ผลัดกันเมิน เกาหลีเหนือปัดร่วมประชุมกับรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ

Published on Wed, 2018-02-21 15:46

คณะผู้แทนการทูตเกาหลีเหนือปัดเข้าประชุมกับไมค์ เพนซ์ รอง ปธน. สหรัฐฯ ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมาร่วมงานโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ ก่อนหน้านี้ทั้งสองได้นั่งใกล้กันในพิธีเปิดแต่ไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ เพนซ์ เคยไม่เข้าร่วมโต๊ะอาหารเย็นกับเกาหลีเหนือก่อน ท่าทีโสมแดงแต่โสมขาวดีขึ้น คิมจองอีนชวน ปธน. เกาหลีใต้ไปเยือนเปียงยาง

ไมค์ เพนซ์ (ยืนขวา) ในงานโอลิมปิกฤดูหนาว ผู้หญิงหมวกดำด้านหลังคือคิมโยจอง น้องสาวคิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ทั้งคู่นั่งใกล้กัน แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน (ที่มาภาพ: Official White House Photo by D. Myles Cullen)

เมื่อ 20 ก.พ. 2561 ฮีเธอร์ นอเอิร์ต โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้แถลงในเรื่องแผนการนัดพบกันระหว่างกลุ่มผู้นำของเกาหลีเหนือ กับรองประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ไมค์ เพนซ์ ที่เกาหลีใต้ หลังทั้งสองฝ่ายต่างเดินทางมาร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

แถลงการณ์ระบุว่า ทางเกาหลีเหนือตัดสินใจปฏิเสธไม่เข้าร่วมการพูดคุยในนาทีสุดท้าย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่เกาหลีเหนือไม่คว้าโอกาสในการพูดคุยไว้

“ความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมสั้นๆ ระหว่างคณะหัวหน้าตัวแทนเกาหลีเหนือมีขึ้นระหว่างที่รองประธานาธิบดีเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้เพื่อแสดงท่าทีความเป็นพันธมิตรและสนับสนุนนักกีฬาอเมริกัน ทางรองประธานาธิบดีพร้อมที่ใช้โอกาสนี้เพื่อตอกย้ำถึงความจำเป็นในการล้มเลิกการทดลองขีปนาวุธและโครงการนิวเคลียร์อันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย” แถลงการณ์ระบุ

แถลงการณ์ยังได้ระบุว่า แม้เกาหลีเหนือปฏิเสธที่จะมีการพูดคุย แต่สหรัฐฯ จะยังคงเรียกร้องให้เกิดความสนใจเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมของชาวอเมริกัน [ออตโต วอร์มเบียร์ รายละเอียดอยู่ตอนท้าย] และจะไม่ยอมให้การเข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกมาปกปิดธาตุแท้ของเกาหลีเหนือ โลกจำเป็นที่จะต้องรวมตัวกันในการเผชิญหน้ากับโครงการอาวุธที่ผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือ ทั้งนี้ มาตรการโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือทางการทูตและเศรษฐกิจในระดับหนักที่สุดจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าเกาหลีเหนือจะตกลงพูดคุยเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี

การส่งทีมนักกีฬาและผู้แทนทางการทูตของเกาหลีเหนือมายังเกาหลีใต้กลายเป็นกระแสใหญ่โต สำนักข่าวเดอะ การ์เดียน ของสหราชอาณาจักรรายงานว่า คิมโยจอง น้องสาวของผู้นำสูงสุด คิมจองอึน เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมผู้แทนอาวุโสทางการทูตของเกาหลีเหนือด้วย ถือเป็นสมาชิกคนแรกของตระกูลคิมที่ได้มาเยือนเกาหลีใต้นับตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี ที่ตอนนั้นคิมอิลซุง ผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือ ผู้เป็นปู่ของคิมโยจองและคิมจองอึนได้มาเยือนเกาหลีใต้ด้วยการเข้าโจมตีจนกรุงโซลอันเป็นเมืองหลวงแตกในปี 2493

การมาเยือนของเกาหลีเหนือทำให้เกิดภาพแห่งความสามัคคีที่ไม่มีใครคาดคิด เมื่อประธานาธิบดีเกาหลีใต้ มูนแจอิน ได้จับมือกับคิมโยจองและคิมยองนัม ประธานรัฐสภาเกาหลีเหนือ ผู้แทนของผู้นำสูงสุดในการมาเยือนครั้งนี้ นักกีฬาของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังได้เดินขบวนภายใต้ธงผืนเดียวกัน มีนักกีฬาเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ลงแข่งในทีมเดียวกันด้วย

สองเกาหลีเดินขบวนในพิธีเปิดร่วมกันภายใต้ธงรวมชาติ (ที่มา: Facebook/ PyeongChang 2018)

ทั้งนี้ เพนซ์มีโอกาสได้เจอคิมโยจองแล้วในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว โดยเดอะการ์เดียนรายงานว่า ทั้งสองนั่งห่างกันไม่กี่ฟีต แต่ก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ เพนซ์ยังปฏิเสธไม่ร่วมโต๊ะอาหารเย็นที่มีขึ้นก่อนพิธีเปิดกีฬากับน้องสาวคิมจองอึนด้วย โดยไปร่วมรับประทานอาหารเย็นกับนักกีฬาสหรัฐฯ แทน

ทว่า ท่าทีทางการทูตของเกาหลีเหนือต่อเกาหลีใต้กลับไม่เย็นชาเหมือนที่เป็นกับสหรัฐฯ เมื่อ 9 ก.พ. คิมยองนัมได้เข้าพูดคุยกับมูนแจอินที่บลู เฮาส์ ที่ทำงานของประธานาธิบดีในกรุงโซล เพื่อส่งคำเชิญจากคิมจองอึน เชิญมูนแจอินไปประชุมผู้นำที่กรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ ซึ่งไม่ใช่การเชิญชวนที่เกิดขึ้นบ่อยนัก

ปัจจุบัน เกาหลีเหนือถูกคว่ำบาตรทางการทูตและเศรษฐกิจอย่างหนักจากทั่วโลก อันเป็นผลมาจากการทดลองนิวเคลียร์และขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องภายใต้สมัยของคิมจองอึน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเปียงยางกับสหรัฐฯ ภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ดำเนินไปอย่างเผ็ดร้อน สะท้อนจากวิวาทะมากมายจนความขัดแย้งยกระดับไปถึงระดับที่เกาหลีเหนือขู่ว่าจะยิงขีปนาวุธไปยังเกาะกวม ฐานที่มั่นทางทหารของสหรัฐฯ ในเอเชียแปซิฟิก นอกจากนั้น กรณีออตโต วอร์มเบียร์ นักศึกษาชาวอเมริกันที่ถูกทางการเกาหลีเหนือตัดสินให้ทำงานหนักเป็นเวลา 15 ปี ภายหลังถูกจับได้ว่าเขาพยายามขโมยแผ่นป้ายโฆษณาชวนเชื่อจากที่พักระหว่างที่เขาเดินทางท่องเที่ยวเกาหลีเหนือในปี 2559 แต่สุดท้ายได้รับการปล่อยตัวกลับสหรัฐฯ ในสภาพโคม่าและเสียชีวิตลงในเดือน มิ.ย. ปีที่แล้วยังกลายมาเป็นหนึ่งชนวนความขัดแย้งในทางการทูตด้วย จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับออตโตในขณะที่อยู่ภายใต้การคุมขังที่เกาหลีเหนือ

