รอบโลกแรงงานมีนาคม 2018

Published on Mon, 2018-04-02 12:23

ญี่ปุ่นเริ่มฤดูกาลรับสมัครงานบัณฑิตจบใหม่

1 มี.ค. บริษัทหลายแห่งในญี่ปุ่นเริ่มกิจกรรมรับสมัครบรรดานักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเดือน มี.ค. ปีหน้า คาดว่าบัณฑิตจบใหม่จะยังคงเป็นที่ต้องการมากในตลาดแรงงานต่อไปท่ามกลางภาวะขาดแคลนแรงงาน กล่าวกันว่าการแข่งขันในหมู่บริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่เป็นไปอย่างดุเดือดขึ้น

บริษัทประมาณ 670 แห่งเข้าร่วมงานนี้ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมมะกุฮะริ เมสเซะในจังหวัดชิบะ ใกล้กรุงโตเกียว มีนักศึกษาจำนวนมากไปเข้าแถวรอสมัครงาน นักศึกษาคนหนึ่งต้องการทราบข้อมูลว่าบริษัทต่าง ๆ มีแผนสวัสดิการที่ดีแก่พนักงานอย่างไรบ้าง เช่น มีระบบที่อนุญาตให้พ่อแม่ลางานเพื่อเลี้ยงดูลูกหรือไม่ ส่วนนักศึกษาอีกคนหวังว่าจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิต ตลอดจนระบบการจ่ายค่าจ้าง

ที่มา: NHK World, 1/3/2018

สหรัฐฯ เผยจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่ำสุดรอบเกือบ 50 ปี

กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริการะบุว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 10,000 ราย สู่ระดับ 210,000 ราย เมื่อสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.พ. 2018 ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 1969

ที่มา: CNBC, 1/3/2018

เกาหลีใต้จะลดชั่วโมงการทำงานเหลือ 52 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเกาหลีใต้มีมติรับรองกฎหมายแรงงาน ลดจำนวนชั่วโมงการทำงานของแรงงานในประเทศสูงสุดจาก 68 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหลือ 52 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภายใต้กฎหมายใหม่นี้ได้กำหนดให้มีชั่วโมงการทำงานที่ 40 ชั่วโมงต่อวัน และจำกัดช่วงโมงการทำงานล่วงเวลาที่ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นั้นจะเริ่มในวันที่ 1 ก.ค. 2018 นี้

ที่มา: business-standard.com, 1/3/2018

ผู้นำญี่ปุ่นจะไม่รวมตำแหน่งงานบางประเภทในระเบียบชั่วโมงการทำงาน

นายกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะแห่งญี่ปุ่นเน้นย้ำเจตนารมณ์ของเขาที่จะคงแผนซึ่งไม่รวมตำแหน่งงานเฉพาะด้านที่ได้รับค่าจ้างสูงบางตำแหน่งไว้ในกฎระเบียบเรื่องชั่วโมงการทำงานในร่างกฎหมายปฏิรูปการทำงาน ผู้นำญี่ปุ่นแถลงตอบกระทู้ซักถามในการประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณของวุฒิสภาในวันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค. หนึ่งวันหลังจากสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2018

นายโคเฮ โอสึกะ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอะเบะยกเลิกแผนดังกล่าวซึ่งไม่รวมตำแหน่งงานเฉพาะด้านที่ได้รับค่าจ้างสูงบางตำแหน่งเอาไว้ในกฎระเบียบว่าด้วยชั่วโมงการทำงาน นายกรัฐมนตรีอะเบะกล่าวว่าแผนการนี้จะทำให้รูปแบบการทำงานมีความยืดหยุ่นและช่วยปรับปรุงผลิตภาพ เขาให้คำมั่นด้วยว่าจะเสริมสร้างมาตรการด้านสุขภาพให้เข้มแข็งขึ้นโดยอนุญาตให้ลูกจ้างลักษณะนี้ลาหยุดงานได้อย่างน้อยปีละ 104 วัน

