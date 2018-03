ศรีลังกาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังมีกลุ่มหัวรุนแรงก่อเหตุจู่โจมชุมชนชาวมุสลิม

Published on Wed, 2018-03-07 17:39

ศรีลังกาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หลังเกิดเหตุกลุ่มคนบุกทำร้ายและเผาบ้านเรือนร้านค้าชาวมุสลิมในเมืองแคนดี ทางการศรีลังกาเชื่อเป็นเพราะมีพระชาวพุทธสุดโต่งไม่กี่คนยุยงปลุกปั่น โดยอาศัยอ้างกรณีความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่มีการทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต

รัฐบาลศรีลังกาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 6 มี.ค. ที่ผ่านมา หลังมีกลุ่มคนใช้ความรุนแรงต่อประชากรชาวมุสลิมในย่านใจกลางเมืองแคนดี โดยผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวเชื้อสายสิงหลจู่โจมร้านค้าและบ้านเรือนของชาวมุสลิมหลายหลังรวมถึงมัสยิดอย่างน้อยหนึ่งแห่ง มีอย่างน้อย 1 คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์โดยพบเป็นศพอยู่ในบ้านที่ถูกเผาทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางการรวมถึงหน่วยพิเศษออกมาวางกำลังควบคุมสถานการณ์และประกาศบังคับใช้เคอร์ฟิวเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุรุนแรงตอบโต้กัน

นิวยอร์กไทม์ระบุว่าความขัดแย้งล่าสุดนี้สะท้อนให้เห็นว่าความเปราะบางของสังคมศรีลังกาที่ยังคงพยายามฟื้นตัวเองจากสงครามกลางเมืองที่เคยเกิดขึ้นมาหลายสิบปีก่อนหน้านี้

เอส บี ดิสซานายาเก รัฐมนตรีประจำรัฐสภาศรีลังกาแถลงว่ารัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา 10 วัน เนื่องจากมีความสงสัยว่าตำรวจจะทำหน้าทีได้รวดเร็วพอหรือไม่ ทางรัฐสภาจึงมีมติประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือสถานการณ์

ชนวนเหตุรุนแรงในศรีลังกาครั้งนี้เริ่มต้นมาจากความขัดแย้งส่วนบุคคลระหว่างชาวสิงหลกับชาวมุสลิมที่ทะเลาะกันเรื่องการจราจร มีชายคนขับรถบรรทุกชาวสิงหลถูกกลุ่มชาวมุสลิมรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ 2 มี.ค.

เจ้าหน้าที่ทางการและผู้อาศัยในแคนดีเปิดเผยว่าหลังจากการเสียชีวิตของคนขับรถบรรทุกก็มีพระชาวพุทธสายสุดโต่งยุยงปลุกปั่นให้เกิดวามรุนแรงระหว่างกลุ่มชุมชน ซึ่งริฉัด บาทิวดีน รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เรียกร้องให้มีการจับกุมตัวพระสองรูปที่ทำการยุยงปลุกปั่นให้เกิดตวามรุนแรงดังกล่าว แม้ว่าพระสายสุดโต่งจะออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม

บาทิวดีนกล่าวอีกว่าหลังจากที่คนขับรถบรรทุกเสียชีวิตเขาก็เตือนว่าให้คอยระวังการก่อจลาจลจากวามตึงเครียดระหว่างกลุ่มศาสนา โดยขอกำลังเสริมจากเจ้าหน้าที่และขอให้ชาวมุสลิมอยู่แต่ในบ้านและปิดร้านค้าของตัวเองให้ดี แต่ก็ยังมีเหตุเผาบ้านเรือนร้านค้าที่ถูกทิ้งไว้เกิดขึ้น ทำให้บาวทิวดีนแสดงความรู้สึกเสียใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถช่วยเหลือระงับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชนกลุ่มน้อยได้

มีผู้รวบรวมสถานการณ์ในเรื่องนี้ระบุว่าเหตุการณ์ทะเลาะกันระหว่างชาวมุสลิมกับคนขับรถชาวสิงหลนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติเลยและมีการจับกุมผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเสียชีวิตแล้ว อีกทั้งหลังจากกรณีคนขับรถเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ผู้นำชุมชนทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมในพื้นที่ก็ร่วมประชุมกับผู้กำกับการตำรวจเพื่อหารือไม่ให้เรื่องบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติหรือศาสนา นอกจากนี้ยังมีตัวแทนชาวมุสลิมไปเข้าพบตัวแทนชาวพุทธในชุมชนผู้ตาย แสดงการขอขมาต่อครอบครัวของผู้ตายรวมถึงร่วมบริจาคค่าพิธีศพ อีกทั้งยังพูดถึงรายละเอียดว่าทางชุมชนจะร่วมมือกันอย่างไรในการนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

อย่างไรก็ตามกลุ่มพระที่เป็นสายสุดโต่งก็อ้างใช้เหตุการณ์นี้ยุยงให้เกิดความเกลียดชังจนต้องสงสัยว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดเหตุรุนแรงต่อกลุ่มชาวมุสลิมตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

นิวยอร์กไทม์ระบุว่ามีเหตุรุนแรงต่อชาวมุสลิมเกิดเพิ่มขึ้นในศรีลังกาช่วงในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่มผู้นำของศรีลังกาพยายามยับยั้งความเหิมเกริมแบบชาตินิยมของกลุ่มชาวพุทธเชื้อสายสิงหลซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของศรีลังกา ไมตรีพละ ศิริเสนา ประธานาธิบดีของศรีลังกากล่าวว่าการที่รัฐบาลผสมที่อ่อนแอถูกมองว่าทำให้กลุ่มสุดโต่งเกิดความเหิมเกริมเพราะคนที่ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังถูกปล่อยให้ลอยนวลไม่ต้องรับผิดชอบใด

