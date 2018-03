รัฐบาลทรัมป์แต่งตั้ง หน.ซีไอเอคนใหม่-อดีตผู้คุมคุกลับในไทย

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการของสำนักงานข่าวกรองกลางหรือซีไอเอ คนใหม่ "กินา ฮาสเปล" ผู้เคยมีประวัติคุมคุกลับในประเทศไทย ที่ใช้ทรมานผู้ต้องสงสัยก่อการร้าย รวมถึงยังเคยมีส่วนร่วมในการทำลายวิดีโอหลักฐานการทรมานแบบ "วอเตอร์บอร์ดดิง" ที่ทำให้ผู้ถูกสอบสวนรู้สึกเหมือนถูกจมน้ำ

ภาพจำลองการทรมานด้วยวิธีวอเตอร์บอร์ดดิง (ที่มา: แอมเนสตีี้ อินเตอร์เนชั่นแนล)

14 มี.ค. 2561 หลังการปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เร็กซ์ ทิลเลอร์สัน และแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลาง (ซีไอเอ) ไมก์ ปอมเปโอ เข้ารับตำแหน่งแทน ทำให้รองผู้อำนวยการ ซีไอเอคนปัจจุบัน จีน่า แฮสเปล เลื่อนขั้นเป็นผู้อำนวยการ

เทเลกราฟรายงานว่าฮาสเปลเคยเป็นผู้คุมคุกลับที่เคยใช้ทรมานผู้ต้องสงสัยสองรายคือ อาบู ซุบายาดาห์ และอับด์ อัล ราฮิม ด้วยวิธีการวอเตอร์บอร์ดดิงในปี 2545 หลังจากนั้นฮาสเปลก็ปฏิบัติตามคำสั่งในการทำลายหลักฐานวิดีโอการทารุณกรรมดังกล่าวจนทำให้กระทรวงยุติธรรมขของสหรัฐฯ สืบสวนในเรื่องนี้เป็นเวลายาวนานแต่ก็ไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใดๆ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เคยกล่าวสนับสนุนการทารุณกรรมด้วยวิธีวอเตอร์บอร์ดดิงผู้ต้องสงสัยมาก่อน โดยผู้ที่เคยเสนอวิธีการทารุณกรรมวิธีนี้คือจอร์จ ดับเบิลยู บุช ประธานาธิบดีในสมัยนั้น แต่ต่อมาก็มีการยกเลิกวิธีการทารุณกรรมแบบนี้ไปแล้ว

อย่างไรก็ตามหลังจากที่ฮาสเปลได้รับแต่งตั้งจาก ส.ว. สหรัฐฯ ให้เป็นรองผู้อำนวยการของซีไอเอเมื่อปี 2560 ก็มีคนคาดเดาว่าจะมีการคาดการณ์ว่าทรัมป์จะนำวิธีวอเตอร์บอร์ดดิงกลับมาใช้หรือไม่

ในเวลาเดียวกันก็มีร่างคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีที่หลุดออกมาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทรัมป์อาจจะพิจารณานำคุกลับแบบซีไอเอกลับมาใช้อีกครั้งในต่างประเทศ และจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทารุณกรรมผู้ต้องสงสัย

โฆษกของซีไอเอปฏิเสธว่าการที่ฮาสเปลได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการนำการทารุณกรรมแบบเดิมกลับมาใช้อีกครั้งโดยอ้างว่า "เป็นแค่การวางคนในตำแหน่งที่เหมาะสมกับงานมากที่สุด" จอห์น เบรนแนน อดีตผู้อำนวยการซีไอเอกล่าวว่าจริงอยู่ที่ฮาสเปลเคยมีส่วนร่วมกับโครงการที่เกิดข้อโต้แย้งอย่างมากมาก่อน แต่สำหรับเบรนแนนแล้วฮาสเปลเป็น "คนที่มีความซื่อตรง" เป็นคนที่พยายามทำหน้าที่ในฐานะซีไอเอให้ดีที่สุด

ฮาสเปล เข้าร่วมซีไอเอในปี 2528 และเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงานบัญชาการนอกประเทศของซีไอเอที่ส่วนใหญ่จะดำเนินการแบบปิดลับ โดยที่คุกลับในไทยเป็นคุกลับแห่งแรกที่ต่างประเทศที่ฮาสเปลเป็นผู้ควบคุมดูแลการทารุณกรรมแบบวอเตอร์บอร์ดดิง โดยมีการใช้วิธีนี้กับอาบู ซุบายาดาห์ ถึง 83 ครั้ง ในปี 2548 ก็มีการทำลายวิดีโอเทปการไต่สวนครั้งนั้นซึ่งมีชื่อของเธออยู่ด้วย

ทรัมป์กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่มีการแต่งตั้งหัวหน้าซีไอเอเป็นผู้หญิง เขาบอกว่ารู้จักฮาสเปลเป็นอย่างดีและเคยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกัน ส่วนฮาสเปลแถลงในเรื่องนี้ว่าเธอรู้สึกขอบคุณทรัมป์ที่ให้โอกาสและไว้ใจให้เธอทำงาน

แอมเนสตี้ชี้ รมว.ต่างประเทศ และ ผอ.ซีไอเอประวัติย่ำแย่

เรียกร้องวุฒิสภาตรวจสอบละเอียด

มาร์กาเรต หวง ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สหรัฐฯ แถลงว่าทั้งสองคนปอมเปโอและแฮสเ ปลต่างมีประวัติด้านสิทธิมนุษยช นที่ย่ำแย่ ซึ่งควรได้รับการตรวจสอบอย่างละ เอียดโดยวุฒิสภาก่อนเข้ารับตำแห น่ง

“ปอมเปโอเคยให้เสียงสนับสนุนการ สอบสวนโดยใช้เทคนิคการทรมาน เช่น วอเตอร์บอร์ดดิง (คือ การเทน้ำปริมาณมากลงบนใบหน้าของ ผู้ถูกสอบสวนเพื่อทำให้รู้สึกเห มือนจมน้ำ) ยังมีรายงานว่าแฮสเปลเคยกำกับดู แลคุกลับของซีไอเอ ในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ถูกคุมขังตกเป็นเหยื่อ การทรมานและการอุ้มหาย นอกจากนี้ เธอยังถูกต้องสงสัยว่าเป็นคนสั่ งให้ทำลายหลักฐานเกี่ยวกับการทร มานที่อาจเข้าข่ายอาชญากรรมต่อม นุษยชาติภายใต้กฏหมายระหว่างประ เทศด้วย”

แอมเนสตี้เรียกร้องให้ผู้ถูกเสน อชื่อเข้ารับตำแหน่งทั้งสองคนต้ องแถลงปฏิเสธและยุติการกระทำที่ สนับสนุนการทรมานโดยเจ้าหน้าที่ รัฐ ตลอดจนเรียกร้องให้วุฒิสภาสหรัฐ ฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของทั้งคู่โดยล ะเอียดก่อนรับตำแหน่ง เพราะการทรมาน การสอบสวนในคุกลับ และการคุมขังอย่างไม่มีกำหนด เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้

