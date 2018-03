ผู้หญิงในสเปน 5.3 ล้านหยุดงานประท้วงใหญ่วันสตรีสากล ต้านวัฒนธรรม 'อ้างความเป็นชายกดข่ม'

Published on Sat, 2018-03-10 09:38

ในประเทศสเปนมีการนัดหยุดงานประท้วงใหญ่ของผู้หญิงทั่วประเทศเนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยสหภาพแรงงานระบุว่ามีจำนวนผู้หยุดงานประท้วงมากกว่า 5 ล้านคน สาเหตุของการหยุดงานประท้วงในครั้งนี้เพื่อเน้นย้ำให้เห็นปัญหาของเรื่องการเหยียดเพศ ความรุนแรงในครัวเรือน และช่องว่างรายได้ ขณะที่ผู้หญิงที่ทำงานภาคสื่อจำนวนมากลงนามและร่วมประท้วงเรียกร้องให้เห็นปัญหาการอ้างความเป็นชายมากดข่มและปัญหาอื่นๆ ในสายงานของพวกเธอ

คณะกรรมาธิการแรงงานและสหภาพแรงงานทั่วไปของสเปนเปิดเผยว่ามีผู้ประท้วง 5.3 ล้านคนประท้วงด้วยการด้วยการวอล์กเอาท์หรือการเดินออกจากที่ทำงานเป็นเวลา 2 ชั่วโมงในวันสตรีสากลที่ผ่านมา ถือเป็นการหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในสเปน โดยการวอล์กเอาท์ในครั้งนี้มีนักการเมืองหญิงของสเปนสองรายแสดงการสนับสนุนคือ มานูเอลา คาร์มีนา นายกเทศมนตรีมาดริดและ อดา โคเลา นายกเทศมนตรีบาร์เซโลนา

การประท้วงในครั้งนี้มีผู้จัดตั้งประสานงานหลักๆ คือกลุ่มแนวร่วมใหญ่ที่เรียกว่า "คณะกรรมาธิการ 8 มีนาคม" (8M) โดยมีการรวมกลุ่มกันในเมืองหลายเมืองของสเปนเพื่อต่อต้านวัฒนธรรมครอบงำคนอื่นด้วยข้ออ้างความเป็นชาย (machista) ที่คงอยู่ในวัฒนธรรมสเปน ในการประท้วงมีการถือป้ายอย่าง "ถ้าพวกเราหยุด โลกก็หยุด" "พวกเขาช่วงชิงจากเรามากเกินไปจนสุดท้ายแล้วก็ช่วงชิงความกลัวไปจากพวกเราด้วย" "ไม่มีหญิงคนไหนถึงจุดสุดยอดได้ด้วยการขัดพื้นครัว" และ "สิทธิสตรี = สิทธิมนุษยชน"

โดเลอร์ส มอนต์เซราต รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และความเท่าเทียม กล่าวว่าปฏิบัติการวันนี้ไม่ใช่ "สงครามระหว่างเพศ" แต่เป็น "การปฏิวัติสังคมสำหรับทั้งชายและหญิง" โดยที่ถึงแม้ว่าการเห็นผู้หญิงจำนวนมากใช้สิทธิในการประท้วงของตัวเองแต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลนั้นๆ ว่าจะตัดสินใจประท้วงหรือไม่

ส่วนหนึ่งที่ร่วมประท้วงคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ประท้วงด้วยการเดินออกจากห้องเรียนโดยระบุถึงการเหยียดเพศในรั้วโรงเรียน เช่น การเล่นมุขเหยียดเพศ หรือมุขที่เกี่ยวกับการทำงานบ้าน

แน่นอนว่าการหลุดงานประท้วงในครั้งนี้รวมถึงงานที่ไม่ได้ถูกให้คุณค่าในสังคมชายเป็นใหญ่อย่างงานบ้านหรืองานดูแล (care work) ด้วย ผู้ประท้วงปล่อยให้ผู้ชายเป็นคนทำงานเหล่านี้ในวันสตรีสากล

อีกกลุ่มหนึ่งที่ประท้วงหยุดงานเป็นจำนวนมากคือผู้หญิงที่ทำงานในสื่อ โดยมีมากกว่า 7,000 คน ที่ร่วมลงนามในแถลงการณ์ต่อต้านการครอบงำด้วยข้ออ้างความเป็นชายในอุตสาหกรรมสื่อและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงใหญ่ 8M ซึ่งมีการรณรงค์ผ่านทางแฮชแท็ก #lasperiodistasparamos

มาริลิน กอนซาโล ผู้จัดงานรณรงค์ในครั้งนี้อธิบายว่าพวกเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงในงานด้านสื่อก็ต้องเผชิญกับการเหยียดเพศและความรุนแรงแบบงานสายอื่นๆ รวมถึงปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงในหน้าที่การงาน ความไม่เท่าเทียมด้านรายได้ เพดานที่ปิดกั้นผู้หญิงเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูง การล่วงละเมิดทางเพศ และการดูหมิ่นดูแคลนในเชิงการงาน นอกจากนี้ในแง่ของงานข่าวกอนซาโลก็บอกว่าผู้ที่ตัดสินใจนำเสนอเนื้อหา 2 ใน 3 เป็นชายทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมต่อมุมมองการนำเสนอความจริง สตรีนิยมจึงควรให้ความสำคัญกับงานสื่อด้วย

โคเลา นายกเทศมนตรีบาร์เซโลนากล่าวสนับสนุนการประท้วงในครั้งนี้ว่าผู้หญิงอย่างพวกเธอมีหน้าที่ต้องขับเคลื่อนเป็นตัวแทนของคนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถหยุดงานประท้วงได้แบบพวกเธอ บอกว่า "นี้คือศตวรรษของผู้หญิงและสตรีนิยม" นอกจากเรื่องการเกยียดกีดกันทางเพศ กับความรุนแรงแล้ว ยังพูดถึงเรื่องช่องว่างรายได้ีระหว่างเพศด้วย

จากรายงานของคณะกรรมธิการยุโรปเมื่อปี 2560 ระบุว่าในสเปนมีช่องว่างรายได้ระหว่างชายกับหญิงลดลงเรื่อยๆ จากร้อยละ 18.1 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 14.9 ในปี 2558 และผลการสำรวจเมื่อไม่นานนี้อยูที่ร้อยละ 12.7 แต่ก็ยังถือว่ามีช่องว่างรายได้ ขณะที่มีเหตุรายงานความรุนแรงเพิ่มขึ้นจาก 129.193 ราย ในปี 2558 เป็น 142,893 ราย ในปี 2559

เรียบเรียงจาก

More than 5m join Spain's 'feminist strike', unions say, The Guardian, 08-03-2018

Las periodistas paramos! Spanish women journalists rally international support in #IWD strike, Common Space, 08-03-2018