ผู้นำญี่ปุ่นกล่าวเสริมว่าแผนการของเขาจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง และจำกัดเฉพาะผู้ที่มีรายได้ประจำปีอย่างน้อยปีละ 10,750,000 เยนหรือประมาณ 3,500,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 28 ก.พ. นายกรัฐมนตรีอะเบะสั่งการให้รัฐมนตรีสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการเพิกถอนการขยายระบบการทำงานแบบที่ไม่กำหนดเวลาทำงานที่แน่นอนออกจากร่างกฎหมายการปฏิรูปการทำงานซึ่งเขาจะเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาสมัยปัจจุบัน

ที่มา: NHK World, 1/3/2018

'Ford' เตรียมเลิกจ้างแรงงานชั่วคราว 2,000 ตำแหน่ง

บริษัท Ford ในสหรัฐอเมริการะบุว่าจะทำการเลิกจ้างพนักงานชั่วคราว 2,000 ตำแหน่ง ในส่วนของลูกจ้างรายชั่วโมงที่โรงงานประกอบรถยนต์ในมิชิแกน และที่โรงงานปั๊มโลหะชิ้นส่วนรถยนต์ในเวย์น เนื่องจากโรงงานเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือทำงานเพื่อเอาไว้สร้างรถกระบะรุ่น Ranger และรถเอสยูวีรุ่น Bronco โดยการเลิกจ้างดังกล่าวจะเริ่มมีผลในช่วงต้นเดือน พ.ค.-ต.ค. 2018 ซึ่ง Ford ระบุว่าพนักงานชั่วคราวอายุงานมากกว่า 1 ปี ที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินร้อยละ 75 ของรายได้

ที่มา: CNBC, 5/3/2018

บริษัทในนิวซีแลนด์จ่ายเงินเพิ่มให้พนักงานขี่จักรยานมาทำงาน

บริษัท Make Collective ในนิวซีแลนด์กระตุ้นให้พนักงานหันมาขี่รถจักรยานแทนการขับรถยนต์มาทำงาน ด้วยการจ่ายเงินให้พนักงานเพิ่มวันละ 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 155 บาท) พนักงานรายหนึ่งของบริษัทระบุว่า วิธีดังกล่าวทำให้เขาไม่ต้องติดอยู่กับการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและยังช่วยให้สุขภาพดีด้วย ส่วนผู้อำนวยการบริษัทฯ ระบุว่าโครงการดังกล่าวทำให้พนักงานสุขภาพแข็งแรงขึ้นไม่ต้องลาป่วยบ่อย ส่งผลต่อการสร้างสรรค์งานดี ๆ ให้บริษัทฯ และยังเป็นการช่วยลดมลพิษจากไอเสียรถยนต์อีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา: employeebenefits.co.uk, 9/3/2018

BBC เผยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของคุณอาจผลิตด้วยวัสดุที่ได้จากหยาดเหงื่อแรงงานของเด็ก

ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีเด็กราว 40,000 คน ไม่มีโอกาสได้ไปโรงเรียนเหมือนเด็กทั่วไปที่อยู่ในวัยเดียวกัน เพราะฐานะที่ยากจนทำให้พวกเขาจำใจต้องทำงานในเหมืองโคบอลต์เพื่อหาเลี้ยงปากท้องของตัวเองและครอบครัว โคบอลต์ เป็นแร่ธาตุที่ใช้ทำแบตเตอรี่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ และแล็ปท็อป ครึ่งหนึ่งของโคบอลต์ที่ใช้ในโลกมาจากเหมืองแร่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ในจำนวนนี้ 20% มาจากการทำเหมืองด้วยมือ และเหมืองแร่เหล่านี้มีการใช้แรงงานเด็กด้วย

