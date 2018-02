ยูนิเซฟชี้เด็กโรฮิงญากว่า 7.2 แสนในเมียนมาร์-บังกลาเทศ อยู่ในอันตรายจากไซโคลน-ความรุนแรง

Published on Fri, 2018-02-23 18:38

ยูนิเซฟชี้เด็กชาวโรฮิงญากว่า 720,000 คนในเมียนมาร์และบังกลาเทศตกอยู่ ในอันตรายจากพายุ ไซโคลนและความรุนแรง

ที่มาภาพ UNICEF/UN0147322/Brown

23 ก.พ.2561 องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย แจ้งว่า องค์การยูนิเซฟเรียกร้องให้มี การเร่งช่วยเหลือเด็กชาวโรฮิ งญากว่า 720,000 คน ที่กำลังถูกคุกคามจากฤดูพายุ ไซโคลนที่ใกล้จะมาถึงในบั งกลาเทศ และจากเหตุการณ์ความรุ นแรงและการถูกลิดรอนสิทธิขั้นพื้ นฐานในเมียนมาร์

จากรายงาน LIVES IN LIMBO: No End in Sight to the threats facing Rohingya children ซึ่งเผยแพร่ในวาระครบรอบหกเดื อนของการอพยพของผู้ลี้ภั ยชาวโรฮิงญาไปยังภาคใต้ของบั งกลาเทศ ยูนิเซฟระบุว่า ฤดูพายุไซโคลนที่กำลังใกล้เข้ ามา อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมภายในค่ ายอพยพของผู้ลี้ภัยซึ่งขาดสุ ขอนามัยอยู่แล้ว และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิ ดโรคระบาดต่างๆ ซึ่งอาจทำให้คลินิก ศูนย์การเรียนรู้และบริการสำหรั บเด็กต่าง ๆ อาจจำเป็นต้องปิดลง

รายงานยังกล่าวอีกว่า มีเด็กชาวโรฮิงญาประมาณ 185,000 คนยังตกค้างอยู่ในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งกำลังหวาดผวากับเหตุการณ์ ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และในบังกลาเทศ ขณะนี้มีเด็กผู้ลี้ภัยชาวโรฮิ งญารวมประมาณ 534,000 คนจากการอพยพที่ผ่านมา

“ขณะนี้เด็กชาวโรฮิงญาประมาณ 720,000 คน กำลังติดกับ ไปไหนไม่ได้ – ไม่ว่าจะถูกล้อมไปด้วยเหตุการณ์ ความรุนแรง หรือต้องอพยพหนีภัยอยู่ในเมี ยนมาร์ หรือติดอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่ แออัดยัดเยียดในบังกลาเทศ เพราะพวกเขากลับบ้านไม่ได้เช่ นกัน นี่เป็นวิกฤติการณ์ที่เราไม่ สามารถแก้ไขได้ในเวลาอันสั้น อาจต้องใช้เวลาหลายปี หากพวกเราไม่ร่วมมือกันแก้ไขปั ญหาที่ต้นเหตุ” มานูเอล ฟอนเทน ผู้อำนวยการฝ่ายภัยพิบัติฉุกเฉิ นของยูนิเซฟ กล่าว

รายงานระบุว่า ชาวโรฮิงญาถูกขับไล่จากบ้ านและชุมชนที่ตนอาศัย ถูกทอดทิ้ง ติดอยู่ในสถานที่ยากแค้น ไม่มีที่ไป ถูกลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐาน ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับภัยคุ กคามต่อสุขภาพและชีวิต

ยูนิเซฟได้ออกมาเรียกร้องให้รั ฐบาลพม่ายุติการใช้ความรุ นแรงในทันที และแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุ ษยชนในรัฐยะไข่ ทั้งในด้านการลิดรอนเสรี ภาพในการเดินทางของชาวโรฮิงญา การเข้าไม่ถึงบริการด้ านสาธารณสุขและการศึกษา ตลอดจนการดำรงชีวิตที่ ยากลำบากที่สุด รายงานยังระบุว่า การคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้ นฐานของชาวโรฮิงญาเป็นสิ่งที่ จะช่วยให้พวกเขากลับบ้านเดิ มในเมียนมาร์ได้

“พวกเขาจะไม่กลับบ้านจนกว่าจะมี การรับประกันความปลอดภัย ได้สัญชาติ สามารถส่งลูกหลานไปเรียนหนังสื อเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้” ฟอนเทน กล่าว

นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ยูนิเซฟและองค์กรอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางเข้าถึงพื้นที่ หลายแห่งในรัฐยะไข่ ทำให้การให้ช่วยเหลือด้านมนุ ษยธรรมเป็นไปอย่างยากลำบาก ยูนิเซฟได้ออกมาเรียกร้องให้เปิ ดพื้นที่อย่างไม่มีข้อจำกั ดโดยด่วน เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงเด็ กทุกคน นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้เกิ ดการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่ อลดความขัดแย้งและเพื่ อความสงบสุขในสังคม