ทำไมวิกิพีเดียยังมองข้ามผู้หญิง และพวกเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไร?

Published on Wed, 2018-03-28 18:05

นิตยสาร Yes! จากสหรัฐฯ นำเสนอบทความเรื่องที่สารานุ กรมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสู งสุดอย่างวิกิพีเดียยังคงมีอคติ ทางเพศในแง่ที่นำเสนอเรื่ องของผู้หญิงน้อยและมีสัดส่วนผู้ หญิงร่วมเขียนสารานุกรมที่เพี ยงร้อยละ 16 ซึ่งทางวิกิพีเดียเองก็ไม่ได้นิ่ งนอนใจในเรื่องนี้และหาทางแก้ ไขปัญหานี้

28 มี.ค. 2561 หลังจากที่การเคลื่อนไหวอย่าง #MeToo ทำให้คนสนใจเรื่องปั ญหาของระบบที่เลือกปฏิบัติต่อผู้ หญิงมากขึ้นในหลายภาคส่วนของสั งคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน ในวงการการเมือง หรือในวงการบันเทิง บทความของ ทามาร์ แคร์รอล ศาตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ และลารา นิโคเซีย บรรณารักษ์จากสถาบันเทคโนโลยี รอคเชสเตอร์ ก็พูดถึงกรณีความไม่เท่าเทียมที่ เกิดขึ้นในเว็บสารานุกรมอย่างวิ กิพีเดีย

เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอันดั บที่ 5 ของโลกอย่างวิกิพีเดียเป็ นสารานุกรมออนไลน์ที่เน้นให้ผู้ ใช้งานเป็นผู้ร่วมเขียน ร่วมถกเถียง และแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา และมีการคลิกเข้าชมมากถึง 7,300 ล้านวิวจากการสำรวจในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ทำให้วิกิพีเดียกลายเป็นแหล่งที่ คนมักจะเข้าไปค้นข้อมูลเป็นอั นดับแรกๆ

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิจั ยพบว่าวิกิพีเดียยังทำได้ไม่ดี นักในการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ ยวกับผู้หญิง ในฐานะทีแคร์รอลและนิโคเซี ยมาจากสถาบันเทคโนโลยี รอคเชสเตอร์ที่มีนโยบายสนับสนุ นส่งเสริมผู้หญิงพวกเธอจึ งนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอคติ ทางเพศที่เกิดขึ้นกับวิกิพีเดีย

วิกิพีเดียมีการเขียนและแก้ไขข้ อมูลต่างๆ โดยอาสาสมัครมากกว่า 33 ล้านคน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเมื่อปี 2556 พบว่ามีคนเข้าร่วมปรับปรุงแก้ ไขบทความที่เป็นผู้หญิงเพียงแค่ ร้อยละ 16.1 เท่านั้นเทียบกับทั้งหมด ผู้ร่วมก่อตั้งวิกิพีเดียอย่ างจิมมี เวลส์ บอกว่าเขาเชื่อว่าจำนวนผู้เข้ าไปแก้ไขบทความที่เป็นผู้หญิงยั งเพิ่มขึ้นไม่มากนักถึงแม้จะมี ความพยายามปรับปรุงแก้ไขในเรื่ องนี้ก็ตาม

การที่ผู้หญิงเข้าไปเขียนหรื อแก้ไขบทความน้อยจะส่งผลให้หั วข้อที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ ของผู้หญิงน้อยลงไปด้วย มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งระบุว่าวิกิ พีเดียนำเสนอเรื่องของผู้หญิ งได้ละเอียดกว่าสารานุกรมชื่อดั งอีกแหล่งหนึ่งคือเอ็นไซโคลพี เดียบริแทนนิกาออนไลน์แต่ จำนวนเนื้อหาวิกิพีเดียเกี่ยวกั บชีวประวัติยังมีผู้หญิงอยู่น้ อยกว่าร้อยละ 30 และในเนื้อหาประวัติของผู้หญิ งมักจะมีการลิงค์เชื่อมโยงไปยั งบทความของผู้ชายมากกว่าที่เนื้ อหาประวัติผู้ชายจะลิงค์ โยงมาหาผู้หญิง อีกทั้งเนื้อหาประวัติผู้หญิ งในวิกิพีเดียก็มักจะเน้นแต่เรื่ องความสัมพันธ์กั บบทบาทในครอบครัวเท่านั้น

อีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องที่ผู้ เขียนวิกิพีเดียต้องการอ้างอิง "แหล่งที่น่าเชื่อถือ" แต่ในประวัติศาสตร์ของโลกคนมี การศึกษาที่มักจะได้ตีพิมพ์ ผลงานอ้างอิงได้มักจะเป็นผู้ ชายมากกว่า ทำให้การค้นแหล่งอ้างอิ งจากผลงานตีพิมพ์ของผู้หญิ งหาได้ยากกว่า

บทความเกี่ยวกับมรณกรรมเองก็มั กจะ "ถูกครอบงำจากชายคนขาว" เป็นส่วนใหญ่จากการสำรวจพบโดยนิ วยอร์กไทม์ นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสั งเกตว่าในปี 2556 ว่ามีผู้แก้ไขบทความบางคนที่ปรั บประเภทบุคคลจากเดิมที่เป็ นกลางทางเพศให้มีการเน้นระบุ แยกย่อยว่าเป็นเพศหญิง เช่น จาก "นักแต่งนิยายอเมริกัน" เป็น "นักแต่งนิยายหญิงอเมริกัน"

แคร์รอลและนิโคเซียระบุว่ านอกจากวิกิพีเดียแล้วอคติ ทางเพศยังสามารถพบได้ในบริ การออนไลน์อื่นๆ เช่น OpenStreetMap ที่มีผู้ชายเป็นผู้แก้ ไขจำนวนมาก หรือเว็บไซต์ GitHub มีปรากฏการณ์ที่พอคนค้นพบว่าผู้ นำเสนอผลงานนิยามตัวเองเป็นผู้ หญิงก็จะลดระดับคะแนนลง นอกจากนี้ยังมีอคติทางเพศในอั ลกอริทึมการค้นหาของกูเกิล ในกูเกิลทรานสเลทก็มักจะมี การใช้สรรพนามที่เป็นชายมากเกิ นความจำเป็น และในเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์กสร้ างโปร์ไฟล์สำหรับการทำงานอย่าง LinkedIn ก็มักจะแนะนำชื่อผู้ชายเมื่อมี การค้นหาผู้หญิง

สำหรับวิกิพีเดียเองก็ไม่ได้นิ่ งนอนใจต่อปัญหานี้ พวกเขาพยายามพัฒนาให้มีตั วแทนของเพศสภาพอื่นๆ ในเว็บไซต์ของพวกเขามากขึ้น เช่น การจัดงาน edit-a-thons เพื่อส่งเสริมให้มีจำนวนผู้เขี ยนหรือแก้ไขบทความที่เป็นผู้หญิ งเพิ่มมากขึ้นและเน้นให้ผู้มีส่ วนร่วมเขียนหรือแก้ไขบทความเกี่ ยวกับผู้หญิง

ห้องสมุดของสถาบันเทคโนโลยี รอคเชสเตอร์เป็นผู้ร่วมจัดงาน edit-a-thons ในช่วงต้นเดือน มี.ค. ที่ผ่านมาในฐานะเดือนแห่งประวั ติศาสตร์ของสตรีเพื่อให้มีการพั ฒนาเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงอย่ างน้อย 100 บทความภายในบ่ายวันเดียว การจัดงานเช่นนี้ช่วยให้ผู้หญิ งมีปากเสียงในพื้นที่ๆ เคยถูกละเลยมาก่อน เช่นการเพิ่มบทความเกี่ยวกับผู้ บุกเบิกด้านสิทธิของผู้พิ การทางสายตากับทางการได้ยิน และเพิ่มเติมเนื้อหาของศิลปิ นแจ็ซหญิง

งานดังกล่าวได้รับการสนับสนุ นจากโครงการเพื่อการศึกษาของมู ลนิธิวิกิมีเดียทำให้เกิ ดการหารือกันในประเด็นประวัติ ศาสตร์ของผู้หญิง มีนักศึกษารายหนึ่งบอกว่ามันเป็ นงานที่มีความหมายที่สุดสำหรั บเธอ

นอกจากนี้วิกิพีเดียยังมี โครงการอื่นๆ ที่วิกิพีเดียพยายามขยายการมีส่ วนร่วมของเนื้อหาไปสู่ผู้หญิ งและลดอคติทางเพศสภาพ เช่น โครงการอินสไปร์ (Wikipedia’s Inspire Campaign) ที่มีการจัดตั้งชุมชนผู้ปรับปรุ งแก้ไขของผู้หญิงอย่าง วูแมนอินเรด และโครงการทีเฮาส์ รวมถึงการให้ทุนร่วมวิจัยของมู ลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐฯ

เรียบเรียงจาก

Why Wikipedia Keeps Overlooking Women, Tamar Carroll and Lara Nicosia, 19-03-2018