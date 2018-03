อาจารย์วิทยาศาสตร์ในบังกลาเทศผู้วิจารณ์พรรคอิสลามสายสุดขั้วถูกแทงบาดเจ็บ

Published on Wed, 2018-03-07 02:15

ในบังกลาเทศ เกิดเหตุผู้ใช้ของมี คมแทงศาตราจารย์และนักเขียนนิ ยายวิทยาศาสตร์ที่เคยวิพากษ์วิ จารณ์พรรคการเมืองอิสลามสายหั วรุนแรงที่เคยถูกแบนจากการเลื อกตั้ง ถึงแม้ว่าทางการจะสามารถระบุตั วคนร้ายได้แล้ว แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาก่อเหตุ ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เกี่ยวข้ องกับกลุ่มองค์กรใดๆ จริงหรือไม่

เหตุทำร้ายดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ โดยศาสตราจารย์ ซาฟาร์ อิคบัล ถูกชายอายุ 25 ปี ใช้มีดแทงเขา ที่มหาวิทยาลัยวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาห์จาลัล เมืองซิลเฮต ทำให้อิคบัลถูกนำตัวส่ งโรงพยาบาล และต่อมาแพทย์แถลงว่าเขาได้รั บการผ่าตัดจนพ้นขีดอันตรายแล้ว ขณะที่ผู้ต้องหาก่อเหตุคือ ฟอยซูร์ รอห์มาน ถูกจับกุมตัวในที่เกิดเหตุ

อิคบัลเป็นคนแต่งนิยายวิ ทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในบั งกลาเทศ เขาถูกทำร้ายเมื่อวันที่ 3 มี.ค. ขณะเข้าร่วมงานที่จั ดโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกของมหาวิทยาลัย เขาได้รับบาดเจ็บสามแผลที่ศีรษะและหนึ่งแผล ที่มือซ้ายหลังถู กโจมตี ส่วนผู้ก่อเหตุถูกจัมกุมตัวได้ ในที่เกิดเหตุซึ่งมีคนทุบตีคนร้ ายจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่ นกัน

ในเวลาต่อมามีการระบุตัวผู้ต้ องหาคือฟอยซูร์ รอห์มาน นักเรียนมัดดารอซะฮ์ อายุ 25 ปี รอห์มานให้การว่าเขาโจมตีอิคบั ลในฐานะ "ศัตรูของอิสลาม" และบอกว่าเขาก่อเหตุจากการตัดสิ นใจเองคนเดียวแต่เจ้าหน้าที่ ทางการบังกลาเทศไม่เชื่อคำให้ การของเขา

อิคบัลเป็นคนที่มีจุดยืนวิพากษ์ วิจารณ์ต่อต้านเหล่าผู้ นำพรรคการเมืองจามาต อี อิสลามี มาโดยตลอด ซึ่งพรรคการเมืองนี้เป็นกลุ่มหั วรุนแรงขวาจัดศาสนาอิสลามที่ หลายคนกำลังถูกดำเนินคดี ในศาลอาญาระหว่ างประเทศจากบทบาทในสงครามปลดปล่ อยบังกลาเทศจากปากีสถานเมื่อปี 2514 ที่ผู้นำจามาตมีบทบาทในการช่ วยเหลือเผด็จการปากีสถานในการฆ่ าล้างเผ่าพันธุ์และข่มขืนชาวบั งกลาเทศจำนวนมาก นอกจากนี้พ่อของอิคบัลยั งอาจจะถูกสังหารโดยหนึ่งในผู้ นำของจามาตด้วย

อิคบัลเป็นคนที่เคยทำงานเป็นนั กวิจัยในสถาบันวิจัยแคลิฟอร์เนี ยก่อนจะกลับมาเป็นอาจารย์ที่บั งกลาเทศ เขาเคยเป็นรองประธานกรรมการคณิ ตศาสตร์โอลิมปิกของบังกลาเทศที่ เป็นผู้ทำให้เยาวชนชาวบั งกลาเทศหันมาสนใจคณิตศาสตร์

นูรูล อิสลาม นาฮิด รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของบั งกลาเทศกล่าวว่าทางรัฐบาลรู้สึ กเจ็บปวดที่อิคบัลถูกโจมตี จากการที่อิดบัลเป็นบุคคลที่มี ความสำคัญและเหตุบุกโจมตีเขาก็ ถือเป็นเรื่องน่าเป็นห่ วงมากและจะมีการสืบสวนอย่างถึ งที่สุด

ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปี 2557 อิคบัลเคยวิจารณ์การพยายามยับยั้ งหรือเลื่อนการเลือกตั้งลั งจากเกิดเหตุรุนแรงโดยเรียกร้ องให้มีการเจรจาหารือระหว่ างพรรคการเมืองที่มีความขัดแย้ งเพื่อยุติความรุ นแรงแทนการยกเลิกการเลือกตั้ง รวมถึงไม่เห็นด้วยถ้าหากจะเลื่ อนการเลือกตั้งเพื่อให้ พรรคจามาตเข้าร่วมด้วย ในการเลือกตั้งครั้งนั้ นพรรคจามาตถูกตัดสินว่าลงทะเบี ยนอย่างไม่ถูกต้ องตามกฎหมายและไม่อนุญาตให้เข้ าร่วมการเลือกตั้ง

เรียบเรียงจาก

Renowned writer Zafar Iqbal stabbed in Sylhet, being taken to Dhaka CMH, THe Daily Star, 03-03-2018

Who is the attacker of Bangladesh renowned writer Zafar Iqbal?, The Daily Star, 04-03-2018

Zafar Iqbal slams media, The Daily Star, 05-01-2014

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก

https://en.wikipedia.org/wiki/ Muhammed_Zafar_Iqbal

https://en.wikipedia.org/wiki/ Bangladesh_Jamaat-e-Islami