ยานยนต์ไฟฟ้าทำความต้องการ 'โคบอลต์' พุ่ง หวั่นบรรษัทไอทีติดต่อซื้อขายกับผู้ใช้แรงงานเด็ก

Published on Sun, 2018-02-25 14:21

ในโลกยุคหลังจากนี้มีการประเมิ นว่าถ้าหากธุรกิจรถยนต์พลั งงานไฟฟ้าบูมขึ้นก็อาจจะส่ งผลให้มีความต้องการแร่โคบอลต์ เป็นจำนวนมากจนเกิ ดการขาดแคลนได้ ด้วยความกลัวตรงนี้ทำให้บรรษั ทแอปเปิลเริ่มเจรจาซื้อโคบอลต์ จากคนทำเหมืองแร่โดยตรงเป็นครั้ งแรกเพราะเป็นวัตถุดิบหลั กของแบตเตอร์รีโทรศัพท์มือถือ แต่นั่นจะกลายเป็นการผิดสัญญาที่ เคยให้ไว้ว่าจะยกเลิกซื้อแร่ จากแอฟริกาจนกว่าจะมีการแก้ปั ญหาแรงงานเด็กและสภาพการจ้ างงานอันตรายหรือไม่

25 ก.พ. 2561 สื่อบลูมเบิร์กรายงานว่าบรรษั ทแอปเปิลเคยเข้าพบปะหารือโดยมี แผนการซื้อวัตถุดิบจากผู้ทำเหมื องแร่โดยตรงในระยะยาว เนื่องจากกังวลว่าการบูมของอุ ตสาหกรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้ าอาจจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแร่ โคบอลต์ เพราะแร่ชนิดนี้มีความสำคัญต่ อการผลิตแบตเตอร์รี่เครื่องใช้ ไอทีของแอปเปิล

ในช่วงที่ผ่านมาราคาของโคบอลต์ สูงขึ้นมากเนื่องจากมี การคาดการณ์ความต้องการใช้ โคบอลต์ในการผลิตยานยนต์พลั งงานไฟฟ้า ยานยนต์ชนิดนี้ต้องอาศัยพลั งงานจากแบตเตอร์รีจำพวกลิเทียม- ไอออนที่มีโคบอลต์เป็นส่ วนประกอบ

แหล่งข่าวไม่ประสงค์เปิ ดเผยนามให้ข้อมูลกับสื่อต่ างประเทศว่า แอปเปิลทำการติดต่อหารือกับผู้ ทำเหมืองแร่มาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยเบื้องต้นมีข้อเสนอต้องการซื้ อโคบอลต์หลายพันเมทริกตันเป็นเวลา 5 ปีหรือนานกว่านั้น อย่างไรก็ตามการเจรจายังไม่เป็ นที่สิ้นสุดและอาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงข้อตกลงในอนาคตได้

บลูมเบิร์กนำเสนอในแง่มุมที่ว่ าความพยายามเข้าถึงโคบอลต์ จะทำให้แอปเปิลกลายเป็นผู้แข่ งขันกับอุตสาหกรรมยานยนต์ หลายแห่งที่หันมาจับธุรกิ จยานยนต์ไฟฟ้า เช่น บีเอ็มดับเบิลยูเอจี, โฟล์กสวาเกนเอจี และ ซัมซุงเอสดีไอ รวมถึงบรรษัทน้ำมันของเกาหลีใต้ อย่างเอสเคอินโนเวชันก็เคยทำสั ญญากับบริษัทเหมืองแร่ออสเตรเลี ยเพื่อซื้อนิกเกิลและโคบอลต์เพื่ อเตรียมใช้ในการผลิตแบตเตอร์รี ให้รถพลังงานไฟฟ้าเช่นกัน

อย่างไรก็ตามความต้องการเหล่านี้ ก็ทำให้ราคาโคบอลต์สูงขึ้ นสามเท่าในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ขณะเดียวกันแหล่งเหมืองแร่ ของโคบอลต์ที่สำคัญคือสาธารณรั ฐประชาธิปไตยคองโกก็มีปัญหาเรื่ องการใช้แรงงานเด็กในเหมื องและปัญหาไม่เคยเปลี่ยนผ่ านทางการเมืองได้อย่างสันติ ทางแอปเปิลเองก็เคยให้คำมั่นว่ าจะหาเแหล่งแร่โดยคำนึงถึงสิทธิ มนุษยชนมากกว่านี้

ดังนั้นถ้าหากข้อตกลงดังกล่ าวของแอปเปิลกลายเป็นความจริง นั่นจะทำให้แอปเปิลผิดสัญญาที่ เคยให้ไว้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่ านมาที่เคยประกาศว่าจะหยุดซื้ อแร่จากเหมืองโคบอลต์ ในคองโกจนกว่าจะมีการยกเลิ กการใช้แรงงานเด็กและแก้ปั ญหาสภาพการจ้างงานที่อันตราย

เรียบเรียงจาก

