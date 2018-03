Far Cry 5: เกมที่พยายามเลี่ยงการเมืองแต่ยังสะท้อนกลุ่มหัวรุนแรงในสหรัฐฯ

Published on Fri, 2018-03-30 12:58

Far Cry 5 หนึ่งในซีรีส์เกมแอกชั่น-ผจญภัยชื่อดังชนิดระเบิดภูเขา เผากระท่อม เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะเนื้อหาเกี่ยวข้องกับปัญหากลุ่มลัทธิสุดโต่งในสหรัฐฯ แม้การเมืองของสหรัฐฯ และการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อฝ่ายขวาอาจทำให้ตัวร้ายในเกมดูเกี่ยวกับการเมืองน้อยลง แต่บทความของสื่อคนรุ่นใหม่ Mic ระบุว่าเกมยังคงโยงลัทธิฟาสซิสม์อเมริกันได้อยู่ดี

โปสเตอร์เกม Far Cry 5 (ที่มา: wikia)

29 มี.ค. 2561 เกมซีรีส์ Far Cry ของทีม Ubisoft Montreal มักจะดำเนินเรื่องโดยมีฉากหลังเป็นดินแดนประเทศโลกที่สามแบบสมมุติที่ห่างไกลจากประเทศตะวันตก และมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มติดอาวุธหรือมีตัวร้ายเป็นผู้นำเผด็จการเช่น ในเกมภาค 4 มีตัวร้ายเป็นเผด็จการราชาธิปไตย พากัน มิน (Pagan Min) จากประเทศสมมุติที่ชื่อคิรัต (Kyrat) ซึ่งมีภูมิประเทศละม้ายคล้ายแถบเทือกเขาหิมาลัย อย่างไรก็ตามในภาค 5 ที่เพิ่งวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา พวกเขาย้ายฉากความขัดแย้งกลับมาอยู่ใกล้บ้านตัวเอง คือเทศมณฑลสมมุติในสหรัฐฯ ที่ชื่อ โฮปเคาน์ตี (Hope County)

แจ็ค สมิธ ที่สี่ ผู้เขียนบทความให้ Mic ตั้งข้อสังเกตว่าวัฒนธรรมร่วมสมัยของสหรัฐฯ มักจะมีการโต้ตอบหรือสอดรับกับสภาพการเมืองในยุคนั้นๆ เสมอ เช่น เมื่อเกิดกรณีเรื่องอื้อฉาวคดีวอเทอร์เกทของอดีตประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน ก็มีการผลิตเรื่องแต่งเกี่ยวกับความลึกลับซ่อนเงื่อนในวงการการเมืองตามมาหลายเรื่อง ในช่วงยุคหลังเหตุการณ์ก่อการร้าย 9/11 สมัยจอร์จ ดับเบิลยู บุช ก็มีภาพยนตร์ที่ออกแนวสนับสนุนการทหารอเมริกันมากขึ้น และในช่วงที่โดนัลด์ ทรัมป์ ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ สร้างความฮึกเหิมให้กับฝ่ายขวาชาตินิยมที่เกลียดคนนอก ก็มีสื่อบันเทิงหลายแขนงที่นำเสนอโดยหยอดประเด็นความรุนแรงจากพวกชาตินิยมจัดเอาไว้ และเมื่อดูเผินๆ แล้ว Far Cry 5 ก็เป็นหนึ่งในนั้น

ช่วงที่มีการโฆษณาเกม Far Cry 5 ได้ไม่นาน การเปิดตัวตัวร้ายของภาคนี้เป็นเจ้าลัทธิคริสต์นิกายอิแวนเกลิกในพื้นที่ชนบทของสหรัฐฯ ทำให้คนคาดหวังว่าจะพูดถึงกลุ่มขวาจัดหัวรุนแรงในบ้านตัวเอง จากเดิมที่เล่นบทเป็นฮีโร่คนขาว เข้าไปกอบกู้ดินแดนอื่นจนเคยถูกวิจารณ์เรื่องทัศนคติแบบไม่เห็นอกเห็นใจคนท้องถิ่น ในภาคล่าสุดนี้ทีมสร้างเกมที่กำหนดให้ตัวเอกดำเนินเรื่องโดยใช้สหรัฐฯ เป็นเวที ต้องเจอกับคำวิจารณ์จากคนในประเทศตัวเอง

