สุรพศ ทวีศักดิ์: จิตวิญญาณแบบโลกวิสัย

[4] แนะนำให้อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ tradition การวิจารณ์ศาสนาของ free thinkers ที่สัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของทัศนะแบบโลกวิสัย ศีลธรรมโลกวิสัย และจิตวิญญาณแบบโลกวิสัยใน “The Secular Outlook In Defense of Moral and Political Secularism” by Paul Cliteur