เกรียนนโยบาย: เปิดตัวกลุ่มเพื่อนลายด่าง

ไม่มีหมาจรจัดตนใดเป็นผู้เลือกชะตาชีวิตของตนเพื่อเป็นเสรีชนข้างถนน มันล้วนแล้วเคยมีบ้าน มีเจ้านาย มีจานอาหารเป็นของตนเอง เพียงแต่ว่าวันหนึ่งชีวิตเปลี่ยน หันเหเป็นหมาจรจัดและออกลูกออกหลาน

หมาจรจัดทุกตัวกลัวที่ตนเองจะป่วยเป็นหมาบ้า แต่มันไม่รู้ว่าจะติดต่อสัตวแพทย์อย่างไร เพราะเคยแต่ดักรออยู่หน้าเซ่เว่น

หากมันเปิดอ่านข้อความในโซเชียลแล้วรู้เรื่องที่มีมนุษย์หลายคนคิดอ่านที่จะ Set Zero พวกมัน น้ำตามันคงไหลและอาศัยอยู่ในซอกหลืบอย่างหวาดกลัว

พวกเราซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเกรียนได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อนลายด่างขึ้นเพื่อเป็นปากเสียงคอยเห่าแทนด่าง และหวังว่าเสียงของเราพวกคุณจะเข้าใจ

"อยากเห็นหมา-แมวทุกตัวมีบ้านอยู่ กินอิ่ม นอนหลับ ปลอดภัย ไม่มีใครมาทำร้าย"



อิสรา นาดี ชื่อเล่น ทอม ผู้กำกับภาพยนต์อิสระ



อภิรดี จิตรานุเคราะห์

นางอภิรดี จิตรานุเคราะห์ ชื่อเล่นอุ๋ย อดีตข้าราชการครูกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน early retire แล้ว เป็นหนึ่งในกล่มคนรักสัตว์ที่ร่วมมือกันลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในชุมชนของตนเองอย่างเป็นระบบครบวงจร ด้วยการทำหมัน ฉีดวัคซีน สร้างกรงขนาดใหญ่พักฟื้น หาผู้ใหญ่ใจดีรับไปอุปการะ ภายใต้คำขวัญที่ว่า

"มนุษย์จ๋า หมาแมวขออยู่ด้วยจ้ะ"



ฏายิน เพชรรัตน์ (เจี๊ยบ)

นส.ฎายิน เพชรรัตน์ (เจี๊ยบ) Dayin Petcharat Status : Citizens of the world My mission is to save lives. My dream is that one day I won't have to. หวังว่าวันหนึ่งคงไม่ต้องมีชีวิตไหนที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ ก่อตั้ง SOS Animals Thailand Thailand Adopter Club Pay Paws Shop (charity shop for animal lover) ประสบการณ์การทำงาน •Shelter Manager , Save Elephant Foundation •Campaign Manager ด้าน Dog meat trade และ Adoption ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย



นายสัตวแพทย์ ธีระวุฒิ หงษ์ทอง

นายสัตวแพทย์ ธีระวุฒิ หงษ์ทอง สัตวแพทย์บ้านนอกแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร เป็นหนึ่งในหมออาสา ผู้ร่วมก่อตั้ง Hope กลุ่มที่ออกมาปกป้องสิทธิในการขอมีชีวิตอยู่ในประเทศไทย และ ริเริ่มโมเดลHub ให้หมาแมวจรจัด อยู่ร่วมกับชุมชนได้ สัตวแพทย์เกษตร สัตวแพทย์ของประชาชน

เผยแพร่ครั้งแรกใน เฟสบุ๊ค สมบัติ บุญงามอนงค์