'สหพันธ์แรงงานสิ่งทอ' แถลงวันสตรีสากล ย้ำ 'หยุดละเมิดสิทธิสตรี ปีนี้ต้องเลือกตั้ง'

แถลงการณ์วันสตรีสากล

วันอันยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางชนชั้นกรรมกรหญิงทั่วโลกได้มาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง นั้นก็คือวันที่ 8 มีนาที่เรียกกันว่าวันสตรีสากล โดยเฉพาะกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า ที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ถูกนายจ้างในระบบทุนนิยม กดขี่ขูดรีดทารุณ เห็นกำไรสำคัญกว่าชีวิตของคน กรรมกรหญิงไม่ต่างอะไรกับทาส ทำงานวันละ14-16 ชั่วโมงกับได้ค่าจ้างแรงงานเพียงน้อยนิด สภาพการทำงานในโรงงานเลวร้ายหลายคนเจ็บป่วยล้มตายไร้การเหลียวแลจากนายจ้าง ทำให้กรรมกรหญิงทนไม่ได้กับระบบการกดขี่ขูดรีดจึงเกิดการลุกขึ้นสู้ โดยใช้วิธีการนัดหยุดงานและเดินขบวนในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1907 การต่อสู้ในครั้งนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากกรรมกรหญิงทั่วโลก สร้างความสั่นสะเทือนต่อระบบทุนนิยมทั้งโลก และได้มีการเรียกร้องชั่วโมงการทำงานให้เหลือวันละ 8 ชั่วโมง พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพการทำงานและสวัสดิการ รวมถึงสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในการรวมตัว

วันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1910 มีผู้แทนสตรีจาก 18 ประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยม สมัยที่ 2 ที่จัดขึ้นที่เมืองโคเปนเฮเกน เสนอให้มีการทำงาน 8 ชั่วโมง ศึกษา 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 ชั่วโมง ที่เรียกว่าระบบสามแปด ค่าจ้างแรงงานระหว่างชายกับหญิงต้องเท่าเทียมกัน มีการคุ้มครองสิทธิกรรมกรหญิงและเด็ก โดยเฉพาะนักต่อสู้สตรีที่สำคัญเธอชื่อ คลาร่า แซทกิน ซึ่งเป็นนักสังคมนิยมชาวเยอรมัน เธอเป็นผู้ยืนหยัดมาตลอดว่าการโค่นล้มทุนนิยมและการสร้างสังคมใหม่คือสังคมนิยม จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดพลังแรงงานกรรมกรผู้หญิง ถ้าพลังแรงงานกรรมกรหญิงยังถูกกดขี่ ขูดรีดอยู่ และไม่มีสิทธิใดๆ และเธอก็ได้เผยแพร่ความคิดสังคมนิยมไปทุกหนทุกแห่งทั่วโลก

วันประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของการต่อสู้ของกรรมกรหญิง ต้องได้รบการยกย่องจัดงานเฉลิมฉลองชัยชนะ โดยเฉพาะวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีต้องเป็นวันหยุดงานทั่วประเทศ เพื่อกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ ยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติการต่อสู้ของชนชั้นกรรมกรหญิง และเรียกร้องสะสางปัญหาต่างๆที่เผชิญอยู่ในสังคมทุนนิยมปัจจุบัน

สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ และองค์กรสมาชิกและพันธมิตร ได้พิจารณาปัญหาต่างๆของผู้ใช้แรงงาน และพวกเราผู้ใช้แรงงานต้องการและรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล ดังนี้

สตรีต้องการเลือกตั้ง ทำแท้งได้อย่างปลอดภัยเมื่อไม่พร้อมมีบุตร หยุด!!!ล่วงละเมิดทางเพศ รัฐต้องรับรองอนุสัญญา ILOฉบับที่ 87,98 และ 183 รัฐต้องกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม เป็นวันหยุดทั่วประเทศ

8 มีนาคม 2561

“หยุดละเมิดสิทธิสตรี ปีนี้ต้องเลือกตั้ง”

สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย

THE TEXTILE GARMENT AND LEATHER WORKERS FEDERATION OF THAILAND