เคนยาแผ่นดินแยกจนถนนใหญ่พัง นักธรณีฯ ชี้เกิดจากธรรมชาติการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก

Published on Thu, 2018-03-22 18:23

นักธรณีวิทยาเปิดเผยว่ารอยร้ าวระหว่างทวีปที่ทาบผ่ านประเทศเคนยากำลังจะทำให้ ประเทศในแถบนั้นแยกออกจากทวี ปแอฟริกาเร็วขึ้นกว่าที่ คาดการณ์ไว้ และล่าสุดการแยกตัวของแผ่นดินก็ ก่อปัญหาให้ถนนในเคนยาพังจนใช้ การไม่ได้

21 มี.ค. 2561 สื่อเดลีเนชั นจากเคนยารายงานโดยอ้างอิ งจากกรมทางหลวงเคนยาว่า ถนนมายมาฮิวที่มีการสัญจรคับคั่ งขาดออกจากกันจากปรากฏการณ์แผ่ นดินแยกซึ่งเป็ นผลมาจากแนวรอยเลื่อนของภู เขาไฟส่งผลให้ต้องมีการหยุ ดการจราจรชั่วคราว

ถึงแม้ว่าจะมีการพูดถึ งรอยแยกทางฝั่งตะวันออกของทวี ปแอฟริกามาเป็นเวลานานแล้ว แต่ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้นั กธรณีวิทยาประเมินว่าการแยกตั วของส่วนตะวันออกของแอฟริกาที่ อาจจะส่งผลให้ ประเทศเคนยาแยกออกไปเป็นทวี ปใหม่กับโซมาเลีย แทนซาเนีย และครึ่งหนึ่งของเอธิโอเปีย โดยเคยมีการประเมินว่าแผ่นดิ นแอฟริกาจะแยกตัวโดยสมบูรณ์ ภายในอีก 50 ล้านปีข้างหน้า

รอยแยกที่เคนยาในตอนนี้มีความลึ ก 50 ฟุต และมีความก้าวมากกว่า 20 เมตร เดวิด อเดเด นักธรณีวิทยากล่าวว่าปรากฏการณ์ ดังกล่าวมาจากการเคลื่อนของแผ่ นเปลือกโลกที่อาจจะทำให้แอฟริ กากลายเป็นมีแผ่นเปลือกโลกสองที่ คือ แผ่นเปลือกโลกโซมาลี กับแผ่นเปลือกโลกนูเบียนซึ่งเป็ นแผ่นเปลือกโลกแอฟริกาดั้งเดิม

กลุ่มนักธรณีวิทยาเคยประเมินว่ าแผ่นเปลือกโลกโซมาลีค่อยๆ เคลื่อนที่ออกจากแผ่นเปลื อกโลกนูเบียนด้วยอันตราย 2.4 ซม. ต่อปี ในแถบที่มี รอยแยกจำนวนมากของเคนยาถูกเรี ยกชื่อว่าเกรทรีฟวัลเลย์เริ่ มเกิดรอยแยกขึ้นมาตั้งแต่ 25 ล้านปีที่แล้ว โดยมีใจกลางของรอยแยกเป็นภู เขาไฟที่ดังแล้วชื่อว่าภู เขาไฟซุสวา

อเดเดบอกว่าถึงแม้ในช่วงไม่ นานนี้พื้นที่แถบเกรทรีฟวัลเลย์ จะไม่เห็นการเคลื่อนของแผ่นเปลื อกโลกแต่ก็อาจจะมีการเคลื่อนที่ ในระดับที่ลึกลงไปกว่าชั้นเปลื อกโลกทำให้เกิดผลกระทบขึ้นมาถึ งพื้นผิวโลก

จากปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้ อเดเดเสนอว่านักวิจั ยควรจะทำการศึกษาสำรวจผืนดิ นในพื้นที่นี้เพื่อทำให้ สามารถวางแนวทางถนนและพื้นที่ที่ อยู่อาศัยได้เพื่อจัดการรับมื อกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น

เรียบเรียงจาก

Transport hit as Narok-Maai Mahiu road cut off, again, Daily Nation, 19-03-2018

The African continent is splitting in two and it's happening faster than we thought, Indy 100, 20-03-2018

Kenya is splitting, and this rift at Suswa is just the beginning, All East Africa, 20-03-2018

Kenya Splitting From Africa to Form New Continent With Tanzania, Somalia and Half of Ethiopia, Kenya ns, 20-03-2018