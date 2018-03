หมอแคนาดาประท้วงไม่ให้ขึ้นเงินเดือนตัวเอง ให้นำไปช่วยบุคลากรอื่นที่ทำงานหนักและคนไข้

Published on Sat, 2018-03-10 10:08

ในแคนาดามีกลุ่มหมอ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมากกว่า 700 คน ลงนามคัดค้านการขึ้นเงินเดือนตัวเอง และเรียกร้องให้นำเงินเหล่านั้นไปช่วยอาชีพสาธารณสุขที่ได้รับน้อยกว่าอย่างพยาบาลและให้กับคนไข้ที่ต้องการใช้เงินรักษา

ในจดหมายเปิดผนึกของพวกเขาระบุว่าในฐานะของแพทย์แห่งรัฐควิเบกผู้เชื่อมั่นอย่างแรกกล้าในระบบสาธารณะ พวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรับการขึ้นเงินเดือนที่สหพันธ์แพทย์เป็นผู้เจรจาได้มาในครั้งล่าสุดเมื่อไม่นานนี้

มีการเปิดให้ลงนามคัดค้านในเรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. จนถึงบัดนี้มีแพทย์จากหลายสายงานร่วมลงนามรวมมากกว่า 700 รายชื่อ พวกเขาคัดค้านการขึ้นเงินเดือนพวกตัวเองในครั้งนี้เพราะเป็นห่วงพยาบาลและพนักงานธุรการที่ต้องรับงานหนัก สภาพการจ้างงานแย่ และคนไข้ที่เสี่ยงถูกปฏิเสธการรักษาเพราะมีการตัดงบประมาณระบบสาธารณสุขในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะกระทรวงสาธารณสุขรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง แต่เงินสินจ้างของแพทย์กลับได้รับการงดเว้นไม่ถูกตัด

ขณะที่ทางรัฐบาลแคนาดาโฆษณาตัวเองว่าประเทศของพวกเขาให้บริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกความต้องการพื้นฐานแทนการให้บริการตามความสามารถในการจ่ายได้

อย่างไรก็ตามเหล่าแพทย์แห่งควิเบกก็ขอให้แทนที่จะขึ้นเงินเดือนคนตำแหน่งระดับพวกเขา ควรจะเอาทรัพยากรไปกระจายให้กับคนทำงานดูแลบริการและให้กับระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมกับชาวควิเบก ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนรวมถึงไม่ผลักให้คนทำงานสาธารณสุขสายอื่นๆ ต้องทำงานหนักเกินไป

จากการสำรวจของสถาบันข้อมูลสาธารณสุขแคนาดาเมื่อปี 2560 ระบุว่าหมอแคนาดามีรายได้โดยเฉลี่ยราว 260,924 ดอลลาร์ต่อปี โดยการลงนามล่าสุดเป็นการต่อต้านข้อเสนอขึ้นเงินเดือนให้แพทย์เฉพาะทาง โดยประณามการขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้ว่า "ไม่เหมาะสม" หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมามีกลุ่มพยาบาลนั่งปักหลักประท้วงสภาพการทำงานโดยที่มีกลุุ่มหมอออกจดหมายเปิดผนึกแสดงการสนับสนุนพวกเขา

โดยกลุ่มแพทย์ MQRP ที่ออกจดหมายเปิดผนึกระบุว่าใจความสำคัญของการประท้วงของพยาบาลคือเรื่องงานที่หนักเกินไป ภาระงานหนักเช่นนี้เองเป็นสิ่งยอมรับไม่ได้และอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาวะของชาวควิเบก พวกเขาจึงอยากย้ำเตือนรัฐบาลว่าสภาวะที่พวกเขาถูกตัดงบประมาณเช่นนี้ไม่ปรกติ

เรียบเรียงจาก

500 CANADIAN DOCTORS PROTEST PAY RAISES BECAUSE THEY ALREADY MAKE TOO MUCH MONEY, Newsweek, 07-03-2018