เด็กที่ทำงานในเหมืองโคบอลต์บางคนมีอายุเพียง 4 ขวบเท่านั้น เด็กหลายคนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้และไม่เคยไปโรงเรียน นอกจากนี้พวกเขายังต้องเสี่ยงกับอันตรายที่เกิดจากการทำงานในเหมืองแร่อีกด้วย แม้ที่ผ่านมา องค์กรการกุศลและบริษัทเหมืองแร่หลายแห่งจะพยายามช่วยให้แรงงานเด็กเหล่านี้ได้ไปโรงเรียนเหมือนเด็กทั่วไป แต่ก็ใช่ว่าเด็กทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือนี้ ด.ช.ซิกิ สเวซี ไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนหนังสือเพราะต้องทำงานในเหมืองโคบอลต์เพื่อหาเงินเลี้ยงดูยายที่ชราและสุขภาพไม่ดี ขณะที่บริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลกระบุว่าจะพยายามไม่ใช้โคบอลต์ที่ได้จากแรงงานเด็กมาผลิตสินค้า ทว่าผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า ห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนของสินค้าประเภทโคบอลต์ทำให้การแก้ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ที่มา: BBC, 13/3/2018

'สิงคโปร์' ยังครองอันดับ 1 เมืองค่าครองชีพสูงสุดในโลก

รายงานสำรวจค่าครองชีพของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกประจำปี ค.ศ. 2018 ซึ่งจัดทำโดย Economist Intelligence Unit’s (EIU) ระบุว่า สิงคโปร์ คือ เมืองที่มีอัตราค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน รองลงมาคือ กรุงปารีส, นครซูริคในสวิสเซอร์แลนด์, ฮ่องกง, กรุงออสโลของนอร์เวย์ และนครเจนีวาของสวิสเซอร์แลนด์ ตามลำดับ รายงานชิ้นนี้ใช้วิธีสำรวจราคาสินค้าต่างๆ 150 ประเภท ในเมืองใหญ่ 133 เมืองทั่วโลก เช่น ราคาขนมปัง ไวน์ บุหรี่ และน้ำมัน จุดประสงค์เพื่อช่วยบริษัทต่างๆ ในการคำนวณเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับพนักงานที่จะไปประจำอยู่ตามเมืองต่าง ๆ

ที่มา: VOA, 15/3/2018

Toy ‘R’ Us ปิดร้านสาขา 700 แห่งทั่วสหรัฐฯ

ห้างขายของเล่นรายใหญ่ของสหรัฐฯ Toy ‘R’ Us ประกาศเมื่อวานนี้ว่ากำลังปิดร้านค้าทุกแห่งในสหรัฐฯ รวมทั้งหมด 700 แห่ง ไม่กี่สัปดาห์หลังจากเพิ่งประกาศว่าจะปิดร้าน Toy ‘R’ Us บางสาขา เพราะยอดขายที่ไม่ดีนักในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมา Toy ‘R’ Us ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ เปิดดำเนินการมาแล้ว 70 ปีเต็ม โดยในช่วงหนึ่งเคยมีร้านสาขากว่า 2,000 แห่งทั่วอเมริกา แต่ต้องเผชิญการแข่งขันอย่างหนักจากห้างขายปลีกขนาดใหญ่อย่าง Walmart และร้านค้าออนไลน์ อย่าง Amazon ในช่วงไม่กี่ปีมานี้

ปัจจุบัน Toy ‘R’ Us มีหนี้สะสมราว 5,000 ล้านดอลลาร์ และเพิ่งยื่นขอสิทธิปกป้องจากการล้มละลายเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว คาดว่าจะทำให้มีพนักงานกว่า 30,000 คน ต้องตกงานจากการปิดกิจการครั้งนี้

ที่มา: VOA, 16/3/2018

ร้านอาหารหลายแห่งในมาเลเซียต้องปิดตัวลงเพราะขาดแรงงาน

ในมาเลเซียพบว่าร้านค้อฟฟี่ชอปของชาวจีนราว 2,000 แห่ง ร้านอาหารอินเดียและร้านมุสลิม 400 แห่งต้องปิดกิจการในปี 2017 เพราะขาดแคลนลูกจ้างรวมทั้งแรงงานต่างชาติ ทั้งนี้สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารได้ออกแถลงการณ์ร่วมถึงรัฐบาลเรียกร้องช่วยเหลือโดยเร็ว โดยเตือนว่าสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายลงอีกเนื่องจากแรงงานต่างชาติอีกหลายพันคนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ได้กลับมาทำงานแล้ว ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจปิดตัวลงมากขึ้นอีก นอกจากนี้ลูกจ้างยังประสบปัญหาจากเงื่อนไขที่ทางการมาเลเซียตั้งระเบียบไว้อย่างเข้มงวดสำหรับการจ้างแรงงานต่างชาติ

