เอ็มมา กอนซาเลส คนรุ่นใหม่กับบทบาทต่อสู้กับปัญหาการกราดยิงในโรงเรียน

นิตยสารผู้หญิงจากสหรัฐฯ 'ฮาร์เปอรฺ์สบาซาร์' นำเสนอบทสัมภาษณ์ เอ็มมา กอนซาเลส นักกิจกรรมอายุ 18 ปี ผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องการควบคุมอาวุธปืนในสหรัฐฯ หลังจากที่เธอเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการกราดยิงที่โรงเรียนสโตนแมนดักลาสในรัฐฟลอริดาเมื่อช่วงกลางเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา

กอนซาเลสเป็นคนเชื้อสายคิวบาและเป็นผู้รักสองเพศ เธอกลายเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม "Never Again MSD" จากความไม่พอใจที่ต้องเห็นเพื่อนร่วมโรงเรียนของเธอเสียชีวิตและผู้คนอีนจำนวนมากที่เคยเสียชีวิตเพราะเหตุกราดยิงเช่นนี้ และในบทสัมภาษณ์ กอนซาเลสเชื่อว่าประชาชนชาวอเมริกันส่วนมากไม่พอใจกับความอยุติธรรมที่ไร้เหตุผลรอบตัวพวกเขาเช่นนี้

ในบทสัมภาษณ์กอนซาเลสพูดในทำนองว่าเธอไม่ได้เคลื่อนไหวในเรื่องเหล่านี้เพื่อเรียกร้องความสนใจในแบบที่บางคนกล่าวหา แต่สำหรับเธอแล้วการที่ได้เห็นคนในโรงเรียนตัวเองตายในวันวาเลนไทน์ การที่สูญเสียคนที่สำคัญสำหรับตัวเองไปนั้นมันเป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยประสบในเรื่องนี้จะเข้าใจ และถ้าคุณเคยสูญเสียคนที่รักมาก่อน ต้องร่วมพิธีศพของเพื่อนคุณ คุณจะเข้าใจว่าพวกเธอไม่ได้ทำไปเพื่อต้องการเรียกร้องความสนใจ ความเจ็บปวดเป็นเรื่องจริง และพวกเธอไม่ได้ถูกจ้างให้มาประท้วง

"พวกเรากำลังเจ็บปวด พวกเราโกรธเกรี้ยว แล้วพวกเราก็ใช้คำพูดที่ดุดันและเอาเป็นเอาตายเพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ยืนอยู่ระหว่างพวกเรากับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง" กอนซาเลสกล่าว

"พวกเราเป็นเด็กที่ถูกคาดหวังให้ทำตัวเป็นผู้ใหญ่ ขณะที่ผู้ใหญ่ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพวกเขาทำตัวเป็นเด็กๆ" กอนซาเลสกล่าว

บทสัมภาษณ์ของกอนซาเลสนำเสนออีกว่าในขณะที่ผู้ใหญ่ชอบบอกว่าเด็กๆ ขี้เกียจ แต่เด็กๆ ก็พากันขึ้นรถบัสไปเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณากฎหมายอาวุธปืน ผู้ใหญ่กล่าวว่าเด็กๆ ใช้แต่อารมณ์ แต่ถ้าเพื่อนพวกเธอตายแบบนี้แล้วพวกเธอไม่แสดงอารมณ์อะไรเลยผู้ใหญ่ก็จะวิจารณ์พวกเธอเช่นกัน ผู้ใหญ่มักจะบอกว่าเด็กๆ ไม่เคารพพวกเขา แต่คนเราจะเคารพอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างไรถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เคารพเรา เด็กๆ อย่างพวกเขาเห็นอะไรไม่ถูกต้องก็พูดออกมาแต่กลับถูกเหยียดหยามจากคนที่สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาครอบพวกเขาตั้งแต่แรก

"ผู้ใหญ่ชอบเราเวลาที่เรามีคะแนนการสอบสูงๆ แต่เกลียดเราเมื่อพวกเราแสดงความคิดเห็นของตัวเองอย่างหนักแน่น" กอนซาเลสกล่าว

ในประเด็นเกี่ยวกับอาวุธปืนในสหรัฐฯ นั้น กอนซาเลสอยากจะบอกกับผู้ใหญ่ว่าปืนในสหรัฐฯ ซื้อง่ายยิ่งกว่าทำใบขับขี่เสียอีก แต่สุดท้ายแล้วการเคลื่อนไหวของพวกเธอก็ไม่ใช่ว่าจะให้ใครมายืดปืนของผู้ถือครองไป แต่ต้องการให้ผู้คนมีความรับผิดชอบมากกว่านี้จากกระบวนการตรวจสอบ พวกเธอแค่อยากจะได้กลับไปใช้ชีวิตในโรงเรียนเท่านั้น

กอนซาเลสยังวิจารณ์ข้อเสนอของโดนัลด์ ทรัมป์ ที่บอกให้แก้ปัญหาการกราดยิงในโรงเรียนด้วยการติดอาวุธให้กับครูว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดี สิ่งที่ควรจะครูควรจะได้รับคือระบบการศึกษาที่ดีรวมถึงเครื่องมือการเรียนการสอนอื่นๆ ที่ทำให้พวกเขานำมาใช้ในการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้ยังเสนอให้มีระบบสาธารณสุขเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วย

ถึงแม้ว่าสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติ (NRA) จะแถลงในเชิงต่อต้านการเคลื่อนไหวของผู้ที่เรียกร้องควบคุมอาวุธปืน แต่กอนซาเลสก็บอกว่าในะดับสมาชิกทั่วไปของ NRA แล้วมีหลายคนที่เขาใจการเคลื่อนไหวของพวกเธอว่าไม่ได้ต้องการยกเลิกการถือครองอาวุธปืนแต่อย่างใด โดยที่กอนซาเลสยังเรียกร้องให้มีการออกเดินขบวนในวันที่ 24 มี.ค. ที่จะถึงนี้ในนาม "การเดินขบวนเพื่อชีวิตของพวกเราเอง" (March for Our Lives) และออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อตอบโต้ข้อครหาของกลุ่ม NRA