หนึ่งในผู้วิจารณ์ Far Cry 5 ในเรื่องเนื้อหาตั้งแต่ช่วงที่เกมยังไม่ออกมาคือสื่อขวาจัด Breitbart ที่อ้างว่าเกมนี้หวังที่จะขายให้กลุ่มคนที่ต่อต้านนาซีที่ใฝ่ฝันถึงการใช้ความรุนแรงเพื่อแก้แค้น (revenge fantasy) มีแฟนเกมบางคนถึงขั้นคาดหวังว่าเกมนี้จะพูดถึงพวกกลุ่มขวาจัดที่เรียกตัวเองว่า "ขวาทางเลือก" (alt-right) โดยตรง

ที่มาภาพ: wikia

แต่เมื่อตัวเกมออกมาแล้ว และเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างแนวคิดทางการเมืองขนาดนั้น แต่เกมก็ได้สะท้อนด้านหนึ่งของปัญหาในสหรัฐฯ โดยสมิธระบุว่าความหลงใหลในลัทธิของคนอเมริกันทำให้พวกเขามองไม่เห็นปัญหาพวกหัวรุนแรงในบ้านตัวเอง

Far Cry 5 มีเนื้อเรื่องในเกมเกี่ยวกับกลุ่มลัทธิที่เรียกตัวเองว่า "โปรเจกท์แอตอีเดนเกต" มักจะถูกเรียกสั้นๆ ว่า "เพกกี" หรือ "อีเดนเกต" กลุ่มนี้ทำการค้ายาเสพติด ลักพาตัวผู้คน พยายามสร้างฐานทัพบนเกาะของตัวเอง มีผู้นำชื่อโจเซฟ ซีด นักเทศน์ผู้พูดถึงวันสิ้นโลกและอ้างว่าจะใช้โฮปเคาน์ตีเป็นดินแดนหลบภัย ผู้เล่นจะได้เล่นเป็นผู้ช่วยนายอำเภอที่ถูกส่งตัวไปจับกุมซีด

สมิธวิจารณ์ว่า ลักษณะการเล่นของเกมนี้ที่ให้ผู้เล่นเข้าไปปราบกลุ่มลัทธิโดยใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เพื่อ "ปลดปล่อย" พื้นที่ด้วยการวางธงชาติสหรัฐฯ ชวนให้รู้สึกว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับพวกกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาด้วยกลุ่มชาตินิยมหัวรุนแรง แตกต่างจากความคาดหวังของผู้รอเล่นเกม Far Cry 5 ก่อนหน้านี้ที่คาดหวังว่าจะได้สู้กับตัวร้ายที่เป็นกลุ่มขวาจัด

สมิธตั้งข้อสังเกตอีกว่ากลุ่มคนที่เข้าร่วมกับฝ่ายตัวเอกประกอบด้วยคนจำพวกที่มีแนวคิดฝักใฝ่การเอาตัวรอด (survivalist) พวกเชื่อทฤษฎีสมคบคิดรวมถึงทหารผ่านศึก ทั้งฝ่ายตัวเอกและตัวร้ายมีความขวาแบบอเมริกันเหมือนกันอย่างหนึ่งคือรังเกียจรัฐบาลกลางแต่ใช้ความรังเกียจนั้นมาแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่ให้ดูเหมือนเป็น "ชาตินิยม"

มีนักวิจารณ์พูดถึงเกมนี้ว่ามีแนวคิดการเมืองที่ลักลั่นโดดไปโดดมา คนที่หวังว่าจะเห็นการวิพากษ์ฝ่ายขวาจัดก็คงผิดหวัง แต่สมิทธ์มองว่าเกมนี้ยังนำเสนอการเมืองแบบอเมริกันได้โดยแฝงอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่นวิธีการกล่อมเกลาโดยอาศัยวัฒนธรรมร่วมสมัยแบบอเมริกันเป็นเครื่องมือ สร้างเรื่องเล่าลือในชุมชน ทั้งยังสะท้อนว่าวัฒนธรรมกระแสหลักในสหรัฐฯ แบ่งแยกพวกหัวรุนแรงออกเป็น "แบบที่ดี" และ "แบบที่ไม่ดี" อย่างไร

กลุ่มตัวร้ายในเกมนี้ดูเผินๆ เป็นตัวแทนของพวกคริสเตียนชาตินิยมที่แปรสภาพเป็นพวกหัวรุนแรงแบบที่หลุดมาจากยุคประธานาธิบดีบุช

แต่เนื้อหาในเกมก็ทำให้พวก "เพกกี" ดูไม่ขวาไปให้สุดเสียทีเดียว มีตัวละครบางตัวที่เรียกกลุ่มตัวร้ายว่าเป็น "พวกฮิปปี" หรือไม่ก็เป็น " พวกมีวาระสนับสนุนโลกาภิวัฒน์" (globalist agenda) ซึ่งเป็นคำที่พวกฝ่ายขวาสายเชื่อเรื่องสมคบคิดมักจะใช้แปะป้ายให้กับฝ่ายที่ตัวเองไม่ชอบ ทำให้ตัวร้ายในเกมนี้กลายเป็นพวกลัทธิทางสังคมอะไรก็ได้ที่ผู้เล่นไม่ชอบ

