื่องนี้ว่ าเป็นสัญลักษณ์ของ "ความเป็นสมัยใหม่" หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็ นเพราะว่าเขาอยากให้ผู้ คนชาวเกาหลีเหนือเข้าถึงสิ่งที่ เขาเคยมีอภิสิทธิ์ในการเข้าถึ งได้บ้าง

คำอธิบายอีกอย่างหนึ่งที่เป็ นไปได้คือการที่คิมจองอึ นพยายามสร้างภาพลักษณ์ ของประเทศตัวเองให้ดูเหมือนว่ าพวกเขาเข้าถึงความหรูหราได้ แทนคำอธิบายจากภายนอกที่ให้ ภาพเกาหลีเหนือดูกำลังเน่ าจากภายในและเต็มไปด้ วยความอดอยาก หรือเป็นการต้านทางอิทธิพลจากต่ างประเทศไปด้วยเช่น การลอบนำเข้าวัฒนธรรมจากเกาหลี เหนือทั้งเคป็อบและละครที่ จะเปลี่ยนความคิดอ่านของผู้คน เป็นภัยต่อระบอบของคิมจองอึนเอง

แต่เมื่อเปิดหน้ากากการสร้ างภาพเหล่านี้ออกมาแล้ว คิมจองอึนก็เป็นเผด็จการที่เหี้ ยมโหดคนหนึ่ง เขาสั่งลงโทษและประการชีวิตผู้ คนจำนวนมาก โดยมีตัวเลขคนถูกประหารชีวิต 340 ราย บางคนถูกประหารด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่นแค่ถูกมองว่าปรบมืออย่างไม่ เต็มใจ หรือเผลอหลับในช่วงประชุม รวมถึงมีการสังหารกระทั่งญาติตั วเองด้วยวิธีโหดร้าย แสดงท่าทีไม่อยากให้ใครมาท้ าทายตัวเองอย่างชัดเจน ภาพจริงหลังฉากที่ดูสมัยใหม่ ของคิมจองอึนจึงเต็มไปด้ วยความอำมหิตและการกดขี่เพื่ อหล่อเลี้ยงภาพลวงตาและความใฝ่ ฝันที่ยกตัวเองสูงส่งยิ่งใหญ่ และพรหมลิขิตของเกาหลีเหนือ

ตัวร้ายในสายตานานาชาติ

นับตั้งแต่คิมจองอึ นปกครองประเทศตลอด 6 ปีที่ผ่านมาเขาทำอะไรเหมื อนพยายามทดสอบความอดทนของนานาชา ติเสมอแล้วนึกว่าเขาจะรับมือกั บการโต้ตอบได้ อย่างกรณีการทดลองนิวเคลียร์ที่ ดูจริงจังขึ้นถึงแม้ว่าจะส่ งผลกระทบทางการเงินของประเทศผ่ านการคว่ำบาตรจากต่างชาติ

อย่างไรก็ตามถึงแม้ในเกาหลีเหนื อจะมีการแก้รัฐธรรมนูญให้คิ มจองอึนมีอำนาจเกี่ยวกับการพั ฒนานิวเคลียร์มากขึ้น แต่ตัวแทนของทางการเกาหลีเหนื อในเวทีโลกก็บอกว่าการทดลองนิ วเคลียร์ของพวกเขาเป็นไปเพื่อป้ องปราบและ "ถ่วงดุลย์อำนาจนิวเคลียร์ ของสหรัฐฯ" เท่านั้นโดยอ้ างการออกกฎหมายของเกาหลีเหนื อเองในปี 2555

