งานขายก็มา 'เนติวิทย์' จ่อส่งเล่มใหม่ให้อ่านฟรีๆ หลัง 'ศรีวราห์' ฟ้องแอบอ้างชื่อโปรโมทหนังสือ

Published on Wed, 2018-02-28 14:03

พล.ต.อ.ศรีวราห์ แจ้งความ ปอท.เอาผิด 'เนติวิทย์' แอบอ้างชื่อโปรโมทขายหนังสือ ด้านเนติวิทย์ พร้อมขอโทษ ยันไม่มีเจตนาร้าย จ่อส่งหนังสือเล่มใหม่ไปใ ห้อ่านฟรีๆ

เนติวิทย์ โพสต์ภาพขณะที่ตนเองเ ซ็นหนังสือให้ พล.ต.อ.ศรีวราห์ ชื่อหนังสือคือ "แด่ศตวรรษของเรา: ความเรียงสามชิ้นของไอเซยา เบอร์ลิน (Messages to Our Century: Three Essays of Isaiah Berlin)" แปลโดย ตนเอง และ ชยางกูร ธรรมอัน และธรณ์เทพ มณีเจริญ พร้อมช่องทางสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ท ี่ https://goo.gl/forms/ SBWuUe1i2zEwXXsm1 โดย เนติวิทย์ ย้ำด้วยว่าเหลือน้อยเล่มแล้ว พร้อมโฆษณาด้วยว่า เดือนหน้าพบกับหนังสือแปลเล่มใหม่ของตนอีกสองเล่ม

28 ก.พ. 2561 มติชนออนไลน์ รายงานว่า ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร.ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ ร.ต.อ.ชลิต มณีพราว พนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ในคดีอาญาที่ 10/2561 เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ใช้เฟสบุ๊ค ชื่อ Netiwit Chotiphatphaisal ที่โพสต์ข้อความขายหนังสือ แด่ศตวรรต ของเรา : ความเรียงสามชิ้นของ ไอเซยาเบอร์ลิน (Isaiah Berlin) โดยได้แอบอ้างชื่อและมีข้อความ ว่า “พล.ต.อ.ศรีวราห์ พูดในที่ประชุมว่า หนังสือดีนะพวกมึงมีหรือยัง” ซึ่งเป็นข้อความอันเป็นเท็จ บิดเบือนข้อเท็จจริง ทำให้ประชาชนผู้อ่านข้อความดังกล่าวเข้าใจผิด และเกิดความเสียหาย จึงเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้โพสต์ข้อความดังกล่าว ในฐานความผิด “โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”

สำหรับหนังสือดังกล่าว เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ได้มอบหนังสือเล่มดังกล่าวให้กับ พล.ต.อ.ศรีวราห์ ในวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา ในขณะที่เดินทางเข้ามอบตัวที่ สน.ปทุมวัน ซึ่ง พล.ต.อ.ศรีวราห์ได้รับไว้และได้ส่งมอบให้หัวหน้าพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน เพื่อนำไปรวมไว้ในสำนวนประกอบคดีความมั่นคงฯในวันดังกล่าว

เนติวิทย์ พร้อมขอโทษ ยันไม่มีเจตนาร้าย จ่อส่งหนังสือใหม่ไปให้อีก

ล่าสุดวันนี้ (28 ก.พ.61) เมื่อเวลา 11.52 น. ที่ผ่านมา เนติวิทย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ 'Netiwit Ntw' ระบุพร้อมขอโทษ และยืนยันด้วยว่าไม่ได้เจตนาร้ายอย่างไร พร้อมจะส่งหนังสือเล่มใหม่ไปใ ห้อ่านฟรีๆ

รายละเอียดที่ เนติวิทย์ โพสต์