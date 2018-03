อดีตทหารเด็กพม่า ถูกสั่งจำคุกเพียงเพราะให้สัมภาษณ์เรื่องถูกบังคับเกณฑ์ทหารตอนเด็ก

Published on Sat, 2018-03-31 10:43

อดีตทหารเด็กอองโคทวีเคยถูกบังคับเกณฑ์ทหารเข้ากองทัพพม่าแม้ว่าเขายังเป็นผู้เยาว์ เมื่อเขาให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ต่อสื่อเรดิโอฟรีเอเชียกลับถูกจับกุมและดำเนินคดีข้อหายุยงให้เกิดความแตกตื่น และเพิ่งถูกตัดสินโดยศาลเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยที่ตัวเขาเองพยายามแสดงออกประท้วงการตัดสินที่ดูไม่เป็นธรรมนี้มาโดยตลอด

30 มี.ค. 2561 สื่อดีวีบีรายงานว่าเมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมาศาลกรุงย่างกุ้งตัดสินลงโทษอดีตทหารเด็ก อองโคทวี (Aung Ko Htwe) ให้จำคุกและใช้แรงงานหนักเป็นเวลา 2 ปี เพียงเพราะอองโคทวีเคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเรดิโอฟรีเอเชียภาคภาษาพม่าเกี่ยวกับเรื่องที่เขาถูกบังคับเกณฑ์ทหารตั้งแต่ยังเป็นผู้เยาว์

ผู้พิพากษาจิตโคโค (Chit Ko Ko) ตัดสินลงโทษอองโคทวีโดยอ้างกฎหมายอาญามาตรา 505(b) ว่าด้วยการยุยงให้เกิดความแตกตื่นในหมู่ประชาชน โดยอองโคทวีถูกตัดสินลงโทษสูงสุดตามกฎหมายมาตรานี้

อองโคทวีถูกจับกุมหนึ่งสัปดาห์หลังจากในเรดิโอฟรีเอเชียเผยแพร่บทสัมภาษณ์เมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา โดยที่ในระหว่างการพิจารณาคดีอองโคทวีปฏิเสธจะให้ความร่วมมือในการดำเนินคดีกับเขา การดื้อแพ่งของเขาทำให้เขาถูกตัดสินว่าหมื่นศาลและถูกสั่งลงโทษจำคุก 6 เดือนไปก่อนหน้านี้

นอกจากคดีก่อนหน้านี้แล้วหลังการตัดสินคดีล่าสุดสถานีตำรวจในท้องที่ก็ฟ้องร้องอองโคทวีเพิ่มด้วยกฎหมายตราสหภาพมาตรา 7 จากการที่อองโคทวีเคยแสดงการประท้วงศาลด้วยการเหยียบฉบับคัดลอกของรัฐธรรมนูญพม่าปี 2551 ในการพิจารณาคดีเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ทำให้โจกท์ฟ้องร้องโดยอ้างว่าเขากระทำผิดโดยการแสดงออกลบหลู่ตราสหภาพ และถ้าหากพบว่ามีความผิดจริงกฎอาจจะถูกจำคุกเพิ่มสูงสุด 3 ปี

ทนายความของอองโคทวี โรเบิร์ต ซาน ออง กล่าวว่าข้อกล่าวหาล่าสุดไม่มีมูลเพราะการเหยียบรัฐธรรมนูญไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นการทำลายตราสหภาพ

ขณะที่ตัวอองโคทวีเองให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่าการตัดสินเขาในครั้งนี้เป็นความพยายามร่วมกันของอัยการและผู้พิพากษาที่พยายามยัดเยียดข้อหามาตรา 505(b) ใส่เขาให้ได้ อองโคทวีบอกว่ากองทัพไม่ใช่รัฐบาลหรือภาครัฐ ศาลจึงไม่สามารถตั้งข้อหาตามกฎหมายมาตรา 505(b) กับเขาได้

กฎหมายอาญา 505(b) ของพม่าระบุห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อความที่ "มีเจตนาสร้างหรือมีโอกาสสร้างความหวาดผวาหรือสร้างความแตกตื่นต่อประชาชน หรือต่อภาคส่วนใดก็ตามของสาธารณะ โดยอาจจะทำให้บุคคลใดๆ ก็ตามถูกกระตุ้นให้ก่อเหตุล่วงละเมิดต่อรัฐหรือต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม"

