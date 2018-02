'ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์' หารือ สปสช. ชง 3 แนวทางพัฒนาการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV

Published on Tue, 2018-02-20 10:23

ชง 3 แนวทาง พัฒนาสิทธิประโยชน์เอดส์ หนุนผู้ป่วยรับยาต้านไวรัสวั นเดียวหลังผลตรวจยืนยัน พร้อมเพิ่มเอกซเรย์ปอด/ตรวจค่ าการทำงานไตก่อนเริ่มการรักษาที่ หน่วยบริการเข้ารับการตรวจได้ การให้ยาป้องกันติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มเสี่ยง พร้อมปรับหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบี ยนหน่วยตรวจและให้ศูนย์บริการด้ านเอดส์ภาคประชาสังคมเบิกจ่ายค่ าตรวจได้

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา รายงานข่าวแจ้งว่า นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจั ยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เข้าพบผู้ บริหาร สปสช.เพื่อหารือ 3 แนวทางในการพัฒนาระบบดูแลผู้ติ ดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ให้มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น ตามการณรงค์โครงการเอดส์ สหประชาชาติ Getting to zero รวมถึงการป้องกันผู้ติดเชื้ อรายใหม่ที่เป็นนโยบายสำคัญรั ฐบาลในการยุติเอดส์ ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ (Zero new infection) ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเอดส์ (Zero death) และไม่มีการตีตราแบ่งแยกผู้ติ ดเชื้ออีกต่อไป (Zero stigma and discrimination)

เรื่องแรกคือการให้ยาต้านไวรั สเอชไอวีกับผู้ติดเชื้อหลั งจากที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยยื นยันแบบทราบผลในวันเดียว(same day result) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาต้ านไวรัสโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยลดการเจ็บป่วย เพราะมีหลักฐานวิชาการยืนยันแล้ วว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าถึ งยาได้เร็วจะเสียชีวิตช้ากว่าผู้ ที่ได้รับยาช้า ขณะเดียวกันยังลดโอกาสการแพร่ กระจายเชื้อ สอดคล้องกับนโยบายชุดสิทธิ ประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้าการให้ยาต้านไวรัสไม่จำกั ดค่า CD4 ก่อนหน้านี้

ทั้งนี้การให้ยาต้านไวรัสผู้ติ ดเชื้อรายใหม่ที่ได้รั บการตรวจยืนยัน ควรจะได้รับการเอกซเรย์ ปอดและตรวจค่าการทำงานของไตก่ อนเพื่อไม่ให้เกิดผลต่อสุขภาพ รวมถึงดูว่าผู้ป่วยเป็นวั ณโรคหรือไม่เพื่อให้การรักษาก่ อน โดยกรณีผู้ติดเชื้อเข้ารั บการตรวจที่ไม่ใช่หน่วยบริการที่ ขึ้นทะเบียนสิทธิโดยตรง จะไม่ได้รับการเอกซเรย์ และตรวจค่าทำงานของไตในวันเดี ยวกัน เนื่องจากติดการเบิกจ่ายค่าบริ การซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบกองทุ นผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ ทำให้ยังไม่สามารถเริ่มให้ยาต้ านไวรัสในวันเดียวกันได้ แต่ในกรณีผู้ติดเชื้อที่เข้ารั บการตรวจยังหน่วยบริการที่ขึ้ นทะเบียนสิทธิโดยตรง จะได้รับการเอกซเรย์และตรวจค่ าทำงานของไตพร้อมกับเริ่มให้ ยาต้านไวรัสในวันเดียวกันได้ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ โดยหน่วยบริการจะเบิกจ่ ายจากงบเหมาจ่ายรายหัว

ดังนั้นจึงขอให้ สปสช.ปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย เพื่อทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัสในวันเดียวกัน หลังรับผลตรวจยืนยันเชื้ อเอชไอวี และขอให้เอกซเรย์ปอดและตรวจค่ าการทำงานของไต ณ หน่วยบริการที่ให้บริการได้ เลยโดยไม่ต้องกลับหน่วยบริการต้ นสังกัด ซึ่งหน่วยบริการส่วนใหญ่มี ความพร้อมอยู่แล้ว

“จากการนำร่องโครงการวิจัยที่ คลินิกนิรนาม 6 เดือน ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 900 คน ได้เอกซเรย์ปอด ตรวจค่าทำงานของไตและให้ยาต้ านไวรัสในวันเดียวกัน ซึ่งได้ผลที่ดี ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรั กษาทั้งหมดจึงได้เสนอ หาก สปสช.ให้ปลดล็อกเกณฑ์การเบิกจ่ ายให้มีความหยืดหยุ่น นอกจากดูแลผู้ป่วยให้ได้รั บยาโดยเร็วแล้ว ยังทำให้ผู้ติดเชื้อไม่หลุ ดหายออกไปจากระบบ” นพ.ประพันธ์ กล่าวและว่า ทั้งนี้คลินิกนิรนามปัจจุบันไม่ ได้เป็นหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบี ยนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่ าเอกซเรย์และการตรวจค่ าการทำงานของไต รวมทั้งจ่ายยาต้านไวรัสให้กับผู้ ติดเชื้อ เบิกได้เฉพาะค่าตรวจเอชไอวีเท่ านั้น

นพ.ประพันธ์ กล่าวว่า ส่วนเรื่องที่ 2 เป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ การให้ยาป้องกันการติดเชื้ อเอชไอวี(PrEP: Pre-Exposure Prophylaxis) กับกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น กลุ่มชายรักชาย กลุ่มผู้ให้บริการ เป็นต้น เป็นมาตรการเสริมจากการป้องกั นโดยใช้ถุงยางอนามัยให้มี เกราะป้องกันชั้นที่ 2 ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและป้องกั นการติดเชื้อเอชไอวีได้เกือบ100% ขณะนี้ได้มีการนำร่องแล้วภายใต้ โครงการการให้ยาต้านไวรัสเอดส์ ก่อนการสัมผัสเชื้อ เพื่อความยั่งยืน จึงเสนอให้ สปสช.นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิ จารณาอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้หรือไม่ เพราะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ าในการลดการแพร่ ระบาดของโรคเอดส์

เรื่องที่ 3 การสนับสนุนค่าตรวจเอชไอวีให้กั บศูนย์บริการสุขภาพที่มีชุ มชนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนบริ การสุขภาพ จากที่สภากาชาดไทยร่วมกั บกรมควบคุมโรค จัดอบรมแกนนำชุมชน ให้เป็นที่ปรึกษาและคำแนะนำกั บกลุ่มเสี่ยง ทั้งด้านการป้องกันและการเข้าสู่ ระบบรักษาหากติดเชื้อเอชไอวี พร้อมการจัดบริการตรวจเชื้ อเอชไอวีในศูนย์บริการ ซึ่งจากข้อมูลบริการการตรวจเชื้ อเอชไอวีทั่วประเทศ พบว่า 1 ใน 3 เป็นการตรวจโดยศูนย์บริการเหล่ านี้ ทั้งมีความแม่นยำเพราะจากการส่ งผลการตรวจมายืนยันที่คลินิกนิ รนาม มีความถูกต้อง 100% ซึ่งงบที่ใช้ในการตรวจปัจจุบั นมาจากกองทุนโลก และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง จึงอยากให้เบิกจ่ายจากกองทุนหลั กประกันสุขภาพแห่งชาติได้