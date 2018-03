'นักนิติศาสตร์สากล' แถลง UN ร้องให้ไทยยุติใช้กฎหมายจำกัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

Published on Thu, 2018-03-15 20:50

แถลงการณ์คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลต่อสหประชาชาติ: เรียกร้องให้ประเทศไทยยุติการใช้กฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

15 มี.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า วานนี้ (14 มี.ค.61) คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists หรือ ICJ) ได้แถลงการณ์ด้วยวาจาเรียกร้ องให้ประเทศไทยยุติการใช้ กฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพขั้ นพื้นฐาน ณ การประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council) สมัยที่ 37 ณ นครเจนีวา ในช่วง General Debate ของ Item 4 ว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ ต้องการให้คณะมนตรีให้ความสนใจ (Human rights situations that require the Council’s attention) โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

"เรียน ท่านประธาน ICJ ยังคงกังวลต่อการใช้กฎหมายเพื่ อจำกัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้ นฐานที่มีมาอย่างต่อเนื่ องในประเทศไทย ระบบกฎหมายถูกนำไปใช้ในทางที่ ไม่ถูกต้องเพื่อคุกคามนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ ทนายความ สื่อมวลชน ผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน และครอบครัวของพวกเขา โดยผ่านคำสั่งทางทหาร กฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา การดำเนินคดีในข้อหายุยงปลุกปั่ น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกั บคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ยกตัวอย่าง แค่ในช่วงปีนี้และแค่ในกรณีที่ ทหารเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ ตำรวจได้ดำเนินคดีกับบุ คคลมากกว่า 50 คนแล้วในฐานละเมิดคำสั่งห้ ามการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปซึ่งเป็นฐานความผิดที่ ถูกกำหนดขึ้นหลังการรั ฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 เพียงเพราะใช้สิทธิที่ตนพึงมี ตามหลักสิทธิมนุษยชน ประชาชนกลับตกอยู่ในความเสี่ ยงที่จะถูกจำคุก ในกรณีหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว ตำรวจดำเนินคดีกับนักวิ ชาการและนักศึกษา 5 คนหลังจากป้าย “เวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร” ถูกนำมาติดแสดงในบริเวณมหาวิ ทยาลัย ในเดือนกุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ความมั่นคงก็ดำเนิ นการแจ้งความร้องทุกข์ฐานหมิ่ นประมาทกับ อิสมาแอ เต๊ะ ผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้เสี ยหายจากการทรมาน เพียงเพราะว่าเขาได้อธิ บายในรายการโทรทัศน์ว่าตนเคยถู กกระทำการทรมานและการได้รั บการประติบัติที่ทารุณ (ill-treatment) ในค่ายทหาร ICJ ขอเรียกร้องให้ประเทศไทยยกเลิ กและแก้ไขกฎหมาย คำสั่ง และประกาศทั้งหลายที่ขัดต่อหลั กนิติธรรม (rule of law) และการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชน และป้องกันมิให้ระบบยุติธรรมถู กนำไปใช้เพื่อคุกคามบุคคลใดๆที่ ใช้สิทธิที่ตนพึงมีตามหลักสิทธิ มนุษยชน ขอขอบคุณ ท่านประธาน"