นอกจากอาวุธนิวเคลียร์แล้วสิ่ งที่คิมจองอึนใช้เป็นเครื่องมื อยุยงท้าทายคือการโจมตี ทางไซเบอร์ รวมถึงอาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ พร้อมทั้งการแสดงออกของผู้ นำเองที่เป็นไปในทางยั่วโมโหหลั งจากถูกกดดันจากต่างชาติ รวมถึงขู่กลุ่มที่นำเสนอภาพลั กษณ์แย่ๆ ของเกาหลีเหนือ เช่น ภาพยนตร์ The Interview ที่มีฉากการพยายามลอบสังหารผู้ นำเกาหลีเหนือถูกนำเสนอแบบตลกๆ แต่ผู้นำเกาหลีเหนือก็โต้ตอบว่ ามันเป็น "การประกาศสงคราม" และขู่ว่าจะใช้การโจมตี ทางไซเบอร์ระดับ 9/11 จัดการกับโรงภาพยนตร์ที่ ฉายภาพยนตร์นี้

แม้ว่าการโจมตีดังกล่าวจะไม่เกิ ดขึ้นในระดับ 9/11 แต่แฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือก็ สามารถเจาะเข้าไปป่วนข้อมู ลของโซนีพิกเจอร์เอนเตอร์ เทนเมนต์ที่ผลิตภาพยนตร์เรื่ องนี้ได้ รวมถึงเอาข้อมูลภายในบริษั ทไปปล่อยภายนอก ข้อมูลกระทรวงกลาโหมของเกาหลี ใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือมี แฮกเกอร์อยู่จำนวน 6,000 ราย ที่ไม่ได้มีฐานปฏิบัติ การในเกาหลีเหนือแต่อย่างเดี ยวแต่มีฐานปฏิบัติ การกระจายออกไปในที่อื่นๆ เช่น จีน, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแหล่งอื่นๆ ด้ว

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ ของสถาบันบรูคกิงส์ก็ระบุว่าคิ มจองอึนไม่ใช่พวกที่ทำอะไรไม่คิ ดหน้าคิดหลังเสี่ยงตัวเองให้ โดนโต้ตอบด้วยกำลังจากชาติอื่น แต่การโจมตีต่างๆ ของเกาหลีเหนือมี การวางแผนเอาไว้แล้วอย่างดี ไม่ล้ำเส้นในระดับที่ทำให้สหรั ฐฯ หรือชาติพันธมิตรจัดการได้ เป็นไปได้ว่าเพราะรัฐบาลเกาหลี เหนือรวมถึงคิมจองอึนเองรับรู้ ถึงจุดจบของเผด็จการไม่คิดหน้ าคิดหลังจากมุมมาร์ กัดดาฟี และความระแวงต่อจุดจบของผู้นำลิ เบียผู้นี้เองก็อาจจะทำให้เขายึ ดเกาะกับอาวุธนิวเคลียร์โดยไม่ ยอมปล่อยให้เกิดการปลดอาวุธนิ วเคลียร์พวกเขาง่ายๆ

นอกจากนั้นความมั่นใจในตั วเองทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ก็ มาจากการที่คิมจองอึนเองยังไม่ เคยเผชิญกับวิกฤตการณ์แบบที่พ่ อกับปู่ตัวเองเคยเผชิญ เขาถึงใช้แต่วิธี การแสดงอำนาจทางทหารและการยั่ วยุในการแก้ไขปัญหา แต่ไม่มีประสบการณ์เรื่องศิ ลปะในการเจรจา ประนีประนอม และการทูตเลย นอกจากนี้สภาพการปราบปรามคนขั ดขืนภายในก็ทำให้คิมจองอึนเหลื อแต่คนรอบตัวที่อวยเขาก็ทำให้ เกิดความคิดหลงผิดภายในกลุ่ม (groupthink)

