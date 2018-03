ตร.พัทยาแจ้งข้อหา 'คนอยากเลือกตั้ง' เพิ่มอีก 4 ราย

Published on Mon, 2018-03-19 23:28

ตร.ออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพิ่ม 4 ราย ข้อหา ชุมนุมโดยไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะและฝืนคำสั่งของหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ก่อนหน้านี้เรียกไปรับทราบข้อกล่าวหา 3 ราย จากกิจกรรมปลุกพลังคนอยากเลือกตั้ง เบื้องต้นทั้งสี่คนปฏิเสธข้อกล่าวหา นัดส่งสำนวนให้อัยการ 28 มี.ค.นี้

ภาพคนอยากเลือกตั้งฯ ชุมนุมเมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา บริเวณลานตรงข้ามห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช ถนนเลียบชายหาด (ที่มาภาพ เพจประชาธิปไตยศึกษา V2)

19 มี.ค.2561 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า วันนี้ เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ได้นัด อนุรักษ์ เจนตวนิชย์, วีรชัย (สงวนนามสกุล) ดารณี ชาญเชิงศิลปะกุล และ อารีย์ (สงวนนามสกุล) เข้าพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และร่วมกันชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยฝ่าฝืนคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ข้อ 12

โดยบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาระบุพฤติการณ์ของผู้ต้องหาว่า ก่อนเกิดเหตุ ผู้ต้องหาได้ร่วมกับ สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว ผู้ต้องหาที่ 1 ซึ่งเป็นแกนนำได้แจ้งทางสื่อโซเชียลออนไลน์ รวมทั้งสื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมในที่สาธารณะ ในวันที่ 4 มี.ค.61 เวลา 17.00 น. ที่ลานตรงข้ามห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช ถนนเลียบชายหาด หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ต่อมาเวลา 17.40 น. ผู้ต้องหากับพวกรวม 30 คน ซึ่งผู้ต้องหาเป็นแกนนำปราศรัยโจมตีการทำงานของรัฐบาล โดยจัดให้มีการชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตบริเวณที่เกิดเหตุ พฤติการณ์และการกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดตามข้อหาที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ต้องหาทั้งสี่คนได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา และจะให้การเป็นหนังสือในภายหลัง เมื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง 4 แล้วเสร็จ พนักงานสอบสวนได้ทำการปล่อยตัวผู้ต้องหากลับโดยไม่มีการควบคุมตัว

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา สภ.เมืองพัทยาได้ออกหมายเรียก อนุรักษ์ เจนตวนิชย์ วีรชัย (สงวนนามสกุล) ดารณี ชาญเชิงศิลปะกุล และต่อมาวันที่ 16 มี.ค.61 เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเพิ่มเรียกเพิ่มคือ อารีย์ (สงวนนามสกุล) โดยในหมายระบุว่าให้ไปรายงานตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 19 มี.ค.61 เวลา 10.30 น. โดยผู้กล่าวหาคือ พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผู้กำกับ สภ.เมืองพัทยา นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ออกหมายเรียกเพิ่มอีก 2 ราย เพื่อเป็นพยาน

กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 4 มี.ค.61 เวลาประมาณ 17.00 น. กลุ่ม START UP PEOPLE ได้จัดกิจกรรม START UP PEOPLE ON TOUR: ปลุกพลังคนอยากเลือกตั้งครั้งที่ 2 ที่ชายหาดหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลพัทยาบีช เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 200 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว หยุดเลื่อนการเลือกตั้งและการสืบทอดอำนาจของ คสช.

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ระบุว่า มีผู้ต้องหาถูกออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว 7 ราย และยังไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกเพิ่มอีกหรือไม่ โดยก่อนหน้านี้มี วันเฉลิม กุนแสน, สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ และ จินดาภา ธนหัตถชัย ถูกออกหมายเรียก ทั้งสามได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ 12 มี.ค.61 ที่ผ่านมา และให้การปฏิเสธ ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนได้นัดส่งสำนวนให้อัยการในวันที่ 28 มี.ค. 61 พร้อมกันทั้งเจ็ดคน

สำหรับการดำเนินคดีของ สภ.เมืองพัทยาในครั้งนี้ทำให้ สิรวิชญ์ ถูกดำเนินคดีจากการจัดกิจกรรมรวมพลคนอยากเลือกตั้งเป็นคดีที่ 3 ส่วนอนุรักษ์และดารณีนับเป็นคดีที่ 2 การจัดกิจกรรมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในที่ต่างๆ ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด มีการดำเนินคดีแล้ว 6 คดี มีคนถูกดำเนินคดีอย่างน้อย 79 ราย โดยอัยการศาลแขวงปทุมวันสั่งไม่ฟ้องแล้ว 1 คดี เนื่องจากเห็นว่าการฟ้องจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ และจะได้ทำความเห็นพร้อมส่งสำนวนไปที่อัยการสูงสุด ให้มีความเห็นต่อไป