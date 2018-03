ชาวบราซิลประท้วงเหตุฆ่า 'มาริเอลล์ ฟรังโก' นักกิจกรรม-นักการเมืองเพื่อคนชายขอบ

Published on Mon, 2018-03-19 15:30

ชาวบราซิลนับหมื่นออกมาประท้วงหลังมีเหตุฆาตกรรม มาริเอลล์ ฟรังโก นักกิจกรรมเลสเบียนที่เรียกร้องสิทธิให้กับคนที่ขาดโอกาสและไร้อำนาจทางการเมือง เธอถูกกราดยิงจากรถยนต์จนเสียชีวิตในคืนวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมที่มีแรงจูงใจทางการเมือง





มาริเอลล์ ฟรังโก (ที่มา: Flickr/ Mídia NINJA)

มาริเอลล์ ฟรังโก อายุ 38 ปี เป็นนักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนและนักการเมืองผู้ถูกลอบสังหารในวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมาหลังจากที่เธอกำลังกลับจากงานรณรงค์การส่งเสริมผู้หญิงคนดำ เหตุเกิดในเมืองริโอเดอจาเนโร การเสียชีวิตของเธอทำให้ชาวบราซิลจำนวนมากออกมาชุมนุมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเธอ รวมถึงประท้วงการสังหารคนดำในบราซิล โดยมีการประท้วงมากกว่า 20 เมืองทั่วประเทศ

ประชาชนนับหมื่นคนรวมตัวกันหน้าสภาเทศบาลเมืองเพื่อแสดงการรำลึกถึงมาริเอลล์ มีบางส่วนที่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กเป็นรูปเธอเพื่อแสดงการสนับสนุนมาริเอลล์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการใช้แฮชแท็ก #MariellePresente ที่แปลว่า "มาริเอลล์อยู่ที่นี่" นอกจากนี้ยังมีการชุมนุมเดินขบวนใหญ่ของคนหลายหมื่นคนในเซาเปาโลด้วย

มาริเอลล์เป็นคนที่เติบโตมาในแหล่งสลัมหรือฟาเวลาของริโอเดอจาเนโร เธอนิยามตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) และพยายามริเริ่มให้เกิดวันสร้างความตระหนักรู้ถึงตัวตนของหญิงรักหญิงโดยเคลื่อนไหวผลักดันร่วมกับกลุ่มแนวร่วมเลสเบียนแห่งริโอเดอจาเนโร มาริเอลล์ลงสนามการเมืองในสังกัดพรรคสังคมนิยมและเสรีนิยม (Socialism and Liberty Party) ของบราซิล ในปี 2560 เธอดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะสมาชิกสภาของริโอเดอจาเนโรโดยเป็นประธานกรรมการฝ่ายงานคุ้มครองสตรี

จากที่เคยผ่านความยากจนและพบเจอประสบกับความรุนแรงมาก่อนทำให้มาริเอลล์ดำเนินกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน เป็นปากเสียงของคนตัวเล็กๆ โดยเฉพาะคนยากจนและคนเชื้อสายแอฟริกันผู้อยู่อาศัยในฟาเวลา มาริเอลล์วิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยในเรื่องเดียวกับความรุนแรงจากตำรวจและการใช้กำลังทหารแทรกแซงฟาเวลา

โดยในวันก่อนหน้าที่มาริเอลล์จะถูกสังหาร เธอโพสต์ทวิตเตอร์วิจารณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในฟาเวลา กรณีที่ตำรวจสังหารเยาวชนชายขณะที่เขากำลังเดินออกจากโบสถ์ เธอวิจารณ์ต่อไปว่าหน่วยสารวัตรทหารกองพันที่ 41 ที่มีฉายาว่าเป็น "หน่วยฆาตกร" ที่ใช้ความรุนแรงสังหารคนที่ยังเป็นเยาวชน

การถูกสังหารของมาริเอลล์ทำให้คนพูดถึงเธอในหลายวงการรวมถึงกลุ่มสิทธิมนุษยชนอย่างแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในแง่ของการรำลึกถึงสิ่งที่เธอทำไว้และการตั้งข้อสงสัยถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุว่าน่าจะมาจากกลุ่มคนที่กลัวการที่เธอเป็นปากเป็นเสียงให้คนอื่นของเธอ

มาร์เซโล เฟรโซ จากพรรคสังคมนิยมและเสรีนิยมบราซิลกล่าวว่าการสังหารดังกล่าวเป็นการจงใจฆาตกรรมอย่างเห็นได้ชัด จากการที่กระสุนทั้งหมดจงใจยิงไปที่เธอ และคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็น "มืออาชีพ" มีการตั้งข้อสังเกตอีกว่าน่าจะเป็นการสังหารที่มีแรงจูงใจทางการเมือง

ราว 2 สัปดาห์ที่แล้ว มาริเอลล์เพิ่งจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รายงานพิเศษของสภาเมืองที่จะคอยตรวจสอบการแทรกแซงของทหารในริโอเดอจาเนโร

จูเรมา เวอร์เน็ค ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประจำบราซิลกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัว เป็นตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่าผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนในบราซิลต้องอยู่กับความเสี่ยงอันตราย เวอร์เน็คยังพูดถึงมาริเอลล์อีกว่า ในฐานะที่มาริเอลล์เป็นกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของริโอเดอจาเนโร เธอทำงานอย่างแข็งขันในการปกป้องสิทธิของหญิงคนดำและเยาวชนในฟาเวลาและในชุมชนชายขอบอื่นๆ