สื่อ Bitch Media เคยนำเสนอบทความของ แอนดี เซียสเลอร์ ตั้งข้อสังเกตว่าสื่อวัฒนธรรมของสหรัฐฯ ชอบนำเสนอเรื่องของพวกลัทธิหรือ 'คัลท์' กันมาก ส่วนหนึ่งน่าจะเพื่อตอบสนองต่อความรู้สึกของการได้ถ้ำมองความผิดพลาดจากสังคมที่บ้าความสำเร็จและความต้องการมีพวกพ้องจนสูญเสียความเป็นตัวเองไป อาจจะเป็นการทำให้ผู้ดูหรือผู้เสพย์สื่อแยกตัวเองออกมาในฐานะผู้ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลาเพื่อที่จะบอกตัวเองว่า "ฉันจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอก" แทนที่จะคิดว่าการกล่อมเกลาของลัทธิทางความคิดพวกนี้อาจจะเกิดกับพวกเขาก็ได้ หรือสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อโซเชียลมีเดียในสังคมสหรัฐฯ ที่ละม้ายคล้ายความ 'คัลท์' บางอย่างกับพวกลัทธิในเรื่องแต่ง

หนังสือที่ชื่อ "กายวิภาคแห่งฟาสซิสม์" (The Anatomy of Fascism) โดยโรเบิร์ต แพ็กซ์ตัน ระบุว่าคำอธิบายเรื่องฟาสซิสต์ว่าเป็นลัทธิที่มีผู้นำแผ่บารมีและอวดเบ่งความบ้าอำนาจและมักจะใช้ความรุนแรงแทนการใช้เหตุผลหรือการใช้ประชาธิปไตยยังถือว่าไม่เพียงพอ เพราะคำอธิบายดังกล่าวขาดการพูดถึงวัฒนธรรมทางการเมืองที่ทำให้เกิดฟาสซิสม์ขึ้น เสมือนกับการไม่ได้ทำให้คนมองเห็น "อาการ" ที่แท้จริงของโรคเผด็จการ แพ็กซ์ตันเขียนถึงพล็อตเรื่องตัวร้ายแบบเจ้าลัทธิไว้ว่า "มันให้ข้ออ้างสำหรับประเทศที่ยอมรับหรือทนได้กับผู้นำฟาสซิสต์ แล้วเบี่ยงเบนความสนใจจากบุคคล กลุ่มคนและสถาบันที่ช่วยสร้างเผด็จการเหล่านี้"

ทุกวันนี้หลายคนทราบกันอยู่แล้วว่าลัทธิฟาสซิสม์มักจะควานหาทหารผ่านศึกเพื่อสร้างความเป็นผู้อารักขาประเทศ ลัทธิฟาสซิสม์มักวิตกกังวลว่าจะสูญเสียความสามารถในการควบคุม และจะโต้ตอบความกลัวนั้นด้วยความเป็นชายและลัทธิทหาร สมิธระบุว่า เมื่อมองในจุดนี้จะพบว่า ไม่ว่าจะฝ่ายตัวเอกหรือฝ่ายตัวร้ายใน Far Cry 5 ก็ดูมีความเป็นฟาสซิสม์พอๆ กัน

สมิธสรุปว่า พวกอีเดนเกตในเกม Far Cry 5 ทำเรื่องเลวร้าย อย่างการทารุณกรรมและล่วงละเมิดความยินยอมของผู้อื่น ตัวละครแบบซีดก็เป็นตัวร้ายแบบเดิมๆ ในนิทานศีลธรรมแบบเด็กๆ ของอเมริกันที่ช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับความหัวรุนแรงแบบชาตินิยมของตัวเอกที่แค่ดูไม่ 'คัลท์' มากเท่า ทำให้ชวนสงสัยว่าจินตนาการของพวกเขามีขีดจำกัดอยู่แค่สองขั้วคือพวกหัวรุนแรงแบบคัลท์ กับพวกหัวรุนแรงชาตินิยมที่ดูมีความชอบธรรมมากกว่าเท่านั้นหรือ

"เมื่อความโฉ่งฉ่างของชาตินิยมอเมริกันแสดงออกมาให้เห็นกระจ่างแจ้งขนาดนี้ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจ้องมองพวกคลั่งศาสนาด้วยสายตาแบบคนเหนือกว่าอย่างยิ้มเย้ย สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครเลยที่ลอยตัวไร้ความผิดบาป" สมิทธ์สรุปในบทความ