กระนั้นในยุคปัจจุบันคิมจองอึ นก็อยู่ในสภาพต้องดิ้นรนสูงเช่ นกัน ทั้งปัจจัยจากภายนอกที่นานาชาติ กดดันเกาหลีเหนือมากเป็นประวัติ การณ์ และปัจจัยจากภายในที่คนเกาหลี เหนือเรื่องรับรู้ โลกภายนอกมากขึ้นจากรูรั่วของข้ อมูลข่าวสารที่เข้าไปในประเทศ การปล่อยให้เกิดระบบตลาดและบริ โภคนิยมก็ทำให้เกิดชนชั้นคนมี เงินจะกลายเป็นสิ่งที่กดดันรั ฐบาลคิมจองอึนในอีกทางหนึ่งด้วย การกดดันทางการเงิ นจากภายนอกจะทำให้คิมจองอึนใช้ ทรัพย์สินปูนบำเหน็จให้ลิ่วล้ อรอบข้างได้น้อยลงด้วย สำนักวิจัยอินเตอร์มีเดียก็ สำรวจพบว่าชาวเกาหลีเหนือเริ่ มรับข้อมูลข่าวสารจากช่ องทางของรัฐบาลลดลงเหลือเพี ยงแค่ร้อยละ 1-3 เท่านั้น แต่เริ่มรับวิทยุต่างชาติมากขึ่ นและมีถึงร้อยละ 71 ที่รับข่าวสารจากการบอกเล่ าปากต่อปาก

ทั้งหมดนี้จะทำให้คิมจองอึ นสงบเสงี่ยมเจียมตัวลงหรือไม่ ปักมองว่าเมื่อพิจารณาจากท่าที จองหองของผู้นำอายุน้อยที่ แสดงออกเมื่อไม่นานมานี้แล้ว เขาอาจจะยิ่งมีความมั่นใจสูงที่ จะสั่งทำอะไรรุนแรง กลุ่มประเทศอย่างสหรัฐฯ และพันธมิตร รวมถึงประเทศอย่างจีนก็ควรจั บตามองการเปลี่ยนท่าทีมาเป็นรุ กของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิด รวมถึงเตือนว่าการมองเกาหลีเหนื อว่าแค่เปลี่ยนท่าทีมาเป็น "การทูตแบบขู่บังคับ" นั้นอาจจะเป็นการสรุปจากข้อมู ลที่ไม่มากพอและต้องไม่ลืมว่ าเกาหลีเหนือไม่ใช่ประเทศที่นิ่ งเฉยอยู่นอกเหนือประวัติศาสตร์ แต่เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง ฝ่ายผู้จับตามองเกาหลีเหนื อเองก็ไม่ควรจองหองนิ่งนอนใจเกิ นไป

นอกจากการเก็บข้อมูลที่มากขึ้ นแล้วจึงมีการเสนอให้สหรัฐฯ ควรพยายามลดภัยนิวเคลียร์ ของเกาหลีเหนือด้วยวิธีการที่ จะไม่กระตุ้นให้พวกเขายกระดั บอาวุธตัวเอง และควรจะทำให้คิมจองอึนเรียนรู้ เข้าใจเสียใหม่ว่าเขามี ความสามารถในการรับมือแรงกดดั นจากภายนอกไม่ได้มากเท่าที่ เขาคิด ไปพร้อมๆ กับวิธีอื่นๆ อย่างการตัดทรัพยากรที่ พวกเขาจะเอาไปใช้กับโครงการนิ วเคลียร์ เพิ่มการส่งผ่านข้อมูลข่ าวสารจากโลกภายนอกเข้ าไปในเกาหลีเหนือ และสร้างความตระหนักรู้ว่าเผด็ จการอย่างเกาหลีเหนือละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอย่างไร สร้างวิสัยทัศน์ที่สวยงามเกี่ ยวกับเกาหลีเหนือหลังยุคคิ มจองอึนเพื่อสนับสนุนให้เกิ ดการแปรพักตร์

"คิมจองอึนยังคงกำลังเรียนรู้ ทำให้แน่ใจว่าเขาจะเรียนรู้ บทเรียนที่ถูกต้อง" ปักระบุในบทความ

เรียบเรียงจาก

THE EDUCATION OF KIM JONG–UN, Brookings Institution, 02-2018

UNDERSTANDING KIM JONG UN, THE WORLD’S MOST ENIGMATIC AND UNPREDICTABLE DICTATOR, Vanity Fair, 03-2015