ชอมสกี-ผู้ประท้วงฐานทัพในโอะกินะวะ-คอร์บิน ได้รับรางวัลสันติภาพแต่ทำไมสื่อตะวันตกรายงานเรื่องนี้น้อย

Published on Fri, 2018-03-02 13:23

เก็บตกประเด็นที่เคยเป็นข้อถกเถียงกรณีที่บุคคลฝ่ายซ้ายสองคนและนักกิจกรรมเพื่อสันติภาพอีกหนึ่งคนได้รับ "รางวัลสันติภาพฌอน แมคไบรด์" แต่กลับไม่มีสื่อกระแสหลักนำเสนอในเรื่องนี้ ทำให้สื่ออย่าง Russia Today กับ PressTV ที่มักจะวิพากษ์วิจารณ์ประเทศตะวันตกในเชิงการเมือง อ้างเรื่องนี้วิจารณ์สื่อตะวันตกว่ามีอคติ แต่ทว่าสื่อ Channel 4 ของอังกฤษก็ชวนให้มองอีกมุมหนึ่งว่ามันอาจจะเป็นเรื่องความน่าสนใจในเชิงข่าว หรือการเข้าไม่ถึงข้อมูลมากกว่าเรื่องอคติต่อตัวบุคคล

เจเรมี คอร์บิน หัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษ และนอม ชอมสกี นักวิชาการฝ่ายซ้ายจากสหรัฐฯ

เจเรมี คอร์บิน หัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษ, นอม ชอมสกี นักวิชาการฝ่ายซ้ายจากสหรัฐฯ และกลุ่มนักกิจกรรมชาวโอะกินะวะทุกคนที่ต่อต้านการก่อสร้างฐานทัพที่เฮะโนะโกะ ได้รับรางวัลสันติภาพฌอน แมคไบรด์ ซึ่งเป็นรางวัลของสำนักงานสันติภาพนานาชาติ (IPB) หนึ่งในองค์กรสันติภาพที่เก่าแก่ที่สุดในโลก แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตเชิงวิพากษ์จากสื่อ Russia Today ว่าแทบไม่มีสื่ออังกฤษแหล่งใดนำเสนอเรื่องนี้เลย

มีการประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก IPB ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว โดยที่ชื่อรางวัลฌอน แมคไบรด์ มาจากชื่อของนักการเมืองที่มีชื่อเสียงผู้เคยเป็นเสนาธิการของกองกำลังไออาร์เอ โดยที่แมคไบรด์เองเคยได้รับทั้งรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและรางวัลสันติภาพเลนินในชาวงคริสตศตวรรษที่ 70s

ในการประกาศรางวัลปี 2560 IPB ระบุถึงสาเหตุที่ให้รางวัลแก่คอร์บิน หัวหน้าพรรคแรงงานอังกฤษว่า "ยังรักษาการทำงานทางการเมืองเพื่อการปลดอาวุธและสันติภาพไว้" โดยที่สื่อถึงการที่คอร์บินเป็นผู้ร่วมรณรงค์การปลดอาวุธนิวเคลียร์และโครงการรณรงค์ยุคสงครามมาเป็นเวลานานแล้ว

ชาวโอะกินะวะที่ต่อต้านการสร้างฐานทัพสหรัฐฯ แห่งใหม่ที่เฮะโนะโกะก็ได้รับรางวัลในฐานะที่ประท้วงจนมีการปิดฐานทัพอากาศฟูเทนมะและในฐานะการเคลื่อนไหวต่อต้านฐานทัพแห่งใหม่ของพวกเขา

ส่วนชอมสกีได้รับรางวัลเพราะการสนับสนุนสันติภาพมายาวนานหลายสิบปี มีท่าทีต่อต้านจักรวรรดิ์นิยม และวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการต่างประเทศในเชิงใช้กำลังทหารของสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตามมีการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านโซเชียลมีเดียในเรื่องที่สื่ออังกฤษไม่ค่อยนำเสนอเรื่องนี้ โดยมีการตั้งคำถามว่าเป็นเพราะอคติทางพรรคการเมืองหรือไม่

สื่อ channel 4 ของอังกฤษระบุถึงเรื่องนี้ว่า เป็นความจริงที่ไม่ค่อยมีสื่อใหญ่ในอังกฤษนำเสนอเรื่องนี้ แต่ในขณะที่สื่อฝ่ายซ้ายบางแห่งอย่าง Skwawkbox อาจจะมองว่ามันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ แต่มุมมองที่ว่าก็ดูเป็นความคิดเห็นซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้

โดยที่ channel 4 สำรวจพบว่าสื่ออังกฤษรายงานเรื่องรางวัลนี้น้อยมากอยู่แล้ว ในอดีตสื่ออังกฤษทั้งหมดเคยรายงานถึงรางวัลนี้เพียงแค่สองครั้งนับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งรางวัลนี้ขึ้น แม้แต่สื่อของไอร์แลนด์ก็ไม่เห็นว่ามีการรายงานถึงรางวัลนี้แต่อย่างใดโดยที่น่าจะเป็นเพราะการพิจารณาด้านความน่าสนใจในเชิงข่าว (newsworthy) มากกว่า

นอกจากนี้การไม่ตัดสินใจรายงานเรื่องนี้อาจจะมาจากการที่คอร์บินเดินทางไปรับรางวัลหลายเดือนหลังจากที่ประกาศรางวัลคือในเดือน ธ.ค. 2560 จึงเป็นเรื่องของเวลาในการนำเสนอ อีกทั้งไม่พบหลักฐานว่าตัวคอร์บินเองหรือตัวพรรคแรงงานได้เผยแพร่เรื่องที่คอร์บินรับรางวัลนี้แต่อย่างใด แม้แต่สื่อที่วิพากษ์วิจารณ์สื่ออังกฤษเองก็ไม่ได้นำเสนอเรื่องนี้ในช่วงที่มีการออกประกาศรางวัลในเดือน ก.ย. 2560 เช่นกัน

จากข้อมูลเหล่านี้ทำให้ channel 4 ลงความเห็นว่าการที่มีรายงานข่าวเรื่องนี้น้อยไม่ได้เป็นเพราะอคติต่อคอร์บิน เพราะสื่ออังกฤษเองก็นำเสนอคำสุนทรพจน์ของคอร์บินในที่สหประชาชาติในช่วงนั้น การไม่นำเสนอเรื่องรางวัลอาจจะถูกมองว่า "ไม่แฟร์" แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีการสมคบคิดปิดบังอะไร

