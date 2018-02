เปิดสถิติ 3 รัฐอเมริกันที่อาชญากรรมจากอาวุธปืนลดลงมาก มีกฎหมายควบคุมอาวุธต่างกันสุดขั้ว

Published on Tue, 2018-02-20 17:08

ข้อถกเถียงหลังเหตุกราดยิงล่าสุดในโรงเรี ยนที่สหรัฐฯ เรื่องกฎหมายคุ มอาวุธปืนอีกครั้ง นักวิจัยด้านวัยรุ่ นและกระบวนการยุติธรรมตั้งข้อสังเกตจากสถิติตัวเลขว่ าในรัฐที่อัตราการสังหารด้วยปื นลดลงมาก อาจจะมาจากปัจจัยอื่นนอกเหนื อจากกฎหมายควบคุม เพราะแม้แต่เท็กซัสที่ กฎหมายควบคุมอาวุธปืนไม่เข้ มงวดเหตุสังหารด้วยปืนก็ลดลง

19 ก.พ. 2561 กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงตามหน้ าสื่อต่างประเทศอีกครั้ง หลังจากที่สหรัฐฯ เกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนอี กครั้งเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ แล้ว โดยมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่ องความรุนแรงจากอาวุธปื นและการหาทางป้องกันเหตุกราดยิง ซึ่งในครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้ นในโรงเรียนไฮสคูลแห่งเมืองพาร์ กแลนด์ รัฐฟลอริดา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 17 ราย

มีการตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากนั้ นบรรยากาศแบบเดิมๆ หลังเหตุกราดยิงก็กลับมาเช่ นการแสดงความหดหู่สิ้นหวัง ความโกรธในประเด็นเรื่ องการครอบครองอาวุธปืนในสหรัฐฯ และประเด็นแวดล้อมอื่นๆ เกี่ยวกับเหตุกราดยิงในโรงเรี ยนเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบแบบเดี ยวกับที่เคยเกิดขึ้นมาหลายสิ บครั้งแล้ว

ในระดับปฏิบัติการนักเรียนและนั กการศึกษาในสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการเดินออกจากห้ องเรียนเพื่อประท้วงพร้อมกันทั่ วประเทศในวันที่ 20 เม.ย. ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นการครบรอบ 19 ปี การกราดยิงที่โรงเรียนโคลัมไบน์ เพื่อเป็นการประท้วงที่ ทางการสหรัฐฯ ตลอด 19 ปีที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขปั ญหานี้ได้เลย

ทั้งนี้ นักวิจัยอาวุโสจากศูนย์เพื่อวั ยรุ่นและกระบวนการยุติ ธรรมในซานฟรานซิสโก ไมค์ มาเลส์ ระบุถึงประเด็นนี้ในเชิงข้อมู ลตัวเลขว่ามีสถิติที่น่าสนใจเกี่ ยวกับ 3 รัฐในสหรัฐฯ ที่มีจำนวนการฆาตกรรมจากอาวุธปื นลดลงมากทั้งที่มีกฎหมายเกี่ ยวกับอาวุธปืนแตกต่างกันโดยสิ้ งเชิงคือ นิวยอร์ก, แคลิฟอร์เนีย และเท็กซัส

มาเลส์ระบุว่าผู้คนถกเถียงกั นในเรื่องความรุนแรงจากอาวุธปื นในสหรัฐฯ ด้วยอคติแบบเดิม ซึ่งถ้าหากไม่เป็นเรื่องข้ออ้ างเกี่ยวกับ "คนดี" ควรถือปืนเพื่อต่อต้าน "คนไม่ดี" เช่นที่พวกฝ่ายขวาชอบใช้ ก็จะเป็นการกล่าวโทษวัยรุ่นหรื อคนผิวสีในสหรัฐฯ ถึงแม้ว่าตามสถิติของเอฟบีไอบ่ งชี้ว่าครึ่งหนึ่งของคนที่ก่ อเหตุกราดยิงจะเป็นคนอายุมากกว่ า 35 ปีขึ้นไปและส่วนใหญ่เป็นคนขาวก็ ตาม

ส่วนข้อถกเถียงจากฝ่ายเสรีนิ ยมในสหรัฐฯ ที่สนับสนุนการเช็คประวัติ และการควบคุมอาวุธปืนนั้น มาเลส์ระบุว่าเป็นวิธีที่ส่ งผลดีทางด้านการลดการฆ่าตั วตายด้วยอาวุธปืนและการใช้ปืนก่ ออาชญากรรมในครัวเรือนก็จริง แต่ไม่ได้ส่งผลกั บการฆาตกรรมนอกบ้านหรือการก่ อเหตุกราดยิงเลย

มาเลส์ ชวนมองเรื่องเหตุกราดยิ งในโรงเรียนของสหรัฐฯ ในมุมใหม่ๆ ด้วยการพิจารณารัฐที่มีอั ตราการเกิดเหตุฆาตกรรมจากอาวุ ธปืนลดลงมากที่สุด 3 รัฐ ในปี 2557-2559 คือ นิวยอร์กลดลงร้อยละ 80 แคลิฟอร์เนียลดลงร้อยละ 61 และเท็กซัสลดลงร้อยละ 60 เทียบกับรัฐอื่นๆ ที่ลดลงร้อยละ 25 ทั้งที่ก่อนหน้านี้รัฐที่มีเมื องใหญ่ๆ เหล่านี้มีอัตราการฆาตกรรมด้ วยอาวุธปืนสูงมาก

จากสถิติในสหรัฐฯ ยังเผยให้เห็นอีกว่ามีอั ตราการลดลงของเหตุฆาตกรรมด้ วยอาวุธปืนในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ในเมืองใหญ่ๆ ลดลงมากตั้งแต่ร้อยละ 74 ถึงร้อยละ 90 นอกจากนั้นแล้วในรัฐที่มีความรุ นแรงลดลงเหล่านี้ยังมีการเติ บโตด้านความหลากหลายทางเชื้ อชาติโดยมีกลุ่มวัยรุ่นทั้ งชาวลาติน ชาวเอเชีย และชาวแอฟริกัน

ในแง่ของความเข้มงวดด้านควบคุ มอาวุธปืนนั้นขณะที่รับนิวยอร์ กและแคลิฟอร์เนียมีกฎหมายควบคุ มอาวุธปืนที่จริงจังและมีอั ตราคนถือครองปืนต่ำ แต่ในเท็กซัสถือเป็นรัฐที่มี กฎหมายควบคุมอาวุธปืนอ่อนที่สุ ดในประเทศสหรัฐฯ แต่ก็มีจำนวนอาชญากรรมจากอาวุ ธปืนน้อยลง สำหรับมาเลส์เรื่องนี้ชวนให้พิ จารณาว่าการจำกั ดจำนวนอาชญากรรมจากอาวุธปื นควรจะมองไปให้ไกลกว่าเรื่ องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนหรือไม่ และเหตุใดคนรุ่นใหม่ๆ โดยเฉพาะในเท็กซัสถึงก่ ออาชญากรรมจากอาวุธปืนน้อยลง มาเลส์บอกว่าน่าทำการศึกษาพลั งที่ส่งผลถึงเรื่องนี้

เรียบเรียงจาก

Gun Violence Has Dropped Dramatically in 3 States With Very Different Gun Laws, Yes! Magazine, 16-02-2018

Because 'Nothing Has Changed Since Columbine,' Students, Teachers Call for Nationwide School Walkouts, Common Dreams, 17-02-2018