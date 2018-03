เนชันแนลจีโอกราฟฟิก ยอมรับเรื่องเคยเหยียดเชื้อชาติสีผิว พร้อมปรับปรุงการนำเสนอใหม่

Published on Sat, 2018-03-17 12:01

นิตยสารเนชันแนลจีโอกราฟฟิกกำลังจะออกฉบับใหม่ประจำเดือน เม.ย. นี้ซึ่งมีเนื้อหาอุทิศให้กับประเด็นเรื่องเชื้อชาติ และนั่นทำให้พวกเขาหันกลับไปมองอดีตของตัวเอง แล้วยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเขาก็เคยเหยียดเชื้อชาติสีผิวมาก่อนเช่นกัน แต่นั่นก็ถือเป็นบทเรียนที่พวกเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยให้พื้นที่ผู้คนที่เล่าเรื่องจากมุมตัวเองแทนการเล่ากลบทับพวกเขาเหล่านั้น

16 มี.ค. 2561 ซูซาน โกลด์เบิร์ก หัวหน้าบรรณาธิการของของเนชันแนลจีโอกราฟฟิกขอให้จอห์น เอ็ดวิน เมสัน ศาตราจารย์ประวัติศาสตร์แอฟริกันและช่างภาพประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียช่วยสำรวจว่าตลอดช่วงเกือบ 130 ปีที่ผ่านมาเนชันแนลจีโอกราฟฟิกนำเสนอในเรื่องเชื้อชาติอย่างไรบ้าง ซึ่งเมสันพบว่าก่อนหน้านี้เนชันแนลจีโอกราฟฟิกมีประวัติการนำเสนอเรื่องราวในเชิงเหยียดเชื้อชาติมายาวนานมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัดสรรเนื้อหาหรือภาพถ่ายที่มีชื่อเสียง

โกลด์เบิร์กระบุว่าเนชันแนลจีโอกราฟฟิกละเลยนผิวสีมาโดยตลอดจนถึงช่วงคริสตทศวรรษที่ 1970s นานๆ ครั้งถึงจะพูดถึงพวกเขาในแง่มุมอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ใช้แรงงาน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอภาพชนพื้นเมืองในที่อื่นๆให้มีลักษณะดูเป็นของแปลก (exotics) และมักจะมีลักษณะภาพเหมารวม

ตรงจุดนี้พวกเขายอมรับว่าทำได้ไม่ดีเท่านิตยสารอีกฉบับหนึ่งคือ Life จากการที่จีโอกราฟฟิกมักจะนำเสนอแต่ภาพการมองคนนอกแบบเหมารวมจากสายตาของวัฒนธรรมคนขาวอเมริกัน

เมสันสำรวจย้อนกลับไปว่าการตัดสินใจตีพิมพ์รูปถ่ายของเนชันแนลจีโอกราฟฟิกโดยกองบรรณาธิการยุคก่อนหน้านี้มีอคติแฝงอยู่ โดยตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขามักจะเลือกรูปที่นำเสนอชนพื้นเมืองของคนชายขอบให้ดูแปลก ดูประหลาด กลายเป็นการสร้างลำดับขั้นกดทับอีกแบบหนึ่งที่ให้คนขาวดูเหนือกว่า โดยการสร้างภาพให้โลกตะวันตกดูมีพลวัติ เคลื่อนไปข้างหน้า และดูมีเหตุผลมาก และแสดงให้เห็นว่าโลกของคนผิวสีดู "เป็นบุพกาล" ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่นภาพที่แสดงให้เห็นชนพื้นเมืองดูตะลึงพรึงเพริดกับเทคโนโลยีตะวันตก

นอกจากนี้เมสันยังระบุถึงอีกปัญหาหนึ่งนการนำเสนอของจีโอกราฟฟิกในยุคก่อนหน้านี้คือนโยบายของกองบรรณาธิการที่จะไม่นำเสนอ "สิ่งที่ไม่พึงปรารถนา" จึงมีน้อยมากที่ผู้อ่านจะได้เห็นภาพของสงคราม ความอดอยาก และความขัดแย้งในประเทศเหล่านั้น เช่นในช่วงที่ตำรวจทำการสังหารหมู่ประชาชนที่เมืองชาร์ปเพวิลล์จนมีผู้เสียชีวิต 69 ราย ก็มีการนำเสนอน้อยมากในบทความเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ของจีโอกราฟฟิก

เมสันกล่าวว่านิตยสารของพวกเขาในอดีตไม่นำเสนอเสียงของคนดำแอฟริกาใต้ มีแต่ภาพที่พวกเขาอยากจะนำเสนอเท่านั้น นอกจากนี้ยังมักจะนำเสนอรูปของผู้หญิงคนผิวสีที่เปลือยท่อนบนที่บางรูปแทบจะมีการถ่ายรูปในมุมที่มีลักษณะดึงดูด เมสันบอกว่าน่าจะเป็นเพราะบกองบรรณาธิการในยุคนั้น "ต้องการใช้เป็นจุดขายผู้ชาย"

หลังจากที่โกลด์เบิร์กขึ้นเป็นหัวหน้าบรรณาธิการนิตยสารเนชันแนลจีโอกราฟฟิกเมื่อปี 2557 เธอก็เป็นหญิงคนแรกและชาวยิวคนแรกที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าบรรณาธิการนี้ จากการที่เธอบอกว่าตัวเธอมีอัตลักษณํที่ถูกกีดกันสองอัตลักษณ์ซ้อนทับในตัวเอง โกลด์เบิร์กจึงมีนโยบายว่านิตยสารจีโอกราฟฟิกจะต้องไม่ทำเรื่องเชื่อชาติสีผิวโดยที่ไม่มีการตระหนักรู้ว่าพวกเขาก็เป็นผู้มีส่วนร่วมในการปั้นแต่งความรู้ความเข้าใจในเรื่องเชื้อชาติและลำดับขั้นจากเชื้อชาติ

เมสันกล่าวว่าการเป็นผู้มองวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ห่างไกลไม่ได้เป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง ทุกคนย่อมมีความอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมดา พวกเขาไม่ได้วิจารณ์ความใฝ่รู้และความต่าง แต่ต้องการชี้ให้เห็นปัญหาของเรื่องการสร้างความเหนือกว่าและความด้อยกว่าจากการนำเสนอในอดีต ซึ่งเรื่องนี้แม้แต่ชาวแอฟริกันบางคนเองก็เคยบอกกับเมสันว่าการนำเสนอรูปภาพของพวกเขามีปัญหา

นั่นทำให้เนขันแนลจีโอกราฟฟิกในฉบับเดือน เม.ย. จะปรับปรุงตัวเองใหม่จากเดิมที่มีแต่คนตะวันตกมองและเล่าเรื่องแบบพูดแทนชาวแอฟริกา เอเชีย หรือละตินอเมริกา ก็จะมีผู้นำเสนอเรื่องราวจากที่ต่างๆ หลากหลายมากกว่านี้ ซึ่งไม่ใช่แค่นำเสอนเรื่องราวตัวเอง แต่อยากเชื้อชวนให้ช่างภาพจากที่ต่างๆ ทั่วโลกนำเสนอมุมมองสายตาของพวกเขาที่มีต่อพื้นที่ต่างๆ ในโลกตะวันตกเช่น ซินซินนาติ ของโอไฮโอ

