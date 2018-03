IMF หารือ สปสช.เล็งดึงข้อมูลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย ร่วมประเมินเศรษฐศาสตร์ระดับภูมิภาค

Published on Mon, 2018-03-19 15:03

IMF เล็งดึงข้อมูลหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าไทยทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ บัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ ร่วมประเมินสถานการณ์ เศรษฐศาสตร์และการเงินการคลั งระดับภูมิภาค

19 มี.ค.2561 รายงานข่าวแจ้งว่า นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกั นสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่ผ่านมา สปสช. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) Mr.Manrique Saenz นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส (Senior Economist), ADP (Asia and Pacific Department), Mr.Yiqun Wu นักเศรษฐศาสตร์ (Economist), ADP Mr.Kaweevudh Sumawong ที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Advisor) Southeast Asia Voting Group Office of the Executive Director โดย สปสช.ได้ให้ข้อมูลและตอบข้อซั กถามการดำเนินระบบหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า การรับทราบข้อมูลการดำเนินดำเนิ นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลประกอบการประเมิ นทางเศรษฐศาสตร์ประจำปีของกองทุ น IMF ในภูมิภาค โดยในปีนี้ IMF ได้ให้ความสนใจต่อการดำเนิ นการระบบหลักประกันสุ ขภาพของประเทศไทย ทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ กองทุนรักษาพยาบาลประกันสังคม และกองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิ การข้าราชการ นำไปสู่การศึกษาผลลัพธ์ที่มีต่ อระดับเศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น พฤติกรรมการใช้จ่าย พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออมของประชาชน ทั้งช่วงก่อนและหลักที่มี การดำเนินระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า

นอกจากนี้ ผู้แทนกองทุนการเงินระหว่ างประเทศยังซักถามและให้ ความสนใจถึงแนวทางการเตรี ยมความพร้อมด้ านงบประมาณของประเทศไทย เพื่อรองรับการดำเนินงานระบบหลั กประกันสุขภาพถ้วนหน้าในอนาคต โดยเฉพาะการรับมือปัจจัยที่ส่ งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่ มสูงขึ้น อาทิ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ ทำให้ราคาบริการเพิ่มขึ้น เป็นต้น