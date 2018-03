ซ้ายจัด-ขวาจัดฝรั่งเศสลั่น ร่วมชุมนุมเหตุชาวยิวผู้รอดสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกฆ่า

ฝรั่งเศสมีเหตุฆาตกรรมชาวยิวผู้รอดชีวิตจากการสังหารหมู่ของนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง ทางการฝรั่งเศสตั้งปมว่ามาจากความเกลียดชังชาวยิว กลุ่มชาวยิวไม่พอใจวางแผนจัดการเดินขบวนประท้วงโดยที่ทั้งฝ่ายขวาจัดและฝ่ายซ้ายจัดต่างประกาศว่าจะร่วมเดินขบวนประท้วงด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้มีแนวคิดเกลียดชังชาวยิว

#PARIS Over 10,000 people participated in a memorial march in Paris for Mirielle Knoll an 85-year-old #Holocaust survivor who was burned & found dead with 11 stab wounds in what #French police described as an anti-Semitic crime pic.twitter.com/0Cjlhv8CuZ

