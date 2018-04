สิงคโปร์-มาเลเซีย ประกาศตรวจสอบ-ควบคุมกรณี 'แกร็บ' ซื้อกิจการ 'อูเบอร์'

Published on Sun, 2018-04-01 20:29

หลังจาก "แกร็บ" เตรียมควบรวมกิจการ "อูเบอร์" ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีความกังวลทั้งจากพนักงานว่าจะถูกปลดออกหรือลดเงินเดือน ส่วนผู้บริโภคก็กังวลว่าจะทำลายการแข่งขัน ทำให้ราคาสูงขึ้น และคุณภาพต่ำลง ขณะที่ทางการสิงคโปร์-มาเลเซียประกาศว่าจะตรวจสอบและควบคุมการซื้อกิจการของแกร็บในครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปในแนวทางที่จะ "ไม่ทำลายการแข่งขัน"

1 เม.ย. 2561 สเตรทไทม์ของสิงคโปร์รายงานว่าคณะกรรมการด้านขนส่งมวลชนทางบกของมาเลเซีย (SPAD) และคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (MyCC) วางแผนตรวจสอบการที่บริษัทแกร็บซื้อกิจการของคู่แข่งคือบริษัทอูเบอร์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางการสิงคโปร์ก็เคยดำเนินการตรวจสอบเรื่องเดียวกับว่าการควบรวมกิจการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าจะละเมิดกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าหรือไม่

ดาตุก เซรี แนนซี ชักกรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียกล่าวว่าแกร็บเคยให้คำมั่นกับเธอในช่วงที่มีการประชุมก่อนหน้านี้ว่า แผนการควบรวมกิจการของพวกเขาจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างค่าโดยสาร แต่หลังจากที่มีการตรวจสอบในกรณีนี้เกิดขึ้นที่สิงคโปร์ ทำให้ทาง SPAD และ MyCC ต้องการตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยว่ามีการผิดกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าหรือไม่

ก่อนหน้านี้ในวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมาทางการสิงคโปร์ประกาศว่าพวกเขาต้องการตรวจสอบการควบรวมกิจการของแกร็บว่าละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือไม่โดยเสนอให้มีมาตรการชั่วคราวเพื่อรักษาการแข่งขันไว้ก่อนในช่วงที่มีการสืบสวนในเรื่องนี้ สเตรทไทม์ระบุว่าถือเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์ออกมาตรการแบบนี้ในช่วงระหว่างสืบสวน

มาตรการดังกล่าวจะกำหนดให้ทั้งแกร็บและอูเบอร์จะต้องปล่อยให้มีการกำหนดราคาอย่างอิสระตามแต่ละบริษัทรวมถึงให้คงนโยบายราคากับทางเลือกของสินค้าในแบบเดิมต่อไป อีกทั้งยังมีการห้ามไม่ให้ทั้งสองบริษัทกระทำการใดๆ ที่จะเป็นการควบรวมกิจการในสิงคโปร์ หรือทำในสิ่งที่กระทบต่อความอยู่รอดและยอดขายของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง

แกร็บเริ่มประกาศตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. ทีผ่านมาว่าพวกเขาซื้อกิจการของอูเบอร์ในแถบภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงกิจการส่งอาหารอย่างอูเบอร์อีต โดยที่อูเบอร์จะได้รับหุ้นจากแกร็บในราคาร้อยละ 27.5 รวมถึงตำแหน่งบอร์ดกรรมการบริหารสำหรับดารา คอสโรว์ชาฮี ซีอีโอของอูเบอร์ โดยผู้ที่เป็นเจ้าของโดยส่วนใหญ่ของทั้งสองบริษัทนี้คือ ซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป คอร์ป บริษัทข้ามชาติด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารสัญชาติญี่ปุ่น

หลังจากที่มีการตกลงกันระหว่างสองบริษัทนี้ก็มีการแจ้งเตือนพนักงานฝ่ายบริหารของอูเบอร์ให้เคลียร์โต๊ะทำงานของตัวเองภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น แต่ต่อมาอูเบอร์ก็ออกมาชี้แจงว่าจะไม่มีการเลย์ออฟพนักงานของตนเองจากสาเหตุเรื่องการควบรวมกิจการ อีกทั้งยังมีเรื่องที่พนักงานอูเบอร์จะกลัวว่าแกร็บจะไม่ยอมบรรจุพวกเขาเข้าร่วมทำงาน และยังกลัวว่าจะได้รับค่าแรงน้อยลงกว่าเดิมด้วย

สำหรับผู้ใช้บริการเรียกรถรับส่งของทั้งอูเบอร์และแกร็บต่างก็แสดงความกังวลว่าการซื้อกิจการจะเป็นการทำลายการแข่งขันในตลาดบริการชนิดนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ค่าใช้บริการสูงขึ้นและคุณภาพลดลง ซึ่งก่อนหน้านี้ SPAD และ MyCC ต่างก็ประกาศว่าพวกเขาจะคอยจับตาดูไม่ให้แกร็บใช้อำนาจบริหารที่ได้มาใหม่นี้อย่างเลยเถิดเกินไป

เรียบเรียงจาก

KL to probe Grab's takeover of Uber, The Straits Times, 01-04-2018