ที่มา: The Straits Times, 17/3/2018

จีนจะคุมจำนวนประชากรในเมืองใหญ่

เนื่องจากนโยบายใหม่จากรัฐบาลจีนเมื่อปลายปี 2017 แล้ว ได้บีบบังคับให้แรงงานอพยพไม่สามารถอยู่ในเมืองหลวงได้ต่อไป โดยรัฐบาลตั้งเป้าว่าภายในปี 2020 จะควบคุมจำนวนประชากรในกรุงปักกิ่งให้ไม่เกิน 23 ล้านคน จากเมื่อปี 2017 พบว่ามีประชากรมากถึง 21.7 ล้านคนแล้ว ทั้งนี้รัฐบาลจีนได้มีการสั่งรื้อถอนโครงสร้างที่ก่อสร้างอย่างผิดกฎหมายบนพื้นที่มากถึง 40 ล้านตารางเมตร ซึ่งส่วนมากเป็นร้านอาหารและที่พักอาศัยราคาถูกสำหรับคนจน นอกจากลดจำนวนประชากร รัฐบาลจีนได้ให้เหตุผลถึงการไล่รื้อถอนสิ่งก่อสร้างผิดกฎหมายว่าเป็นเพราะเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อเดือน พ.ย.ปีที่แล้วในแหล่งพักอาศัยแห่งหนึ่งซึ่งก่อสร้างอย่างผิดกฎหมาย ทำให้มีคนตายมากถึง 19 คน

ที่มา: The Guardian, 19/3/2018

คนขับ Uber อินเดียประท้วงไม่ได้รายได้ตามที่บริษัทฯ สัญญาไว้

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2018 ที่ผ่านมา พนักงานขับรถให้แก่บริษัท Uber, Ola และบริษัทอื่น ๆ หยุดงานประท้วงทั่วเมืองใหญ่ เช่นที่ มุมไบ นิวเดลี โดยพนักงานขับรถกล่าวว่าพวกเขาไม่มีทางเลือก เนื่องจากต้องการมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต หลายคนไม่สามารถจ่ายค่าเช่ารถได้เลย "พนักงานขับรถเป็นหนี้มหาศาล" นาย Sanjay Naik ประธานสหภาพแรงงานการขนส่งที่จัดให้มีการนัดหยุดงานกล่าว

มันไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอด นับตั้งแต่บริษัทให้บริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชั่น (ส่วน Uber เรียกตัวเองว่า “บริษัทเครือข่ายคมนาคม”) หลายแห่งเข้ามาในตลาดอินเดียเมื่อปี 2013 และ Uber เป็นรายแรกที่เข้ามา ได้เสนอค่าตอบแทนที่ดีมาก พนักงานขับรถเคยให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร Time ของอินเดียว่าพวกเขาจะมีรายได้ถึงเดือนละประมาณ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (รายได้เฉลี่ยของคนอินเดียอยู่ที่ประมาณ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี จากข้อมูลของธนาคารโลกเมื่อปี 2016) ซึ่งข้อเสนอนี้ดึงดูดพนักงานเงินเดือนให้ลาออกจากงานเพื่อมาขับรถ ชาวนาก็ขายที่ดินและผ่อนซื้อรถแทน

แต่บริษัทกลับไม่ทำตามข้อเสนอ หลังจากที่พนักงานขับรถไหลทะลักเข้าทำงานให้กับบริษัทให้บริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชั่นจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันเพื่อหาพนักงาน ในช่วงแรกพนักงานขับรถเล่าว่า บริษัทเรียกค่าคอมมิชชั่นจากการขับแต่ละเที่ยว 10% แต่เดี๋ยวนี้พวกเขาถูกบังคับให้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 30%

และการที่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะตั้งค่าโดยสารด้วยตัวเองได้ ทำให้รายได้ของพวกเขาลดลง “พวกเราไม่สามารถดำรงชีพจากการทำงานให้ Uber” Tanveer Pashap พนักงานขับรถให้สัมภาษณ์แก่ Quartz เขาเล่าว่า มีรายได้เพียงวันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ และนำเงินเกือบทั้งหมดไปจ่ายหนี้เงินกู้ "ผมไม่สามารถยังชีพได้ด้วยเงินเหลือเพียงวันละ 3 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้ด้วย"

ที่มา: The Washington Post, 19/3/2018

เกาหลีใต้บังคับเจ้าหน้าที่รัฐปิดคอมพิวเตอร์ 20.00 น.ในวันศุกร์

รัฐบาลเกาหลีใต้ เตรียมใช้มาตราใหม่เพื่อบังคับให้เจ้าหน้าที่รัฐเลิกงานตรงเวลา ด้วยการปิดคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในเวลา 20.00 น.ในวันศุกร์ โดยจะเริ่มกับเทศบาลกรุงโซล มีกำหนดจะเริ่มดำเนินการเป็น 3 ระยะในช่วง 3 เดือนข้างหน้านี้ โครงการนี้ จะเริ่มในวันที่ 30 มี.ค.นี้ โดยคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะปิดสวิตช์ภายในเวลา 20.00 น. ส่วนระยะที่ 2 จะเริ่มในเดือน เม.ย. พนักงานของรัฐต้องปิดคอมพิวเตอร์ภายในเวลา 19.30 น.ในวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เม.ย. จากเดือน พ.ค. เป็นต้นไป โครงการนี้จะกำหนดให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องปิดในเวลา 19.00 น.ทุกวันศุกร์ ซึ่งอาจมีข้อยกเว้นบ้างเป็นบางกรณี

ความพยายามของรัฐบาลเกาหลีนี้เพื่อที่จะหยุดวัฒนธรรมการทำงานล่วงเวลา ทั้งนี้เกาหลีใต้ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีชั่วโมงทำงานนานที่สุดในโลก พนักงานของรัฐทำงานเฉลี่ย 2,739 ชั่วโมงต่อปี หรือมากกว่าพนักงานของรัฐในประเทศพัฒนาแล้วอื่น ๆ ประมาณ 1,000 ชั่วโมง

ที่มา: BBC,22/3/2018

ศาลพิพากษาประหารชีวิตอดีตเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลในข้อหาสังหารผู้สูงอายุ

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค. ศาลเขตโยโกฮามาพิพากษาว่านายฮะยะโตะ อิมะอิ วัย 25 ปีกระทำความผิดจริงฐานสังหารเหยื่อ 3 รายโดยการผลักให้ตกลงมาจากระเบียงห้องของเหยื่อ อัยการเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตในการพิจารณาคดี ผู้อยู่อาศัยทั้ง 3 คนเสียชีวิตเมื่อปี 2014 ซึ่งมีชายวัย 87 ปี หญิง 2 คนวัย 86 ปีและ 96 ปี

ผู้พิพากษาตัดสินในการพิจารณาคดีว่าเหยื่อทั้งสามไม่สามารถปีนข้ามราวระเบียงได้ด้วยตนเองและปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตอาจเป็นการฆ่าตัวตายหรืออุบัติเหตุ การตัดสินนี้ยังปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ว่าเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ เป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรม ผู้พิพากษาเสริมว่าคำสารภาพของนายอิมะอิขณะที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำซึ่งนายอิมะอิยอมรับว่าเขาได้สังหารคนทั้ง 3 คนนั้นมีน้ำหนักเชื่อถือได้ ทนายความของนายอิมะอิยืนกรานว่าลูกความของตนไม่ได้กระทำความผิดโดยชี้ว่าขาดหลักฐานที่เป็นกลางและโต้แย้งว่าการเสียชีวิตของคนทั้ง 3 คนอาจเป็นการฆ่าตัวตายหรืออุบัติเหตุ นอกจากนี้ ทนายความของนายอิมะอิอ้างด้วยว่าลูกความของตนถูกบังคับให้สารภาพและได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อศาลอุทธรณ์แล้ว

ที่มา: NHK World, 22/3/2018

จีนเตรียมเพิ่มสวัสดิการแก่ผู้มีความสามารถในสาขาวิชาชีพชั้นสูง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรแรงงานและประกันสังคมจีนกล่าวที่กรุงปักกิ่งว่าจีนจะใช้มาตรการเพิ่มสวัสดิการแก่บุคลากรที่มีความสามารถในสาขาวิชาชีพชั้นสูง โดยเนื้อหาของมาตรการดังกล่าวรวมถึงการให้สิทธิพิเศษด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม แก้ไขปัญหาบ้านพักที่อยู่อาศัย และการได้รับโอกาสการศึกษาของลูกหลาน เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความสามารถในสาขาวิชาชีพชั้นสูง เข้าร่วมโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงผลสำเร็จด้านนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นใหม่ของผู้บุคคลเหล่านี้ด้วย ปัจจุบันแรงงานวิชาชีพคิดเป็นสัดส่วน 20% ของผู้มีงานทำ ส่วนบุคลากรที่มีความสามารถในสาขาวิชาชีพชั้นสูงคิดเป็น 6% ของผู้มีงานทำ ซึ่งตัวเลขทั้งสองนี้นับเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำ

ที่มา: CRI, 27/3/2018

กองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นปรับโครงสร้างองค์กรโดยรวมอำนาจไว้ที่หน่วยงานเดียว

กองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นกำลังปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ 64 ปีที่แล้ว กองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินตั้งกองบัญชากลางภาคพื้นดินแห่งใหม่ในวันที่ 27 มี.ค. 2018 ทั้งนี้กองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินได้รับการกำกับดูแลโดยกองกำลังประจำภูมิภาค 5 แห่ง แต่หน่วยงานใหม่นี้จะมีอำนาจสูงสุดในตัวเองนี่จะเป็นการรวมอำนาจบังคับบัญชากองกำลังทั้งหมดทั่วประเทศภายใต้คำสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศ

จุดประสงค์ของความเคลื่อนไหวนี้คือเพื่อรับมือสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงความจำเป็นในการป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับหมู่เกาะนันเซซึ่งเป็นดินแดนห่างไกลทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น ทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติการเร็วสะเทินน้ำสะเทินบกหน่วยใหม่ก็ได้รับการตั้งขึ้นเพื่อการนี้ หน่วยดังกล่าวก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของกองบัญชาการใหม่ด้วย

นักวิจารณ์อ้างว่ากองบัญชาการแห่งใหม่จะทำให้กระบวนการออกคำสั่งและควบคุมใช้เวลามากขึ้น บางคนกล่าวว่าการมอบอำนาจให้หน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวนั้นเตือนให้ระลึกถึงการรวมอำนาจไว้ที่กองทัพในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2

ที่มา: NHK World, 27/3/2018

บริษัทเทคฯ อเมริกัน ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากมาตรการตอบโต้ทางการค้าของจีน

ในขณะที่ สหรัฐฯ กับจีน กำลังเจรจาอย่างเคร่งเครียดเพื่อหาทางหลีกเลี่ยงสงครามการค้า ดูเหมือนภาคเทคโนโลยีของสหรัฐฯ อาจไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการมาตรการตอบโต้ทางการค้าของจีน ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่า เป็นเพราะจีนยังคงต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จากสหรัฐฯ ผ่านการลงทุนร่วมกับบริษัทจีน

เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว จีนประกาศชื่อสินค้าหลายประเภทจากสหรัฐฯ ที่จะถูกเพิ่มภาษีนำเข้า เพื่อตอบโต้ที่รัฐบาบสหรัฐฯ ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนภาคเทคโนโลยีของสหรัฐฯ จะไม่ถูกรวมอยู่ในมาตรการตอบโต้ดังกล่าว ก่อนหน้านี้ สหภาพยุโรปประกาศว่า กำลังพิจารณากฎหมายที่ห้ามไม่ให้บริษัทจีนซื้อกิจการของบริษัทในยุโรป เพื่อป้องกันการครอบครองข้อมูลด้านเทคโนโลยีของบริษัทยุโรปเหล่านั้น โดยจีนมีความกังวลว่าสหรัฐฯ อาจใช้มาตรการแบบเดียวกัน

อเล็กซ์ คาปรี (Alex Capri) นักวิชาการด้านการค้าระหว่างประเทศ จาก National University of Singapore กล่าวว่า ตนเชื่อว่ากำลังมีเสียงเรียกร้องมากขึ้นในสหรัฐฯ เพื่อไม่ให้บริษัทจีนควบรวมกิจการของบริษัทอเมริกัน เพื่ออาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยีของบริษัทเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ในกรณีของบริษัท หัวเหว่ย (Huawei) ที่เผชิญอุปสรรคในการซื้อกิจการด้านโทรคมนาคมในสหรัฐฯ ความกังวลดังกล่าว ทำให้ นายก รมต.จีน หลี่ เค่อเฉียง ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า จากนี้ไป บริษัทต่างชาติที่ร่วมทุนกับบริษัทจีนเพื่อให้เข้าถึงตลาดจีนนั้น ไม่มีข้อผูกมัดที่ต้องแบ่งปันเทคโนโลยีกับบริษัทจีนอีกต่อไป ถือเป็นการยกเว้นข้อกำหนดที่เชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เทคโนโลยีของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามแดเนียล อีฟเวส (Daniel Ives) แห่งบริษัทวิจัยด้านเทคโนโลยี GBH Insights ชี้ว่า การปรับเปลี่ยนข้อจำกัดที่ว่านี้ อาจทำให้จีนไม่สามารถต้านทานการเข้ามาลงทุนของบริษัทเทคโนโลยีออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะ 4 บริษัทยักษ์ใหญ่ คือ Facebook, Amazon, Netflix และ Google (FANG) และดูเหมือนบริษัทเหล่านี้จะมีเกราะป้องกันมาตรการขึ้นภาษีของจีนด้วย รวมทั้งยังเป็นเรื่องยากที่จะจำกัดการลงทุนของบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีรายใหญ่ๆ อย่าง Apple ที่ร่วมทุนกับบริษัท Foxconn ของไต้หวัน ตั้งโรงงานผลิตในหลายเมืองของจีน โดยนักวิเคราะห์บอกว่า ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมา จะส่งผลเสียต่อบริษัทจีนเอง รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของจีนด้วย

ที่มา: VOA, 28/3/2018

การรถไฟอินเดียเปิดรับพนักงาน 100,000 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 20 ล้านคน

การรถไฟอินเดียซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเปิดรับสมัครงาน 100,000 ตำแหน่ง โดยเมื่อปลายเดือน มี.ค. 2018 มีผู้ยื่นใบสมัครมากถึง 20 ล้านคน แล้วและคาดว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นไปอีก เนื่องจากมีคนหนุ่มสาวเป็นจำนวนมากกำลังมองหาอาชีพที่มั่นคงในภาครัฐบาล การรถไฟอินเดียลงประกาศรับสมัครงานทั้งตำแหน่งระดับกลางและระดับล่างเมื่อเดือน ก.พ. 2018 หลังจากปลดพนักงาน 13,000 คนจากทั้งหมด 1.3 ล้านคน ทั้งนี้รถไฟอินเดียเป็นหนึ่งในเครือข่ายรถไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่เหนือจรดใต้ มีผู้โดยสารวันละ 23 ล้านคน

ที่มา: BBC, 28/3/2018