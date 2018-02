เยอรมนีวางแผนระงับวีซาพิเศษของ ฮุนเซน-จนท.ระดับสูง กดดันกัมพูชาเลิกลิดรอนเสรีภาพ

Published on Tue, 2018-02-20 15:01

ผลจากการที่รัฐบาลกัมพูชาลิ ดรอนเสรีภาพประชาชนทำให้ ทางการเยอรมนี วางแผนออกมาตรการเริ่มจากการระงับวีซาเดิ นทางส่วนตัวของ ฮุ นเซน นายกฯ และเจ้าหน้าที่ทหาร-ผู้พิ พากษาระดับสูง และอาจจะมีการพิจารณามาตรการอื่ นๆ ร่วมกับสหภาพยุโรปอีกหลังจากนี้

19 ก.พ. 2561 หลังจากที่มีการตั้งกระทู้ ถามโดยรัฐสภา รัฐบาลเยอรมนีได้ออกมาตรการที่ จะกดดันรัฐบาลกัมพูชาในกรณีที่ รัฐบาลกัมพูชาทำการลิดรอนเสรี ภาพสื่อ เอ็นจีโอ และผ่ายตรงข้ามทางการเมืองในช่ วงที่ผ่านมา มาตรการดังกล่าวมีการพิ จารณามาแล้วเป็นเวลาหลายเดือนก่ อนหน้านี้และออกมาโดยไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนอย่างเป็ นทางการเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ ผ่านมา แต่ก็มีการเปิดเผยต่อสื่อในเรื่ องนี้

พนมเปญโพสต์รายงานเมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลกัมพูชามีแผนการระงับวี ซาแบบพิเศษของสมาชิกรัฐบาลกัมพู ชาที่ใช้ในการเดินทางส่วนตัว รวมถึงวีซาของนายกรัฐมนตรีฮุ นเซน ครอบครัวของเขา เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูง รวมถึงประธานศาลสูงสุดของกัมพู ชา นอกจากนี้ทางการเยอรมนียั งเสนอให้สมาชิกสหภาพยุ โรปวางมาตรการแบบเดียวกันด้วย

ผู้ที่เสนอตั้งกระทู้ถามรั ฐสภาเยอรมนีในเรื่องนี้คือ ฟริธจอฟ ชมิทธ์ ตัวแทนของนักการเมืองพรรคกรี นของเยอรมนี กระทู้ดังกล่าวต้องการยกประเด็ นเรื่องที่เยอรมนีควรจะโต้ตอบ "การรื้อทำลายประชาธิปไตยและสิ ทธิมนุษยชนในกัมพูชา"

สก ไอศาน โฆษกพรรครัฐบาลของกัมพูชากล่ าวว่าการถูกยกเลิกวีซาพิ เศษของพวกเขา "ไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่เป็นการประหยัดเงิน" เพราะไม่ต้องจ่ายเงินไปเที่ ยวในเยอรมนี โฆษกรัฐบาลบอกอีกว่าต่อให้มี คนเสนอให้เขาไปเที่ยวเขาก็จะไม่ ไปเยอรมนี

นอกจากเรื่องวีซาแล้วเยอรมนียั งเคยสั่งเลื่อนการลงนามในบันทึ กข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับ "การให้คำปรึกษาทางการเมื องตามปกติ" เพื่อเป็นการโต้ตอบกรณีที่รั ฐบาลกัมพูชาจับกุมเข็ม โสกา หัวหน้าพรรคกู้ชาติกัมพูชา (CNRP) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน และสั่งยุบพรรค อีกทั้งยังเรียกร้องให้รัฐบาลกั มพูชาอนุญาตให้ทางการเยอรมนี และยุโรปเข้าเยี่ยมเข็ม โสกา ด้วย

อีกมาตรการหนึ่งที่กระทรวงการต่ างประเทศเยอรมนีใช้โต้ตอบการลิ ดรอนสิทธิฝ่ายตรงข้ามของกัมพู ชาคือยกเลิกการให้ซาร์ เก็ง รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเข้าเยื อนเยอรมนี โดยบอกว่าเยอรมนีมีจุดยืนสนั บสนุนประชาธิปไตย

สื่อพนมเปญโพสต์ระบุว่าหลั งการโต้ตอบดังกล่าวแล้วตัวแทนฝ่ ายต่อต้านรัฐบาลจากกัมพูชาก้เข้ าพบกับทางการเยอมนีหลายครั้ง หนึ่งในนั้นคือ มู โสเจือ รองหัวหน้าพรค CNRP ผู้ลี้ภัยหลังกรณี การปราบปรามหนักในช่วงปี 2560 ที่พบปะหารือเรื่องความช่วยเหลื อด้านสิทธิมนุษยชน เรียกร้องการปล่อยตัวเข็ม โสกา และการคว่ำบาตรจากอียู นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากพรรค CNRP รายอื่นๆ กับลูกสาวของเข็ม โสกา เข้าพบฝ่ายการต่ างประเทศของเยอรมนีด้วย

ท่าทีเช่นนี้ของเยอรมนียั งมองได้ว่าทางการเยอรมนีกำลังพิ จารณากลับมาสนับสนุนเงินทุนเพื่ อโครงการเกี่ยวกับระบบธรรมาภิ บาลในกัมพูชาอีกครั้ง ซึ่งถ้าหากเยอรมนีไม่สนับสนุ นโครงการนี้ต่อก็จะเป็นการละเมิ ดข้อตกลงสันติภาพกรุงปารีสที่ ให้ช่วยฟื้นฟูและพัฒนากัมพู ชาหลังเกิดเหตุสังหารหมู่

ฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศของกั มพูชาโต้ตอบในเรื่องนี้ด้ วยการเผยแพร่เอกสารแสดงความคิ ดเห็นของตัวเองเป็นจำนวน 11 หน้า โดยอ้างว่ากัมพูชายังต้ องการเวลา การเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพในการไปถึงเป้าหมาย "ประชาธิปไตยและสิทธิมนุ ษยชนในอุดมคติ" ซึ่ง "ชาติตะวันตกใช้เวลาสองถึ งสามศตวรรษในการบรรลุเป้าหมาย"

"ประชาธิปไตยแบบรัฐในฝันนั้นยั้ งไว้ก่อน!" ทางการกัมพูชาระบุถึงเรื่องนี้ ในเอกสารแสดงความคิดเห็น พวกเขายังเรียกร้องให้ชาติตะวั นตก "กลับมามีสติ" และไม่ทำการคว่ำบาตรพวกเขา

นอกจากเยอรมนีแล้วประธานาธิบดี ฝรั่งเศส เอมมานูเอล มาครง ก็เคยพูดถึงกัมพูชาไว้ว่ามี สถานการณ์น่าเป็นห่วงและเรียกร้ องให้เคารพประชาธิปไตย ส่วนคณะกรรมาธิการยุโรปจะมี การประชุมกันในเรื่องนี้วันที่ 26 ก.พ. ที่จะถึงนี้เพื่อหาว่าจะมีปฏิบั ติการอย่างไรเกี่ยวกับกัมพูชา

Germany puts pressure on Cambodia, ending preferential visa treatment for Hun family and high-ranking officials, The Phnom Penh Post, 19-02-2018