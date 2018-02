มิเชลล์-บารัก โอบามา แถลงสนับสนุนกลุ่มนักเรียนผู้ประท้วงเรียกร้องควบคุมอาวุธปืน

อดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา และอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐฯ มิเชลล์ โอบามา แถลงว่าพวกเขาสนับสนุนการประท้วงของนักเรียนในฟลอริดาและที่อื่นๆ ของสหรัฐฯ นักเรียนผู้ประท้วงนับหมื่นเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนหลังจากที่เกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนมาร์จอรี สโตนแมน ดักลาส ซึ่งเป็นเหตุกราดยิงครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ ที่มีผู้เสียชีวิต 17 ราย

23 ก.พ. 2561 มิเชลล์ โอบามา ส่งสารแสดงการสนับสนุนนักเรียนเหล่านี้ผ่านทางทวิตเตอร์ในช่วงคืนวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมาระบุว่าเธอรู้สึก "ความน่าเกรงขาม" ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนในฟลอริดา และระบุอีกว่า "เช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวเพื่อความก้าวหน้าทั้งหลายในประวัติศาสตร์ของพวกเรา การปฏิรูปอาวุธปืนจะต้องอาศัยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและความอดทน"

"แต่ @barackobama (บัญชีผู้ใช้ทางเป็นทางการของบารัก โอบามา) และฉันก็เชื่อในตัวพวกคุณ พวกเราภูมิในตัวพวกคุณ และพวกเราขออยู่หนุนหลังพวกคุณในทุกก้าวเดิน"

ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเรียนรัฐฟลอริดาทำการเดินออกจากห้องเรียนเพื่อประท้วง มีนักเรียนส่วนหนึ่งเดินทางไปที่หน่วยงานราชการกลางของรัฐฟลอริดาเพื่อเข้าพบ ส.ส. ในประเด็นนี้และเดินขบวนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน หลังจากที่เหตุการณ์ที่มาร์จอรี สโตนแมน ดักลาส คร่าชีวิตคนไป 17 ราย และทำให้มีผู้บาดเจ็บ 14 ราย

หลังจากการกราดยิงเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว เหล่านักเรียนได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อกดดันนักการเมืองในนาม "Never Again MSD" นอกจากในฟลอริดาแล้ว ในรัฐอื่นๆ ก็มีวัยรุ่นจำนวนมากออกมาเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้มีกฎหมายจำกัดอาวุธปืนเข้มงวดขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนำโดยเยาวชนซึ่งกำลังเติบโตขึ้น มีกลุ่มที่ไปตะโกนคำขวัญหน้าทำเนียบขาวต่อต้านสมาคมอาวุธปืน และในวันก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า "กลุ่มวัยรุ่นเพื่อการปฏิรูปอาวุธปืน" ทำการประท้วงด้วยการนอนราบลงกับพื้น นักเรียนในโรงเรียนเวสต์โบกาจำนวนหลายร้อยคนทำการเดินออกจากห้องเรียนและสงบนิ่งเพื่อประท้วงในเรื่องนี้ รวมถึงเดินขบวน 12 ไมล์ไปยังโรงเรียนมาร์จอรี สโตนแมน ดักลาส

ในวันที่ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา หลังจากการประท้วงของนักเรียนนับหมื่นทั่วประเทศสหรัฐฯ อดีตประธานาธิบดีบารัก โอบามา ก็แถลงชื่นชมและแสดงการสนับสนุน "เหล่านักเรียนผู้ไม่เกรงกลัว" เหล่านี้ โอบามากล่าวอีกว่าถึงแม้เขาจะเสียใจที่ไม่สามารถออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนได้สำเร็จกำลังเกิดเหตุกราดยิงในแซนดีฮุกเมื่อปี 2555 แต่เขาก็เคยให้คำมั่นว่าวันใดวันหนึ่งประเทศสหรัฐฯ จะสามารถทำเรื่องนี้สำเร็จได้

"คนหนุ่มสาวเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมของพวกเราทุกขบวนการ มันช่างเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่ได้เห็นมันอีกครั้ง เหล่านักเรียนผู้ไม่เกรงกลัวและเฉลี่ยวฉลาด เดินขบวนและจัดตั้งเพื่อทำให้โลกเราเป็นอย่างที่ควรจะเป็น พวกเรากำลังรอคอยพวกคุณอยู่ และพวกเราก็ขอหนุนหลังพวกคุณ" โอบามาระบุในทวิตเตอร์

นอกจากกลุ่มนักเรียนแล้วผู้รอดชีวิตและพ่อแม่ของเด็กในเหตุการณ์กราดยิงยังเข้าพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมาในช่วง "เปิดรับฟัง" ของทำเนียบขาว แต่โดนัลด์ ทรัมปฺ์ก็เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาการกราดยิงในโรงเรียนว่าควรให้ครูติดอาวุธ

ขณะที่สมาคมอาวุธปืนไรเฟิลของสหรัฐฯ พูดถึงประเด็นการประท้วงของนักเรียนในที่ประชุมประจำปีของขบวนการอนุรักษ์นิยมโดยกล่าวอ้างให้ระวังว่าการร่วมเรียกรวมกลุ่มของนักเรียนเหล่านี้เป็น "กระแสสังคมนิยม"

นับตั้งแต่การกราดยิงในโรงเรียนครั้งล่าสุด มีนักเรียนจำนวนมากร่วมมือกันเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หนึ่งในนั้นมีการวางแผนเดินขบวนในวันที่ 24 มี.ค. ที่จะถึงนี้ในนาม "เดินขบวนเพื่อชีวิตพวกเราเอง" และเรียกร้องให้นักเรียนทั่วประเทศสหรัฐฯปฏิบัติการเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเหตุกราดยิง

