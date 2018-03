ชวนจับตาดูหมากต่อไป หลังเกาหลีเหนืออยากล้มเลิกทดลองนิวเคลียร์

ชวนติดตามรายละเอียดการพูดคุยและการเมืองระหว่างประเทศในคาบสมุทรเกาหลี หลังผู้แทนเกาหลีใต้ที่ไปเยือนเกาหลีเหนือระบุว่า คิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนืออยากล้มเลิกการทดลองนิวเคลียร์ อยากคุยกับสหรัฐฯ ยกเลิกท่าทียั่วยุและการซ้อมยิงขีปนาวุธ ปธน. สหรัฐฯ และ ผอ. หน่วยข่าวกรองระบุ ยังไม่วางใจเต็มที่ แต่หวังว่ารัฐบาลโสมแดงจะจริงใจ

ขวา: ประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ ที่แสดงจุดยืนที่จะสร้างสันติภาพและยกเลิกการทดลองนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี

7 มี.ค. 2561 สำนักข่าวยอนฮัปของเกาหลีใต้รายงานว่า เมื่อวานนี้ (6 มี.ค. 2561) ชุงอืยยอง หัวหน้าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมคณะผู้แทนเกาหลีใต้ในนามประธานาธิบดีมูนแจอิน เดินทางกลับมาจากกรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ หลังเสร็จภารกิจการพบปะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ คิมจองอึน โดยทั้งสองเกาหลีมีแผนที่จะจัดประชุมผู้นำอีกครั้งในเดือนหน้า

ชุงอืยยองก่าวว่า ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือแสดงเจตจำนงที่จะยกเลิกโครงการนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการได้รับการประกันในด้านความมั่นคง โดยชุงอืยยองยังกล่าวเพิ่มเติมว่า คิมจองอึนตั้งใจที่จะมีการพูดคุยกับสหรัฐฯ ในประเด็นการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์อย่างตรงไปตรงมา และยังจะหยุดแสดงท่าทียั่วยุและการทดลองขีปนาวุธและโครงการนิวเคลียร์อีกด้วย

ทางด้านสหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ชื่นชมรัฐบาลของตนที่คว่ำบาตรเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจอย่างหนักที่สุด และหวังว่าเกาหลีเหนือจะมีความจริงใจที่จะยกเลิกโครงการทดลองนิวเคลียร์

“ผมคิดว่าพวกเขา [เกาหลีเหนือ] มีความจริงใจ แต่พวกเราคิดว่าความจริงใจนั้นเกิดจากการถูกคว่ำบาตร ที่พวกเราได้รับการสนับสนุนจากจีนอย่างมาก”

“การคว่ำบาตรนั้นรุนแรงและทำความเสียหายมาก พวกเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้น ดังนั้นพวกเราจึงหวังว่าเขาจะจริงใจ ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่เราต้องดูต่อไป” ทรัมป์กล่าวในขณะที่แถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีสวีเดน สเตฟาน ลอฟเฟน ที่ทำเนียบขาว

ทรัมป์ยังได้ทวีตผ่านทวีตส่วนตัวเป็นเชิงเผื่อใจต่อท่าทีของผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ แต่ไม่ว่าผลจะปรากฏออกมาในรูปแบบใด สหรัฐฯ ก็จะเอาจริงเอาจังอยู่เสมอ

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018