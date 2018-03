กลุ่มศาลเตี้ยในอินโดนีเซีย จับชายสองคนสงสัยว่าเป็น 'เกย์' ส่งไป 'เปลี่ยนเพศวิถี'

Published on Fri, 2018-03-09 13:20

สะท้อนการเหยียดเพศที่โหดร้ายในอินโดนีเซีย เมื่อมีกลุ่มศาลเตี้ยบุกไปจับกุมชายที่สงสัยว่าเป็นเกย์สองคนส่งตำรวจ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกตั้งข้อหาแต่ก็จะถูกส่งไปบังคับ "บำบัด" ทางศาสนาเปลี่ยนเพศวิถี และ "ปรับทัศนคติ" ให้เลิกเป็นเกย์

8 มี.ค. 2561 สื่อเกย์สตาร์นิวส์รายงานว่ากลุ่มศาลเตี้ยในอินโดนีเซียบุกจับตัวคนที่พวกเขาอ้างว่าเป็นเกย์สองคนแล้วส่งให้ตำรวจ ชายคนที่ถูกบุกจับตัวสองคนอายุ 40 และ 28 ปี อาศัยอยู่ในหอพัก คนหนึ่งทำงานในธุรกิจและอีกคนหนึ่งเป็นแรงงาน

กลุ่มศาลเตี้ยบุกเข้าไปจับกุมตัวพวกเขาโดยกล่าวหาว่าสองคนนี้มีเพศสัมพันธ์กัน จากการฟังคำนินทาของคนในละแวกนั้นที่กล่าวหาว่าเคยเห็นพวกเขากอดกัน

เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีพัลมีราห์กล่าวว่ากลุ่มศาลเตี้ยนำตัวชายสองคนมาส่งพวกเขาจริง โดยอ้างว่าสองคนนี้อยู่กินร่วมชายคาเดียวกันเหมือนคู่แต่งงาน ถึงแม้ว่าจะไม่มีการตั้งข้อหากับสองคนนี้แต่พวกเขาก็ถูกส่งตัวไป "สวดภาวนาบำบัด" และเข้าชั้นเรียน "ปรับทัศนคติทางสังคม" โดยกลุ่มสังคมสงเคราะห์ของทางการอินโดนีเซีย

ถึงแม้ว่าการรักเพศเดียวกันจะไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายในอินโดนีเซีย แต่รัฐสภาอินโดนีเซียกำลังจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่จะทำให้การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันและการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสผิดกฎหมาย

การเหยียดเพศวิถีโดยรัฐในอินโดนีเซียกำลังเลวร้ายลงเรื่อยๆ โดยในช่วงสองปีที่ผ่านมามีการพยายามกวาดล้างชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ กรณีหนึ่งเกิดขึ้นในปีที่แล้วคือกรณีการบุกจับกุมกลุ่มชายหลายร้อยคนที่ต้องสงสัยว่าเป็นเกย์ ถึงแม้ว่าการรักเพศเดียวกันจะไม่ผิดกฎหมายแต่ทางการมักจะอ้างกฎหมายต่อต้านสิ่งลามกอนาจารในการจับกุมพวกเขา

นอกจากฝ่ายรัฐแล้ว ยังมีกลุ่มศาลเตี้ยที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มอาเจะห์คอยออกโจมตีเกย์ชายและหญิงข้ามเพศทำให้มีคนถูกส่งตัวให้ทางการสอบสวนและถูกลงโทษด้วยการโบย

ชายชาวเกย์รายหนึ่งให้สัมภาษณ์ต่อเกย์สตาร์นิวส์ว่าการเห็นเพื่อนบ้านของเขาถูกปราบปรามถูกข่มเหงรังแกจากตำรวจทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการบุกเข้าไปในที่รโหฐานหรือที่ปิดส่วนบุคคลของเพื่อนบ้านเขา

Vigilantes raid home of ‘gay’ men who were sent to Islamic school to ‘cure’ them, Gay Star News, 07-03-2018