ผู้ต้องหาสมาชิกกลุ่มไอซิสพยายามฝังหัวความรุนแรง-เกณฑ์เด็กในอังกฤษไปเป็นทหาร

สื่อเดอะการ์เดียนรายงานว่าในอังกฤษมีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ อูมาร์ ฮาค ผู้ต้องหาก่อการร้ายใช้กล่อมเกลาเด็กให้กลายเป็นพวกหัวรุนแรง รวมถึงข่มขู่และสร้างความเจ็บปวดทางใจกับเด็กบังคับไม่ให้บอกคนอื่น แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือโรงเรียนแห่งนี้ก็ยังคงได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานการศึกษาของอังกฤษหรือออฟสเท็ด (Ofsted)

3 มี.ค. 2561 อุมาร์ ฮาค เป็นคนที่สอนวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนแลงเทิร์นออฟโนวเลดจ์และในมัสยิดริปเปิลโรดถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีการรับรองคุณวุฒิในการสอนก็ตาม เขาได้รับอนุญาตให้สอนชั้นเรียนที่มีเด็กอายุ 11-14 ปี ได้ตามใจชอบโดยมีการพูดถึงวิธีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและแสดงให้เห็นภาพวิดีโอการตัดคอคน ตำรวจของทางการอังกฤษกลัวว่าฮาคอาจจะพยายามทำให้เด็กอย่างน้อย 110 คน กลายเป็นพวกหัวรุนแรง จากการที่เขาสามารถเข้าถึงเด็กที่มัสยิดริปเปิลโรด ในย่านบาร์คกิงของกรุงลอนดอน

ก่อนหน้านี้คณะลูกขุนเคยตัดสินใจอาคเคยพยายามทำให้เด็กในโรงเรียนกลายเป็นพวกหัวรุนแรง แต่ก็ยังตัดสินไม่ได้ว่าเขามีความผิดในโทษฐานเผยแพร่เอกสารก่อการร้ายหรือไม่ อย่างไรก็ตามในการพิจารณาคดีของศาลเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มี.ค. ที่ผ่านมาระบุว่าเขาเคยยอมรับข้อกล่าวหา 4 ข้อหา เช่น ข้อหาเก็บข้อมูลที่เอาไปใช้ประโยชน์ในการก่อการร้าย และข้อหาเผยแพร่เอกสารการก่อการร้ายเพื่อพยายามทำให้เด็กกลายเป็นพวกหัวรุนแรงหนึ่งครั้ง

เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นเกี่ยวกับภาคการศึกษาในอังกฤษ เนื่องจากว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องมาตรฐานการศึกษาอย่างออฟสเท็ด (Ofsted) ให้คะแนนโรงเรียนแลงเทิร์นออฟโนวเลดจ์ไว้ว่า "ยอดเยี่ยม" หลังจากการตรวจสอบในช่วงเดียวกับที่ฮาคกำลังทำการสอนเด็ก

ฮาคได้เข้าสอนที่แลงเทิร์นออฟโนวเลดจ์ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2558 จนถึงเดือน ก.ย. 2559 เขาได้รับตำแหน่งทั้งผู้บริหารและงานสอน เขาถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ภาพปืน มีด การเผาพาสปอร์ตและการตัดคอคนบนกระดานไวท์บอร์ดให้เด็กดู ฮาคยังเคยได้เข้าสอนช่วงเย็นในมัดดารอซะฮ์ที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดริปเปิลโรดในช่วงปี 25590 ต้นปี 2560 จากข้อกล่าวหาฮาคเคยบอกกับเด็กอายุ 12-14 ปีว่าเขาเคยติดต่อกับกลุ่มก่อการร้ายไอซิสและแสดงภาพน่ากลัวต่างๆ ทั้งเลือด บาดแผล คนตกจากอาคาร วิดีโอเด็กผู้ชายถูกขุดขึ้นมาจากที่ฝังศพแล้วเล่าว่าเด็กคนนี้ร่างกายเน่าเปื่อยเพราะถูกทุบตีจนตายจากการที่เขาไม่สามารถตอยคำถามจากเทวทูตได้ นอกจากนี้ยังมีการฝึกร่างกายของเด็กที่นั่นด้วย

นอกจากนี้ยังมีกระบวนการฝึกเด็กให้ขับรถเพื่อหวังใช้พวกเขาก่อเหตุทั่วลอนดอน อีกทั้งบีบใหพวกเขาอย่าบอกคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง เพื่อน หรือครู โดยที่ฮาคมีเป้าหมายต้องการเกณฑ์เด็กไปเป็นกลุ่มหัวรุนแรงให้ได้ 300 ราย

แต่สิ่งที่เขาทำก็ทำให้เด็ก 35 ราย ต้องเข้ารับการบำบัดจิตใจในระยะยาวจากความรู้สึกหวาดกลัวฮาคเพราะถูกข่มขู่คุกคามไม่ให้บอกคนอื่นอีกทั้งยังถูกพยายามกล่อมเกลาให้สู้โดยใช้พระเจ้ามาอ้าง

กระนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบออฟสเท็ดที่เข้าไปตรวจสอบโรงเรียนเมื่อเดือน พ.ย. 2558 สองเดือนหลังจากฮาคทำงานที่นั่นก็ระบุถึงโรงเรียนในแง่บวก ว่ามี "ความเป็นชุมชน ความสมัครสมานกลมเกลียว" แต่หลังจากที่ฮาคถูกจับเมื่อเดือน เม.ย. 2559 เกี่ยวกับเรื่องต้องสงสัยพยายามเกณฑ์คนเข้าร่วมไอซิส ทางออฟสเต็ดก็เข้าไปตรวจสอบโรงเรียนดังกล่าวอย่างเร่งด่วนอีกครั้ง จากนั้นจึงเปลี่ยนคะแนนจากยอดเยี่ยมเป็น "ยังต้องปรับปรุง" โดยระบุว่าผู้นำโรงเรียนยังขาดการฝึกฝนเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการสนับสนุนสวัสดิการของนักเรียนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

คณะกรรมาธิการการกุศลของอังกฤษยืนยันในวันที่ 2 มี.ค. ที่ผ่านมาว่าจะมีการตรวจสอบตามกฎหมายกับกองทุนของโรงเรียนแลงเทิร์นออฟโนวเลดจ์ และตรวจสอบมัสยิดริปเปิลโรดด้วย ขณะที่ผู้บังคับการ ดีน เฮย์ดอน หัวหน้าหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของสก็อตแลนด์ยาร์ดกล่าวว่าฮาคมีแผนการจะสร้างกองทัพเด็ก โดยมีการเตรียมเด็กไปเป็นผู้พลีชีพและวางแผนก่อการร้ายในลอนดอน

แมธธิว คอฟเฟย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของออฟสเต็ดกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าพวกเขารู้สึกเสียใจอย่างมากที่ปล่อยให้ฮากกระทำสิ่งเหล่านี้กับเด็กได้ จากการที่ออฟสเต็ดมีพันธกิจต้องปกป้องเด็กจากอันตรายรวมถึงการทำให้เป็นพวกหัวรุนแรงด้วย คอฟเฟย์บอกอีกว่าการให้คะแนนโรงเรียนก่อนหน้านี้เป็นเพราะพวกเขามีข้อจำกัดทางอำนาจในการตรวจสอบทำให้ไม่สามารถตรวจสอบเรื่องนอกจากโรงเรียนแลงเทิร์นอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในในมัดดารอซะฮ์ได้

