วันสตรีสากลในฟิลิปปินส์-สภาพการเมืองที่กดขี่ผู้หญิงและรังแกคนเห็นต่าง

ในวันสตรีสากลที่ผ่านมาในฟิลิ ปปินส์มีการปลดผู้พิพากษาสูงสุ ดหญิงผู้วิจารณ์นโยบายของรั ฐบาลออกจากตำแหน่ง ขณะเดียวกันก็มี ส.ว. หญิง ที่เคยถูกรัฐบาลโรดริโด ดูเตอร์เต จับกุมพูดเสริมพลังให้ผู้หญิ งและชาวฟิลิปปินส์ทุกคนลุกขึ้ นสู้กับความอยุติธรรม ไม่ยอมอ่อนข้อต่อสิ่งที่สาปแช่ งและทำให้พวกเธออับอาย

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมาเป็นวันสตรีสากล ขณะที่ทั่วโลกมีการเฉลิมฉลองหรื อการประท้วงเพื่อเรียกร้ องความเท่าเทียมทางเพศสภาพ ในฟิลิปปินส์กลับมีปรากฏการณ์ที่ มาเรีย ลัวร์เดส เซเรโน ผู้พิพากษาสูงสุดที่เป็นหญิ งคนแรกของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ถูกสภาล่างลงมติ ปลดออกจากตำแหน่ง โดยที่เซเรโนเป็นหนึ่งในคนที่วิ พากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดี รอดริโด ดูเตอร์เต อย่างเปิดเผย

เซเรโน เป็นผู้พิพากษาสูงสุดที่ได้รั บการแต่งตั้งมาตั้งแต่สมั ยของอดีตผู้นำยเบนิกโน อากีโน โดยที่สภาล่างของฟิลิปปินส์ ลงมติด้วยคะแนน 38 ต่อ 2 เสียงให้เซเรโนพ้นจากตำแหน่ง โดยที่จะมีการลงมติต่อไปในระดั บสภาบนซึ่งจะทำการไต่สวนกรณีที่ เซเรโนถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้ องกับการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ยอมเปิดเผยทรัพย์สิ นและความผิดอื่นๆ ด้วย

อย่างไรก็ตามเซเรโนปฏิเสธข้อกล่ าวหาโดยระบุว่าเป็นการกล่าวหาที่ มีแรงจูงใจทางการเมือง เธอกล่าวอีกว่าสภาพการเมื องของฟิลิปปินส์ในตอนนี้ใครก็ ตามที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูของสิ่ งที่มีอำนาจนำก็จะถูกข่มเหงรั งแก ข่มขู่คุกคามและถูกดำเนินคดี สภาพแวดล้อมทางการเมืองเช่นนี้ เป็นทั้งความหยาบช้าและการใส่ร้ ายป้ายสีผู้หญิงแทนที่จะเป็ นความมีอารยธรรม

ดูเตอร์เตเป็นประธานาธิบดีฟิลิ ปปินส์ที่พูดจาสามหาว หยาบคายและมักจะด่าว่ากลุ่มสิ ทธิมนุษยชน เขาเคยบอกวห้อดีตกลุ่มกบฏคอมมิ วนิสต์ยิงอวัยวะเพศของสหายหญิ งของพวกเขาโดยที่ต่อมาก็อ้างว่ าเขาพูดเสียดสีเล่นๆ มีโฆษกออกมากล่าวปกป้องว่า "อย่าถือคำของประธานาธิบดีจริ งจังคำต่อคำ" และบอกว่าดูเตอร์เตปฏิบัติ นโยบายในเชิงปกป้องผู้หญิงและส่ งเสริมสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

ในกรณีของเซเรโนนั้นดูเตอร์ เตกล่าวว่าเขาไม่ได้ริเริ่มให้ มีการดำเนินคดีกับเธอและขอให้รั ฐสภาตัดสิน อ้างว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ก้ าวก่ายใดๆ ในระบบรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ ปัจจุบันการปลดผู้พิพากษาสูงสุ ดอาจจะใช้เวลานานกว่าสมัยอากิโน ซึ่งในสมัยนั้นมี กระบวนการปลดเจ้าหน้าที่ สองรายด้วยการลงมติในรั ฐสภารวดเร็วมากหลังจากได้รับข้ อเสนอแนะจากกรรมการฝ่ายตุลาการ

แต่สาเหตุที่มีคนสงสัยในเรื่ องนี้นั้นเนื่องจากว่ าเซเรโนเคยวิจารณ์ดูเตอร์เตทั้ งในเรื่องสงครามยาเสพติด เรื่องการประกาศใช้ การปกครองแบบทหารกับตอนใต้ของฟิ ลิปปินส์คล้ายช่วงเผด็จการสมั ยเฟอร์ดินาน มากอส ทั้งนี้ยังถูกมองว่าอาจจะเป็ นแผนการที่ดูเตอร์เตต้องการแต่ งตั้งฝ่ายตุลาการที่เป็นมิตรกั บเขามากกว่าอย่าง บ็อบ เฮอร์เรรา-ลิม เพื่อจัดการด้านกฎหมายในกรณี นโยบายลงครามยาเสพติด

ในวันสตรีสากลนักการเมืองหญิงอี กรายหนึ่งของฟิลิปปินส์ เลย์ลา เดอ ลิมา ก็พูดส่งเสริมให้ผู้หญิงฟิลิปปิ นส์ทั่วประเทศลุกขึ้นต่อสู้กั บการสาปแช่ง การทำให้อับอาย และการยุยงความรุนแรงต่อผู้หญิง ในคำปราศรัยที่มหาวิทยาลัยฟิลิ ปปินส์-ดิลลิมัน

"พวกเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ าพวกเรายืดหยุ่น เข้มแข็ง และไม่ยอมแพ้ พวกเราสามารถปรับตัวและหาวิธี การเอาชนะอุปสรรคยากๆ ได้ พวกเราต้องสู้เพื่อสิทธิ ของพวกเราเอง พวกเราต้องลุกขึ้นพูดและเป็นอิ สระจากภาพเหมารวมพวกเรา เรามาแสดงให้เห็นศั กยภาพของพวกเราในการมีส่วนร่ วมสร้างสังคมที่ยุติธรรมและถู กต้องเพื่ ออนาคตของพวกเราและอนาคตของคนรุ่ นถัดไป" เดอ ลีมา กล่าว

ส.ว.หญิง เดอ ลีมา เคยถูกรัฐบาลฟิลิปปินส์กล่ าวหาในเรื่องยาเสพติดและมีการจั บกุมตัวเธอมาก่อน แต่เดอ ลีมา ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกอย่ างโดยบอกว่ามันเป็นการเมื องของรัฐบาลเพราะเธอเป็นคนที่มี จุดยืนต่อต้านการสังหารผู้ คนนอกกระบวนการกฎหมาย

"นี่ไม่ใช่การต่อสู้ของฉันคนเดี ยว นี่คือการต่อสู้ของผู้หญิงทุกคน นี่คือการต่อสู้ของชาวฟิลิปปิ นส์ทุกคนที่คำนึงถึงความถูกต้อง อย่าได้ให้ความกลัวและความอั บอายปิดปากพวกเราเพราะใครก็ ตามมีโอกาสจะเป็นเหยื่อได้ หมดในรัฐบาลที่โหดร้ายนี้" เดอ ลีมา กล่าว

