ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ แจ้งความกล่าวโทษตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ผู้เเพร่ภาพสามกษัตริย์สวมหน้ากากป้องกันมลพิษ

Published on Sat, 2018-03-31 16:22

ผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ มอบอำนาจให้ป้องกันจังหวัด นำหลักฐานเข้าแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อเอาผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กรณีมีผู้เผยแพร่ภาพวาดสามกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ สวมใส่หน้ากากอนามัย ชี้เป็นการลบหลู่ ไม่เคารพ และกระทบต่อจิตใจคนเชียงใหม่ ด้านเจ้าของ 'City Life Chiang Mai' แจงที่มาภาพ 3 กษัตริย์สวมหน้ากาก ขอโทษหากไม่เหมาะสม

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 ที่ผ่านมาว่าที่ สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศิริพงษ์ นำภา ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบอำนาจ จากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้นำหลักฐานเข้าดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กรณีที่ปรากฏภาพในสื่อโซเชียล ใช้ชื่อว่า “City Life Chiang Mai” ได้เผยแพร่ภาพ เกี่ยวกับ อดีตพระมหากษัตริย์ไทยสามพระองค์ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ โดยมีหน้ากากสวมปิดพระพักตร์ทั้งสามพระองค์ และมีข้อความเป็นภาษาไทยว่า “มาร่วมกันเอาอากาศของเราคืนมา" และข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า “Powerful painting by student at Prem,Piyapan Thiamthakorn,who pained this as part of grade 12 IB Diploma” ลงในเฟสบุ๊ค

โดยการเข้าแจ้งความกล่าวโทษในครั้งนี้ เนื่องจากพิจารณาเห็นแล้วว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากอดีตพระมหากษัตริย์ทั้งสามพระองค์ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเชียงใหม่ และทรงเป็นผู้ร่วมกันก่อตั้งเมืองเชียงใหม่จนถึงทุกวันนี้ การนำภาพที่มีหน้ากาก สวมปิดพระพักตร์ ทั้งสามพระองค์ จึงเป็นการกระทำที่ลบหลู่ ไม่เคารพ และส่งผลกระทบต่อจิตใจ ของประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และเกิดความไม่มั่นคงในเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ อาจเป็นการกระทำผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 และจากข้อความ “Powerful painting by student at Prem, Piyapan Thiamthakorn, who pained this as part of grade 12 IB Diploma” จึงสันนิฐานว่า ภาพวาด ดังกล่าวเป็นฝีมือของ Piyapan Thiamthakorn การที่ผู้ใช้นามว่า City Life Chiang Mai ได้เผยแพร่ภาพ ซึ่งไม่ใช่ภาพของตน จึงอาจเป็นความผิดมาตรา 16 แห่งกฎหมายฉบับเดียวกันได้ จึงได้ดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ทำการสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไป